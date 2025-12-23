Αξιολόγηση εκπαιδευτικών: Στήριξη με επιφυλάξεις και ανοιχτά μέτωπα - Τι προβλέπει

Ζορίστηκαν αλλά το ψήφισαν τελικά το νομοσχέδιο για το νέο σχέδιο αξιολόγησης των εκπαιδευτικών τα μέλη της Βουλής των Αντιπροσώπων, με την πλειοψηφία να αναγνωρίζει ότι υπάρχουν κενά και περιθώρια βελτίωσης στο σχέδιο, το οποίο ωστόσο είναι σαφώς καλύτερο από το υφιστάμενο. Οι πλείστοι βουλευτές συμφώνησαν ακόμη ότι με την ψήφιση του νομοσχεδίου δεν επιλύονται τα πολλά και σοβαρά προβλήματα της Εκπαίδευσης στον τόπο μας και έκαναν λόγο για ένα βήμα προς τα εμπρός.

Με τη θετική ψήφο λοιπόν των ΔΗΣΥ, ΔΗΚΟ, ΕΔΕΚ, ΔΗΠΑ, Οικολόγων, της Ειρήνης Χαραλαμπίδου και των ανεξάρτητων βουλευτών Αλεξάνδρας Ατταλίδου, Ανδρέα Αποστόλου και Μιχάλη Γιακουμή, το επίμαχο νομοσχέδιο μετουσιώνεται σε νόμο, ενώ εναντίον ψήφισαν οι βουλευτές του ΑΚΕΛ (πλην της Ειρήνης Χαραλαμπίδου), το ΕΛΑΜ και οι ανεξάρτητοι βουλευτές Κωστής Ευσταθίου και Ανδρέας Θεμιστοκλέους.

Ικανοποιημένη η κυβέρνηση

Ως μια ιστορική ημέρα για το εκπαιδευτικό σύστημα της Κύπρου, χαρακτήρισε τη χθεσινή ημέρα η υπουργός Παιδείας, Αθηνά Μιχαηλίδου, η οποία βρέθηκε στη Βουλή και άκουσε από κοντά τις ανησυχίες και τους προβληματισμούς όλων των κομμάτων. Ικανοποιημένος από την ψήφιση του νομοσχεδίου και ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας, ο οποίος σε γραπτή του δήλωση, αμέσως μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας στη Βουλή, χαρακτήρισε τη μεταρρύθμιση της αξιολόγησης αποφασιστικό βήμα για τον εκσυγχρονισμό της χώρας, σημειώνοντας ότι στηρίζει και ενδυναμώνει τους εκπαιδευτικούς, αναβαθμίζει το παιδαγωγικό έργο και διασφαλίζει καλύτερα μαθησιακά αποτελέσματα για όλα τα παιδιά.

Τι προβλέπει ο νέος νόμος

Μετά και τις τελευταίες αλλαγές που έγιναν κατά τη συζήτηση στην ολομέλεια, το σύστημα αξιολόγησης των εκπαιδευτικών αλλάζει:

Θεσπίζεται νέο σύστημα αξιολόγησης εκπαιδευτικών που περιλαμβάνει διαμορφωτική και τελική (αριθμητική) αξιολόγηση, με στόχο –όπως αναφέρεται– τη βελτίωση του εκπαιδευτικού έργου.

Η τελική αριθμητική αξιολόγηση γίνεται στην κλίμακα 1–40, ενώ προβλέπεται συμμετοχή περισσότερων του ενός αξιολογητών. Σε περίπτωση μεγάλης απόκλισης στη βαθμολογία ορίζεται τρίτος αξιολογητής.

Ο διευθυντής συμμετέχει στην τελική αξιολόγηση με βαρύτητα 15%,

Καθιερώνεται η αξιολόγηση του εκπαιδευτικού έργου των σχολικών μονάδων,

Προβλέπεται μεταβατική περίοδος εφαρμογής, με πλήρη εφαρμογή του νέου συστήματος από το σχολικό έτος 2028–2029.

Εισάγεται ο θεσμός του ανώτερου εκπαιδευτικού.

