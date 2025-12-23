Με κάμερες 100 σχολεία παγκύπρια - Πότε θα λειτουργούν

Σε 100 σχολικές μονάδες σε όλες τις επαρχίες έχουν εγκατασταθεί και λειτουργούν κλειστά κυκλώματα βιντεοπαρακολούθησης, σύμφωνα με στοιχεία που παραθέτει η υπουργός Παιδείας, Αθηνά Μιχαηλίδου, απαντώντας σε κοινοβουλευτική ερώτηση του βουλευτή Λάρνακας Ανδρέα Αποστόλου. Η εγκατάσταση των καμερών άρχι...

Αποκτήστε πρόσβαση σε όλο το περιεχόμενο με Premium Συνδρομή!