Σκύλοι βοηθοί: Θέλουν τον νόμο αλλά... όπως τους βολεύει

Θέλουν όλοι νόμο που να καλύπτει τους σκύλους βοηθούς για άτομα με οπτικές και άλλες αναπηρίες αλλά με… αστερίσκους. Από τη μια, το Τμήμα Οδικών Μεταφορών θέλει οι σκύλοι αυτοί να φορούν φίμωτρο. Από την άλλη, τα κέντρα αναψυχής ζητούν να έχουν δικαίωμα να αρνηθούν την είσοδο στον σκύλο –και κατ’ επέκταση στο άτομο που τον συνοδεύει. Την ίδια στιγμή, το Υπουργείο Γεωργίας και οι Κτηνιατρικές Υπηρεσίες δεν επιθυμούν να αναλάβουν την ευθύνη της αρμόδιας Αρχής που θα πιστοποιεί τις σχολές εκπαίδευσης σκύλων βοηθείας, όπως προβλέπεται στην πρόταση νόμου που κατέθεσε ο βουλευτής των Οικολόγων Χαράλαμπος Θεοπέμπτου.

Παρουσιάζοντας την πρόταση νόμου, ο Χαράλαμπος Θεοπέμπτου επανέλαβε ότι στην Κύπρο υφίσταται σοβαρό νομοθετικό κενό σε ό,τι αφορά τη χρήση σκύλων βοηθείας από άτομα με αναπηρία. Όπως ανέφερε, σήμερα άτομα που χρειάζονται σκύλο βοηθό αναγκάζονται να καταβάλουν χιλιάδες ευρώ, κυρίως λόγω της ανάγκης πιστοποίησης και εκπαίδευσης στο εξωτερικό, με αποτέλεσμα τα άτομα που διαθέτουν σκύλο βοηθείας να μετρώνται στα δάκτυλα. Στόχος της πρότασης, σύμφωνα με τον εισηγητή, είναι να καταστεί δυνατή η εκπαίδευση και πιστοποίηση σκύλων βοηθείας στην Κύπρο, υπό συγκεκριμένες προϋποθέσεις, ώστε να μειωθεί το οικονομικό βάρος για τα άτομα με αναπηρία.

Ποιος θα είναι αρμόδιος;

Η συζήτηση επικεντρώθηκε στο ζήτημα της αρμόδιας Αρχής. Σύμφωνα με την πρόταση νόμου, η αρμόδια Αρχή θα είναι υπεύθυνη για την αδειοδότηση και εποπτεία των σχολών εκπαίδευσης σκύλων βοηθείας, την τήρηση μητρώου πιστοποιημένων σκύλων και χειριστών, καθώς και για τον έλεγχο της εφαρμογής των σχετικών προνοιών. Το Υπουργείο Γεωργίας και οι Κτηνιατρικές Υπηρεσίες ξεκαθάρισαν ότι η πρόταση δεν εμπίπτει στις αρμοδιότητές τους, υποστηρίζοντας ότι ο ρόλος τους περιορίζεται στην υγεία και την ευημερία των ζώων. «Δεν σημαίνει πως όπου υπάρχει κάποιος νόμος που αναφέρει μέσα τα ζώα, πρέπει να αναλαμβάνουν ως αρμόδια Αρχή οι Κτηνιατρικές», ανέφερε χαρακτηριστικά ο διευθυντής των Κτηνιατρικών Υπηρεσιών, Χριστόδουλος Πίπης. Η τοποθέτηση αυτή προκάλεσε αντίδραση από τον Χαράλαμπο Θεοπέμπτου, ο οποίος υπενθύμισε ότι στον περί Σκύλων Νόμο οι Κτηνιατρικές Υπηρεσίες εμπλέκονται στην εποπτεία της εφαρμογής του. Σε απάντηση, ο διευθυντής των Κτηνιατρικών ανέφερε ότι, βάσει του ίδιου νόμου, αρμόδιες Αρχές είναι οι τοπικές Αρχές. Στο σημείο αυτό παρενέβη η Ένωση Δήμων. Ο εκπρόσωπός της, Χριστόδουλος Δρούσιας, ξεκαθάρισε ότι οι αρμοδιότητες των δήμων στον περί Σκύλων Νόμο αφορούν ζητήματα όπως η αδειοδότηση κατοχής σκύλων, η διαχείριση αδέσποτων και η τήρηση βασικών κανόνων, υπογραμμίζοντας ότι η πρόταση για τους σκύλους βοηθείας αφορά διαφορετικό αντικείμενο και απαιτεί κεντρική αρμόδια Αρχή.

Η Νομική Υπηρεσία έθεσε ζήτημα αποσαφήνισης της αρμόδιας Αρχής, εγείροντας παράλληλα θέματα αστικής ευθύνης και ασφάλισης, ενώ προειδοποίησε και για πιθανό κίνδυνο αντισυνταγματικότητας λόγω του κόστους εφαρμογής.

Το ΤΟΜ θέλει φίμωτρο

Έντονες αντιδράσεις προκάλεσε η εισήγηση του Τμήματος Οδικών Μεταφορών για την πρόσβαση σκύλων βοηθείας στα ταξί και στα τουριστικά λεωφορεία. Στο πλαίσιο αυτό, εισηγήθηκε όπως οι σκύλοι φέρουν λουρί και φίμωτρο, επικαλούμενο τον περιορισμένο χώρο και πιθανά ζητήματα αλλεργιών οδηγών ή επιβατών. Η εισήγηση απορρίφθηκε από βουλευτές, μεταξύ των οποίων η πρόεδρος της Επιτροπής Ειρήνη Χαραλαμπίδου και η Αλεξάνδρα Ατταλίδου, καθώς και από τον εισηγητή της πρότασης, οι οποίοι τόνισαν ότι πρόκειται για ειδικά εκπαιδευμένους σκύλους και ότι η χρήση φίμωτρου δεν προβλέπεται διεθνώς, πέραν της Ελλάδας.

Κέντρα αναψυχής: Προαιρετικά

Αντιδράσεις καταγράφηκαν και σε σχέση με την πρόσβαση σε χώρους εστίασης και αναψυχής. Ο γενικός γραμματέας του Συνδέσμου Ιδιοκτητών Κέντρων Αναψυχής, Φάνος Λεβέντης, εισηγήθηκε όπως τεθούν προαιρετικά κριτήρια, ώστε μόνο όσα υποστατικά το επιθυμούν να φιλοξενούν σκύλους βοηθείας. Η θέση αυτή απορρίφθηκε από την εκπρόσωπο της ΚΥΣΟΑ Πάολα Φραντζή, η οποία ξεκαθάρισε ότι δεν μπορεί να τίθεται θέμα επιλογής, όταν μιλάμε για το δικαίωμα ελεύθερης πρόσβασης ατόμων με αναπηρίες. Αντίστοιχη αντίδραση υπήρξε και απο πλευράς βουλευτών, οι οποίοι τόνισαν ότι κάτι τέτοιο συνιστά διάκριση. Η συζήτηση στην Επιτροπή Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων θα συνεχιστεί σε επόμενη συνεδρία, με τη συμμετοχή και άλλων επηρεαζόμενων φορέων.