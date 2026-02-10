Ο σάπιος κόσμος εκεί που σάπιζε ξανατονώθηκε...

Ένας ατέλειωτος σάπιος κόσμος στο κινητό μας. Το πρωινό σκρολάρισμα στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, αλλά και στα παραδοσιακά Μέσα Ενημέρωσης, προκαλεί ναυτία και αναγούλα. Από τις αποκαλύψεις για τον Τζέφρι Έπστιν στην Άννι Αλεξούι και από τους δημάρχους με δήμους φαντάσματα, στους πλανητάρχες και στους παγκόσμιους τεχνο-ολιγάρχες. Καταγγελίες για παιδεραστία, βιασμούς, βία κατά των γυναικών, βυθίσεις σε βάρκες μεταναστών, χρηματισμό και απάτες να ξεπετάγονται με ασύλληπτη συχνότητα και ένταση.

Το ηθικό πλεονέκτημα της δημοκρατίας κλωνίζεται. Δεν θέλω να ηθικολογώ, ούτε και μπορώ να προβλέψω το μέλλον, αλλά η ιστορία διδάσκει πως της ηθικής χρεοκοπίας ακολουθεί και η πολιτικοοικονομική. Το ατομικό δράμα των θυμάτων, αναπόφευκτα περνά και στο σύνολο της κοινωνίας. Το ξέρουν αυτό και όσοι τα συμφέροντά τους δεν συνάδουν με αυτά της Κυπριακής Δημοκρατίας. Κρατηθείτε, γιατί θα τα βρούμε μπροστά μας αυτά.

Τι ζούμε πραγματικά στην Κύπρο, στην Ελλάδα, στην περιοχή μας και σε παγκόσμιο επίπεδο; Ένα τσουνάμι σκανδάλων και διαφθοράς με πρωταγωνιστές ηγέτες όλων των διαβαθμίσεων. Σε ένα και μόνο δελτίο ειδήσεων, παρακολουθούν οι πολίτες γεγονότα που σε άλλες εποχές θα έπρεπε να περάσουν χρόνια για να τα δούμε. Το συντεταγμένο κράτος, οι θεσμοί όλων των επιπέδων σε αμηχανία. Μοιάζει να ζούμε όλοι στην Τρίτη Γαλλική Δημοκρατία, την εποχή του «Σκανδάλου Σταβίσκι», που αφορούσε ένα μεγάλο πολιτικό και οικονομικό σκάνδαλο το οποίο κυριάρχησε στη γαλλική πολιτική σκηνή το χρονικό διάστημα 1933-1934. Ένα σκάνδαλο που, ακόμη και ένας μαθητής λυκείου μπορεί να εξηγήσει τις συνέπειες που είχε στην πολιτική ζωή της Γαλλίας και κατ’ επέκταση της συντριπτικής ήττας που δέχτηκε η χώρα στον Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο.

Σε παρόμοιο σοκ με την κοινωνία της Κύπρου, είναι και οι πολίτες σε ΗΠΑ και Ηνωμένο Βασίλειο, με το σκάνδαλο «Έπστιν». Ο Βρετανός Πρωθυπουργός, Κιρ Στάρμερ, δεν προλαβαίνει να απολογείται για τον Πίτερ Μάντελσον, που επί τέσσερις δεκαετίες βρισκόταν στο πλευρό όλων των ηγεσιών των Εργατικών στη Βρετανία, δρώντας είτε δημόσια είτε παρασκηνιακά. Τον άνθρωπο που διόρισε ο ίδιος ο Στάρμερ πρέσβη στην Ουάσιγκτον και που, μετά τη δημοσίευση αρχείων, φέρεται ότι διέρρευσε ευαίσθητες οικονομικές πληροφορίες της βρετανικής κυβέρνησης στον χρηματιστή, καταδικασμένο για σεξουαλικά εγκλήματα, Τζέφρι Έπστιν. Στις ΗΠΑ, η λίστα με τις επαφές Έπστιν εκτείνεται από τον Πρόεδρο Ντόναλντ Τραμπ στους Κλίντον, και από τον Έλον Μασκ ως τον Μπιλ Γκέιτς. Ακόμη και καθηγητές πανεπιστημίου, όπως ο Νόελ Τσόμσκι, βρέθηκαν στη λίστα με τις επαφές.

Στην Κύπρο το videogate οδήγησε σε παραιτήσεις, ενώ καταγγελίες έθεσαν τον βουλευτή του ΔΗΣΥ, Νίκο Σύκα, εκτός ψηφοδελτίων και τους δημάρχους του κόμματος Φαίδωνα Φαίδωνος και Πιερή Γυψιώτη, σε αργία.

Το πόρισμα της ΚΟΠ, οι συλλήψεις για επεισόδια στη Λάρνακα και η διασύνδεσή τους με τον υπόκοσμο,και οι κατηγορίες που εξαπολύει η διάσημη πλέον Άννι Αλεξούι κατά πάντων, δημιουργούν ένα σκηνικό απόλυτης διαφθοράς που βάζει πολλούς σε σκέψεις αν η χώρα έχει πραγματικό μέλλον. Παρόμοια η εικόνα στην Ελλάδα, που στο σιδηροδρομικό δυστύχημα στα Τέμπη, στο ΟΠΕΚΕΠΕ και στην υπόθεση των υποκλοπών του Predator, προστέθηκε μόνο αυτή την εβδομάδα η υπόθεση του θανάτου 15 μεταναστών από τη σύγκρουση της βάρκας τους με το λιμενικό της χώρας! Αν αυτή δεν είναι εικόνα αποσταθεροποίησης Ελλάδας και Κύπρου, τότε δεν ξέρω τι είναι.

Μια γεύση της αποσταθεροποίησης και του ρίσκου που εμπεριέχει η εικόνα αυτή θα πάρουμε στις βουλευτικές εκλογές του Μάη στην Κύπρο, ίσως και στις συνομιλίες για το Κυπριακό. Όσο για τα οφέλη από την προεδρία του συμβουλίου της ΕΕ, για την εικόνα της χώρας, αυτά πάνε για την ώρα στον κάλαθο των σκανδάλων. Με αυτό τον ρυθμό δεν τίθεται θέμα αν θα έχουμε και χειρότερα, αλλά πότε και ποια θα μπορούσαν να είναι αυτά.