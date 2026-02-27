Πάφος: Τραγική κατάληξη στις έρευνες - Νεκρή εντοπίστηκε η 41χρονη μητέρα από την Τίμη

Τραγική κατάληξη είχε η εξαφάνιση της Κυριακούλας Κουτσαβάκη, 41 ετών, μητέρας τριών ανήλικων παιδιών από την κοινότητα Τίμης στην επαρχία Πάφου, καθώς εντοπίστηκε νεκρή έπειτα από πολύωρες έρευνες των Αρχών.

Η 41χρονη είχε δηλωθεί αγνοούμενη τα ξημερώματα της 27ης Φεβρουαρίου, με την Αστυνομία να κινητοποιείται άμεσα. Το όχημά της είχε εντοπιστεί εγκαταλελειμμένο στην παραλία της Τίμης, γεγονός που προκάλεσε έντονη ανησυχία και οδήγησε σε συντονισμένες έρευνες στην ευρύτερη περιοχή Τίμης – Κουκλιών – Μανδριών – Αχέλειας.

Στις επιχειρήσεις συμμετείχαν επίγειες περίπολοι, μέλη της Λιμενικής Αστυνομίας με σκάφη, καθώς και πτητικά μέσα, ενώ είχε απευθυνθεί και δημόσια έκκληση προς τους πολίτες για παροχή οποιασδήποτε πληροφορίας που θα μπορούσε να συμβάλει στον εντοπισμό της.

Η οικογένειά της έχει ήδη ενημερωθεί για το τραγικό γεγονός. Η Αστυνομία διεξάγει έρευνες για να διαπιστωθούν τα ακριβή αίτια και οι συνθήκες του θανάτου της.