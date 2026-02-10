Το βάρος στο οργανωμένο έγκλημα: Σχεδιασμό, επιμονή, υπομονή και καθαρά χέρια ζήτησε ο υπουργός

Στο πρώτο πλάνο των οδηγιών που έδωσε τους πρώτους δύο μήνες ως υπουργός Δικαιοσύνης ο Κώστας Φυτιρής, είναι η αποτελεσματική αντιμετώπιση του οργανωμένου εγκλήματος. Μιλώντας σε διάσκεψη Τύπου, ο υπουργός τόνισε ότι «η χώρα έχει ανάγκη να απαλλαγεί από το οργανωμένο έγκλημα, τη διαφθορά και τα κυκλώματα εκβιασμών».

Όπως είπε «η αποτελεσματική αντιμετώπιση όμως απαιτεί εκτός από σχεδιασμό, επιμονή, υπομονή και καθαρά χέρια και όχι επικοινωνιακές κινήσεις. Όμως οι υποθέσεις που θα έρθουν ενώπιον της δικαιοσύνης, θα πρέπει να είναι απόλυτα τεκμηριωμένες ακολουθώντας την αρχή «όλοι ίσοι απέναντι στον νόμο».

Για αντιμετώπιση της εγκληματικότητας, ο υπουργός Δικαιοσύνης, σύμφωνα με πληροφορίες του «Π», έχει λευκή επιταγή από το Προεδρικό, με τον ίδιο τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας να επενδύει πολλά στον νέο πολιτικό προϊστάμενο του υπουργείου, για βελτίωση της κατάστασης που επικρατεί. Εξ ου από τις πρώτες, ενέργειες που έγιναν ήταν να κινηθούν να νήματα για να ανεγερθεί νέο κτήριο των Κεντρικών Φυλακών καθώς και λύσεις των σοβαρών προβλημάτων που αντιμετωπίζει το σωφρονιστικό ίδρυμα. Εμφανίζονται πεπεισμένοι ότι η δρομολόγηση λύσεων σε ό,τι αφορά τα ζητήματα που ταλανίζουν τις Κεντρικές Φυλακές, θα έχει άμεσο αντίκτυπο και την αντιμετώπιση του οργανωμένου εγκλήματος.

Άλλα δύο μέτρα που εκτιμάται ότι θα δώσουν επιπρόσθετα εχέγγυα στις διωκτικές Αρχές είναι το νομοσχέδιο για τις παρακολουθήσεις τηλεφωνικών συνδιαλέξεων. Όπως ανέφερε ο κ. Φυτιρής, το νομοσχέδιο για τις παρακολουθήσεις αναμένεται να προωθηθεί εντός Φεβρουαρίου. «Χτίζεται» επίσης το κυπριακό FBI για το οποίο, σύμφωνα με τον αρμόδιο υπουργό, έχει βρεθεί κτήριο και θα μεταστεγαστεί μέχρι τον ερχόμενο Μάρτιο.

Σχολίασε, επίσης, ότι «η εγκληματικότητα αυξάνεται σε όλη την Ευρώπη, χωρίς αυτό να σημαίνει ότι έτσι η κατάσταση που επικρατεί στη χώρα μας ωραιοποιείται. Η ασφάλεια όμως δεν επιτυγχάνεται με «on-off» λύσεις, αλλά με σχέδιο, μεθοδικότητα, εχεμύθεια και απόλυτη νομιμότητα, σε αντίθεση με το οργανωμένο έγκλημα που λειτουργεί χωρίς κανόνες και εκμεταλλεύεται παράνομα κάθε τεχνολογική εξέλιξη». Τόνισε ότι, «η Πολιτεία αναγνωρίζει ότι το σύστημα δημόσιας ασφάλειας και σωφρονισμού χρήζει συνεχούς βελτίωσης, για να αντιμετωπιστεί η αυξανόμενη εγκληματικότητα. Τα τεχνολογικά μέσα που μπορεί σήμερα να είναι σύγχρονα, αύριο μπορεί να είναι ξεπερασμένα εάν οι εγκληματίες εξοπλιστούν με πιο σύγχρονα. Γι' αυτό η Αστυνομία πρέπει να αναδιοργανώνεται συνεχώς σε όλους τους τομείς».

Ένα άλλο όπλο στην πάταξη του οργανωμένου εγκλήματος είναι να υπάρχει η δυνατότητα δήμευσης περιουσιακών στοιχείων. Όπως εξήγησε ο υπουργός, «η νομοθεσία για τη δίωξη με μέτρα για ανάκτηση και δήμευση περιουσιακών στοιχείων που δεν δικαιολογούνται είναι σημαντικό όπλο ενάντια στο οργανωμένο έγκλημα».

Κληθείς να σχολιάσει τη δράση του οργανωμένου εγκλήματος και τις πληροφορίες για εμπλοκή και δράση ακόμη από φατρίες του εξωτερικού, ο υπουργός είπε: «είμαστε αφοσιωμένοι και εγώ προσωπικά αφοσιωμένος στην πάταξη του οργανωμένου εγκλήματος, ακολουθώντας όμως νόμους και θα πάμε ένα βήμα μπροστά τους πάλι, ακολουθώντας τους νόμους. Το οργανωμένο έγκλημα χρησιμοποιεί παράνομα ό,τι τεχνολογία υπάρχει, κάτι που δεν μπορεί να κάνει το κράτος αν δεν υπάρχει νόμος για τη χρήση αυτής της τεχνολογίας». Πρόσθεσε επίσης ότι «αν υπάρχουν σάπια μήλα, θέλουμε να τα αποβάλουμε και θα το κάνουμε, αλλά θέλει υπομονή, θέλει σχεδίαση, θέλει προγραμματισμό, θέλει μέσα».

