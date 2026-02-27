Πολίτης 107.6 & 97.6 FM

|

Politis En Logo
| Υγεία

Πάφος: Τραγική κατάληξη στις έρευνες - Νεκρή εντοπίστηκε η 41χρονη μητέρα από την Τίμη

ΠΟΛΙΤΗΣ NEWS

Header Image

Η Αστυνομία διερευνά τις συνθήκες θανάτου της

Τραγική κατάληξη είχε η εξαφάνιση της Κυριακούλας Κουτσαβάκη, 41 ετών, μητέρας τριών ανήλικων παιδιών από την κοινότητα Τίμης στην επαρχία Πάφου, καθώς εντοπίστηκε νεκρή έπειτα από πολύωρες έρευνες των Αρχών.

Σχετικά άρθρα:

Η 41χρονη είχε δηλωθεί αγνοούμενη τα ξημερώματα της 27ης Φεβρουαρίου, με την Αστυνομία να κινητοποιείται άμεσα. Το όχημά της είχε εντοπιστεί εγκαταλελειμμένο στην παραλία της Τίμης, γεγονός που προκάλεσε έντονη ανησυχία και οδήγησε σε συντονισμένες έρευνες στην ευρύτερη περιοχή Τίμης – Κουκλιών – Μανδριών – Αχέλειας.

Στις επιχειρήσεις συμμετείχαν επίγειες περίπολοι, μέλη της Λιμενικής Αστυνομίας με σκάφη, καθώς και πτητικά μέσα, ενώ είχε απευθυνθεί και δημόσια έκκληση προς τους πολίτες για παροχή οποιασδήποτε πληροφορίας που θα μπορούσε να συμβάλει στον εντοπισμό της.

Η οικογένειά της έχει ήδη ενημερωθεί για το τραγικό γεγονός. Η Αστυνομία διεξάγει έρευνες για να διαπιστωθούν τα ακριβή αίτια και οι συνθήκες του θανάτου της.

Tags

ΠΑΦΟΣΑΣΤΥΝΟΜΙΑΘΑΝΑΤΟΣΕλλείπον πρόσωποΕΡΕΥΝΕΣ

ΤΑ ΑΚΙΝΗΤΑ ΤΗΣ ΕΒΔΟΜΑΔΑΣ

Λογότυπο Altamira

Πολιτική Δημοσίευσης Σχολίων

Οι ιδιοκτήτες της ιστοσελίδας www.politis.com.cy διατηρούν το δικαίωμα να αφαιρούν σχόλια αναγνωστών, δυσφημιστικού και/ή υβριστικού περιεχομένου, ή/και σχόλια που μπορούν να εκληφθεί ότι υποκινούν το μίσος/τον ρατσισμό ή που παραβιάζουν οποιαδήποτε άλλη νομοθεσία. Οι συντάκτες των σχολίων αυτών ευθύνονται προσωπικά για την δημοσίευση τους. Αν κάποιος αναγνώστης/συντάκτης σχολίου, το οποίο αφαιρείται, θεωρεί ότι έχει στοιχεία που αποδεικνύουν το αληθές του περιεχομένου του, μπορεί να τα αποστείλει στην διεύθυνση της ιστοσελίδας για να διερευνηθούν. Προτρέπουμε τους αναγνώστες μας να κάνουν report / flag σχόλια που πιστεύουν ότι παραβιάζουν τους πιο πάνω κανόνες. Σχόλια που περιέχουν URL / links σε οποιαδήποτε σελίδα, δεν δημοσιεύονται αυτόματα.

Διαβάστε περισσότερα