Στήριξη με αστερίσκους

Σε ό,τι αφορά τώρα τις τοποθετήσεις των βουλευτών, αυτοί που στήριξαν το νομοσχέδιο αναγνώρισαν ότι το νέο πλαίσιο δεν είναι τέλειο, ωστόσο τοποθετήθηκαν υπέρ της ανάγκης εκσυγχρονισμού. Από πλευράς ΔΗΚΟ ο Παύλος Μυλωνάς σημείωσε ότι πενήντα χρόνια με το ίδιο σύστημα αξιολόγησης είναι υπερβολικά πολλά. Αναφέρθηκε ειδικά στις αντιδράσεις γύρω από τον ρόλο του διευθυντή στην αξιολόγηση, επισημαίνοντας ότι ο φόβος για αυθαιρεσία δεν αποτελεί καινούργιο φαινόμενο, αφού αντίστοιχες εξουσίες υφίστανται ήδη στο ισχύον σύστημα. Στο ίδιο πνεύμα, ο Χρύσανθος Σαββίδης χαρακτήρισε την αλλαγή του συστήματος αξιολόγησης σημαντικό βήμα για τη διασφάλιση της ποιότητας του παιδαγωγικού έργου και της προσαρμογής του σχολείου στις σύγχρονες προκλήσεις. Αντίστοιχα, ο ανεξάρτητος βουλευτής Ανδρέας Αποστόλου τόνισε ότι, παρά τις υφιστάμενες διαφωνίες με τις εκπαιδευτικές οργανώσεις, η Βουλή οφείλει να συμβάλει ώστε η μεταρρύθμιση να λειτουργήσει στην πράξη. Από τη ΔΗΠΑ, ο Αλέκος Τρυφωνίδης παραδέχθηκε ότι το σύστημα δεν είναι άψογο αλλά κινείται, όπως είπε, προς τη σωστή κατεύθυνση, με γνώμονα το συμφέρον των μαθητών. Διαφοροποιημένη στάση από το ΑΚΕΛ κράτησε η Ειρήνη Χαραλαμπίδου, η οποία χαρακτήρισε το νέο σύστημα ένα πρώτο ξεκίνημα, εκφράζοντας ωστόσο την άποψη ότι θα μπορούσε να είναι πιο τολμηρό. Παράλληλα, άσκησε κριτική στις απεργιακές πιέσεις, σημειώνοντας ότι η Βουλή δεν μπορεί να λειτουργεί υπό καθεστώς εκβιασμών. Από τον ΔΗΣΥ, ο Γιώργος Κάρουλας επισήμανε ότι η θετική ψήφος του κόμματος δεν συνιστά ψήφο εμπιστοσύνης αλλά απαίτηση για ουσιαστική στήριξη των εκπαιδευτικών και βελτίωση του πλαισίου στην πράξη.

«Δεν είναι μεταρρύθμιση»

Στον αντίποδα, έντονη κριτική ασκήθηκε από βουλευτές που καταψήφισαν το νομοσχέδιο. Ο ανεξάρτητος Ανδρέας Θεμιστοκλέους προειδοποίησε ότι το νέο σύστημα κινδυνεύει να έχει την ίδια τύχη με προηγούμενες αποτυχημένες εκπαιδευτικές αλλαγές, εκτιμώντας ότι όχι μόνο δεν θα επιλύσει τα προβλήματα του δημόσιου σχολείου αλλά θα τα επιβαρύνει περαιτέρω.

Από πλευράς ΑΚΕΛ, ο Χρήστος Χριστοφίδης υποστήριξε ότι το νομοσχέδιο δεν συνιστά πραγματική μεταρρύθμιση, κάνοντας λόγο για κενά, ασάφειες και αυξημένο δημοσιονομικό κόστος. Τόνισε ότι η κυβέρνηση όφειλε να καταθέσει ένα πλήρως συμφωνημένο πλαίσιο με τις εκπαιδευτικές οργανώσεις, προειδοποιώντας ότι χωρίς τη συναίνεσή τους καμία αλλαγή δεν μπορεί να πετύχει. Στο ίδιο μήκος κύματος, ο Άντρος Καυκαλιάς κατηγόρησε την κυβέρνηση ότι αντί για ουσιαστικό διάλογο επέλεξε επικοινωνιακή διαχείριση, δημιουργώντας, όπως είπε, την εντύπωση ότι οι εκπαιδευτικοί είναι οι υπαίτιοι των προβλημάτων.

Περιμένουν τα κριτήρια

Μεγάλο μέρος της συζήτησης, και της κριτικής την οποία δέχθηκαν η κυβέρνηση και το Υπουργείο Παιδείας, είχε να κάνει με το γεγονός ότι οι βουλευτές κλήθηκαν να ψηφίσουν ένα τόσο σημαντικό νομοσχέδιο χωρίς να έχουν ενώπιόν τους τους κανονισμούς, δηλαδή τα κριτήρια στη βάση των οποίων θα αξιολογούνται οι εκπαιδευτικοί. Το Υπουργείο Παιδείας θα πρέπει το επόμενο διάστημα να τρέξει, ούτως ώστε πρώτη Τετάρτη του Μάρτη να βρίσκονται οι κανονισμοί στα χέρια των βουλευτών οι οποίοι συμμετέχουν στην Επιτροπή Παιδείας της Βουλής.

Όλα αυτά εν αναμονή και της αντίδρασης των εκπαιδευτικών οργανώσεων, καθώς ΠΟΕΔ και ΟΕΛΜΕΚ είχαν προειδοποιήσει ήδη από τις προηγούμενες εβδομάδες με ενδεχόμενη κλιμάκωση των απεργιακών μέτρων στην περίπτωση που ψηφιστεί σε νόμο το νομοσχέδιο.