Απάντησε για Annie

Σε σχέση με τα βίντεο που αναρτώνται στον λογαριασμό Annie Alexoui (της Ιωάννας Φωτίου) ο υπουργός Δικαιοσύνης ανέφερε ότι αξιολογούνται από την Αστυνομία, ενώ είπε πως στο παρόν στάδιο δεν μπορεί να δηλώσει αν θα μεταβεί κλιμάκιο στη Ρωσία για να ληφθεί κατάθεση. Ερωτηθείς για πόσες από τις καταγγελίες της υπάρχουν τεκμήρια, είπε πως είχαν γίνει πρόσφατα κάποιες συλλήψεις και κάποιοι αφέθηκαν ελεύθεροι. «Το κράτος λειτουργεί με νόμους και κανόνες, ακόμη και αν δεν μας αρέσουν κάποιες φορές, αλλά είμαστε υποχρεωμένοι να ακολουθούμε αυτούς τους κανόνες, διαφορετικά δεν θα είμαστε κράτος έννομο και κράτος, το οποίο θέλει να φτιάξει μία κοινωνία ή να διορθώσει τα κακώς κείμενα», είπε.

Πάει Ισραήλ ο Αϊκούτ

Ο Κώστας Φυτιρής, κατόπιν σχετικής ερώτησης απάντησε και στο θέμα του Τουρκοεβραίου Σιμόν Μιστριέλ Αϊκούτ ο οποίος καταδικάστηκε από το Κακουργιοδικείου κατόπιν παραδοχής σε υπόθεση σφετερισμού ελληνοκυπριακών περιουσιών. Όπως εξήγησε με το Ισραήλ και με άλλες χώρες υπάρχουν συμφωνίες, όπου κατόπιν αιτήματος, ο κατάδικος μπορεί να εκτίσει το υπόλοιπο της ποινής του στη χώρα του. Στην περίπτωση του Αϊκούτ, όπως είπε, έχει υποβληθεί το αίτημα. Εξήγησε ότι το Ισραήλ με νέα ταξιδιωτική οδηγία αναγνωρίζει το πρόβλημα του σφετερισμού ελληνοκυπριακών περιουσιών και ότι επί της ουσίας, λόγω της συμφωνίας που υπάρχει δεν μπορεί να απορριφθεί το αίτημα.

Ακτοφυλακή

Ο υπουργός, εξήγγειλε και τη δημιουργία Ακτοφυλακής. Όπως είπε, «ένας άλλος σημαντικός τομέας που απαιτεί ιδιαίτερη μέριμνα είναι η θαλάσσια ασφάλεια και οι κρίσιμες παράκτιες υποδομές και του ενεργειακού κέντρου Βασιλικού. Γι' αυτό είναι αναγκαίο και θα προωθηθεί για έγκριση στο Υπουργικό η δημιουργία Μονάδας Προστασίας Κρίσιμων Υποδομών, και η δημιουργία Ακτοφυλακής ανεξάρτητης από Αστυνομία με σύγχρονα μέσα και τεχνολογίες επιτήρησης και ελέγχου όλου του θαλασσίου χώρου από την ακτογραμμή μέχρι το βάθος της ΑΟΖ». Σύμφωνα με τον υπουργό, στην Ακτοφυλακή θα υπάγονται η Λιμενική Αστυνομία και το Τμήμα Αλιείας του Υπουργείου Γεωργίας.

500.000 τ.μ. για Φυλακές

Αναφορικά με την εξαγγελθείσα πρόθεση για δημιουργία νέου σωφρονιστικού ιδρύματος ο υπουργός Δικαιοσύνης ανέφερε ότι το κτήριο θα ανεγερθεί σε κρατική γη έκτασης 500.000 τ.μ. και θα βρίσκεται μακριά από τον αστικό ιστό. Θα υπάρχει εύκολη πρόσβαση από όλες τις επαρχίες , θα δημιουργηθεί περιμετρική περίφραξη υψηλής ασφάλειας, καθώς και νεκρή ζώνη 40-60 μέτρων χωρίς άλλα κτήρια. Σύμφωνα με τον υπουργό, θα δημιουργηθούν τρεις διακριτοί τύποι φυλακής. Η κλειστή φυλακή, η ημι-ανοικτή φυλακή και η ανοικτή φυλακή με στόχο την ομαλή επανένταξη των κατάδικων στην κοινωνία. Στο νέο σωφρονιστικό ίδρυμα θα έχει δυνατότητα για 1.250 θέσεις.

Για το υφιστάμενο κτήριο ο υπουργός ανέφερε ότι από την τελευταία ενημέρωση που είχε, εντός Απριλίου αναμένεται να τεθεί σε λειτουργία το σύστημα απενεργοποίησης κινητών τηλεφώνων, και ότι λειτουργεί το σύστημα εντοπισμού κινητών. Είπε ακόμη ότι μέχρι τον ερχόμενο Μάιο αναμένεται η εγκατάσταση δικτύου οροφής για αποτροπή εισόδου των drones.

Για το πρόβλημα του υπερπληθυσμού στις υφιστάμενες Φυλακές, ο υπουργός είπε ότι, η αποσυμφόρηση αποτελεί συνεχή δράση και υλοποιείται μέσω της εφαρμογής του ηλεκτρονικού βραχιολιού, απολύσεων με χάρη, εθελούσιων απελάσεων, καθώς και της καθιέρωσης νέας συνοπτικής διαδικασίας απελάσεων για παρανομούντες αλλοδαπούς.