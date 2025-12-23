Πολίτης 107.6 & 97.6 FM

|

Politis En Logo
| Παιδεία

Με κάμερες 100 σχολεία παγκύπρια - Πότε θα λειτουργούν

ΑΝΤΡΙΑ ΓΕΩΡΓΙΟΥ

Header Image

Με τους βανδαλισμούς και τις επιθέσεις εις βάρος σχολικών μονάδων να έχουν μετατραπεί πλέον σε καθημερινό φαινόμενο, άλλα 50 σχολεία θα αποκτήσουν κλειστό κύκλωμα παρακολούθησης εντός του 2026. Σύμφωνα με τους σχεδιασμούς του Υπουργείου Παιδείας, μέχρι το τέλος του 2026 ο συνολικός αριθμός των σχολείων που θα έχουν κάμερες θα φτάσει τα 150

Σε 100 σχολικές μονάδες σε όλες τις επαρχίες έχουν εγκατασταθεί και λειτουργούν κλειστά κυκλώματα βιντεοπαρακολούθησης, σύμφωνα με στοιχεία που παραθέτει η υπουργός Παιδείας, Αθηνά Μιχαηλίδου, απαντώντας σε κοινοβουλευτική ερώτηση του βουλευτή Λάρνακας Ανδρέα Αποστόλου. Η εγκατάσταση των καμερών άρχι...

Αποκτήστε πρόσβαση σε όλο το περιεχόμενο με Premium Συνδρομή!

Tags

ΣΧΟΛΕΙΑΚΑΜΕΡΕΣΜΑΘΗΤΕΣ

ΤΑ ΑΚΙΝΗΤΑ ΤΗΣ ΕΒΔΟΜΑΔΑΣ

Λογότυπο Altamira

Πολιτική Δημοσίευσης Σχολίων

Οι ιδιοκτήτες της ιστοσελίδας www.politis.com.cy διατηρούν το δικαίωμα να αφαιρούν σχόλια αναγνωστών, δυσφημιστικού και/ή υβριστικού περιεχομένου, ή/και σχόλια που μπορούν να εκληφθεί ότι υποκινούν το μίσος/τον ρατσισμό ή που παραβιάζουν οποιαδήποτε άλλη νομοθεσία. Οι συντάκτες των σχολίων αυτών ευθύνονται προσωπικά για την δημοσίευση τους. Αν κάποιος αναγνώστης/συντάκτης σχολίου, το οποίο αφαιρείται, θεωρεί ότι έχει στοιχεία που αποδεικνύουν το αληθές του περιεχομένου του, μπορεί να τα αποστείλει στην διεύθυνση της ιστοσελίδας για να διερευνηθούν. Προτρέπουμε τους αναγνώστες μας να κάνουν report / flag σχόλια που πιστεύουν ότι παραβιάζουν τους πιο πάνω κανόνες. Σχόλια που περιέχουν URL / links σε οποιαδήποτε σελίδα, δεν δημοσιεύονται αυτόματα.

Διαβάστε περισσότερα