Στο «κόκκινο» το εμπορικό ισοζύγιο το 2025: άνοδος εισαγωγών και διεύρυνση ελλείμματος

ΓΙΑΝΝΗΣ ΣΕΪΤΑΝΙΔΗΣ

Το έλλειμμα του εμπορικού ισοζυγίου διαμορφώθηκε σε στα €8 δισ. το 2025, μια αύξηση κατά €606 εκατ. σε σύγκριση με το 2024

Κατά €606 εκατ. διευρύνθηκε το έλλειμμα του εμπορικού ισοζυγίου το 2025, αγγίζοντας τα €8 δισ., καθώς η αύξηση των εισαγωγών ήταν ισχυρότερη από την άνοδο των εξαγωγών, σύμφωνα με προκαταρκτικά στοιχεία της Στατιστικής Υπηρεσίας

Το έλλειμμα του εμπορικού ισοζυγίου διαμορφώθηκε στα €8.001,4 εκατ. την περίοδο Ιανουαρίου–Δεκεμβρίου 2025, έναντι €7.395,3 εκατ. την αντίστοιχη περίοδο του 2024. Η εξέλιξη αποδίδεται στη «μεγάλη αύξηση» των εισαγωγών κατά σχεδόν €1 δισ., όπως σημειώνεται στα προκαταρκτικά στοιχεία της Στατιστικής Υπηρεσίας.​

Συνολικά, οι εισαγωγές αγαθών ανήλθαν σε €13.551,8 εκατ. το 2025 από €12.582,0 εκατ. το 2024, καταγράφοντας αύξηση 7,7%. Την ίδια ώρα, οι εξαγωγές αγαθών αυξήθηκαν σε €5.550,4 εκατ. από €5.186,7 εκατ., με ετήσια μεταβολή 7,0%. Παρότι και οι δύο πλευρές κινήθηκαν ανοδικά, η μεγαλύτερη αύξηση σε απόλυτους αριθμούς στις εισαγωγές οδήγησε σε διεύρυνση του ελλείμματος.​


Ο Δεκέμβριος

Σε μηνιαίο επίπεδο, οι συνολικές εισαγωγές αγαθών τον Δεκέμβριο 2025 ήταν €1.204,4 εκατ., μειωμένες από τα €1.386,1 εκατ. του Δεκεμβρίου 2024 (-13,1%). Από αυτές, €789,3 εκατ. προήλθαν από κράτη-μέλη της ΕΕ και €415,1 εκατ. από τρίτες χώρες, έναντι €703,4 εκατ. και €682,7 εκατ. αντίστοιχα τον Δεκέμβριο 2024. Οι εισαγωγές του Δεκεμβρίου 2025 περιλαμβάνουν και μεταβίβαση οικονομικής ιδιοκτησίας πλοίων αξίας €218,3 εκατ., έναντι €337,4 εκατ. τον Δεκέμβριο 2024.​

Στον αντίποδα, οι συνολικές εξαγωγές αγαθών τον Δεκέμβριο 2025 αυξήθηκαν στα €490,5 εκατ. από €376,0 εκατ. τον Δεκέμβριο 2024 (+30,5%). Οι εξαγωγές προς κράτη-μέλη της ΕΕ ανήλθαν σε €182,7 εκατ. και προς τρίτες χώρες σε €307,8 εκατ., έναντι €97,0 εκατ. και €279,0 εκατ. αντίστοιχα τον Δεκέμβριο 2024. Και εδώ καταγράφεται επίδραση από πλοία, καθώς οι εξαγωγές του Δεκεμβρίου 2025 περιλαμβάνουν μεταβίβαση οικονομικής ιδιοκτησίας πλοίων αξίας €130,1 εκατ., έναντι €51,4 εκατ. τον Δεκέμβριο 2024.​


Τελικά στοιχεία Νοεμβρίου

Με βάση τελικά στοιχεία, οι συνολικές εισαγωγές αγαθών τον Νοέμβριο 2025 ήταν €1.043,9 εκατ. από €1.161,4 εκατ. τον Νοέμβριο 2024 (-10,1%). Οι εξαγωγές εγχώρια παραγόμενων προϊόντων (μαζί με προμήθειες πλοίων και αεροπλάνων) ανήλθαν σε €283,9 εκατ. τον Νοέμβριο 2025 από €244,5 εκατ. τον Νοέμβριο 2024 (+16,1%).​

Παράλληλα, η αξία εγχώριων εξαγωγών βιομηχανικών προϊόντων (εξαιρουμένων προμηθειών πλοίων/αεροπλάνων) έφθασε στα €276,6 εκατ. τον Νοέμβριο 2025 από €237,1 εκατ. ένα χρόνο πριν. Οι εξαγωγές εγχώριων γεωργικών προϊόντων (εξαιρουμένων προμηθειών πλοίων/αεροπλάνων) διαμορφώθηκαν στα €6,2 εκατ. έναντι €6,4 εκατ. τον Νοέμβριο 2024. Οι εξαγωγές ξένων προϊόντων (με προμήθειες πλοίων και αεροπλάνων) ήταν €144,9 εκατ. από €138,4 εκατ., σημειώνοντας αύξηση 4,7%.​

Μεταξύ των κυριότερων κατηγοριών εξαγωγών εγχώρια παραγόμενων προϊόντων για την περίοδο Ιανουαρίου–Νοεμβρίου 2025 (εξαιρουμένων των προμηθειών σε πλοία και αεροσκάφη) περιλαμβάνονται τα ορυκτά καύσιμα και λάδια αξίας €2.188,0 εκατ., το χαλλούμι αξίας €332,2 εκατ. και τα φαρμακευτικά προϊόντα αξίας €318,0 εκατ. Οι συγκεκριμένες κατηγορίες αναδεικνύουν τη βαρύτητα της ενεργειακής/ναυτιλιακής δραστηριότητας και των παραδοσιακών εξαγώγιμων προϊόντων στη διαμόρφωση της εικόνας των εξαγωγών.

