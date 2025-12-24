SOS από εκπαιδευτικούς για βία στα σχολεία - Στο τραπέζι εναλλακτικές δομές και μέτρα ασφάλειας

Εναλλακτικές δομές εκτός σχολικών μονάδων για μαθητές με ακραία παραβατική συμπεριφορά, επιτηρητές ασφαλείας σε όλα τα σχολεία, αναβάθμιση της Ομάδας Άμεσης Παρέμβασης και ξεκάθαρη νομική κάλυψη των εκπαιδευτικών. Αυτά είναι τα βασικά μέτρα που ζητούν οι καθηγητές για την αντιμετώπιση της βίας και της παραβατικότητας στα σχολεία, επαναφέροντας στο προσκήνιο αιτήματα που, όπως σημειώνουν, παραμένουν σε μεγάλο βαθμό ανεκπλήρωτα.

Τα αιτήματα περιλαμβάνονται στην απόφαση της Παγκύπριας Συνδιάσκεψης Γενικών Αντιπροσώπων της ΟΕΛΜΕΚ (ΠΣΓΑ), η οποία συνεδρίασε, εξετάζοντας ζητήματα που έχουν να κάνουν πέραν του νέου σχεδίου αξιολόγησης των εκπαιδευτικών και του εκπαιδευτικού έργου, με τη βία και την παραβατικότητα εντός του σχολικού περιβάλλοντος.

Πολιτικές χωρίς αποτέλεσμα

Στο επίκεντρο της απόφασης βρίσκεται η διαπίστωση ότι το πρόγραμμα και οι πολιτικές που εφαρμόστηκαν μέχρι σήμερα για μαθητές με σοβαρή και επαναλαμβανόμενη παραβατική συμπεριφορά δεν έφερε τα αναμενόμενα αποτελέσματα. Για τον λόγο αυτό, οι καθηγητές ζητούν τη δημιουργία εναλλακτικών προγραμμάτων και δομών εκτός σχολικών μονάδων, σε όλες τις επαρχίες, για μαθητές που παρουσιάζουν ακραία φαινόμενα επιθετικότητας και εκφοβισμού. Όπως αναφέρεται, τέτοια περιστατικά επηρεάζουν αρνητικά τη λειτουργία των σχολείων και δυσχεραίνουν την εκπαιδευτική διαδικασία για το σύνολο των μαθητών.

Υπενθυμίζεται ότι τέτοιου είδους πρόγραμμα λειτουργεί στη Λευκωσία, όπου, παρά τα αρχικά προβλήματα στην εξεύρεση χώρου, ήδη έχουν αποφοιτήσει από αυτό δύο φουρνιές μαθητών, οι οποίοι έχουν επιστρέψει στο σχολείο τους και τον Ιανουάριο ετοιμάζεται να υποδεχθεί άλλους 5 μαθητές. Αντίστοιχη δομή ετοιμάζεται να λειτουργήσει και στη Λεμεσό, με τον Υπουργείο Παιδείας να διαμηνύει ότι κάτι τέτοιο θα συμβεί εντός του πρώτου τριμήνου του 2026, αν και μέχρι στιγμής δεν έχουν γίνει γνωστές περισσότερες λεπτομέρειες όπως το πού θα στεγαστεί η δομή.

Θέμα και η ασφάλεια

Άλλο ένα ζήτημα που απασχολεί τους καθηγητές είναι η ασφάλεια των σχολικών χώρων. Οι εκπαιδευτικοί ζητούν την τοποθέτηση επιτηρητών ασφαλείας σε όλες τις σχολικές μονάδες σε 24ωρη βάση, τόσο κατά τη διάρκεια λειτουργίας των σχολείων όσο και εκτός σχολικού ωραρίου. Στο ίδιο πλαίσιο επαναφέρουν το αίτημα για εγκατάσταση κλειστών κυκλωμάτων παρακολούθησης, με στόχο την αποτροπή βανδαλισμών, διευκρινίζοντας ότι η λειτουργία τους θα αφορά μη εργάσιμο χρόνο και με σεβασμό στο πλαίσιο προστασίας προσωπικών δεδομένων. Σύμφωνα πάντως με τα στοιχεία που έχει στη διάθεση του το Υπουργείο Παιδείας, μέσα σε έναν χρόνο έχουν εγκατασταθεί κάμερες σε 100 σχολεία, 40 εκ των οποίων στη Λευκωσία, ενώ για το 2026 προγραμματίζεται η εγκατάσταση καμερών σε άλλα 50 σχολεία.

SOS για ομάδα παρέμβασης

Οι καθηγητές κάνουν ειδική αναφορά στην Ομάδα Άμεσης Παρέμβασης (ΟΑΠ). Η ΠΣΓΑ ζητά την αναδιοργάνωση και την αναβάθμισή της, με άμεση στελέχωση και σαφείς οδηγίες λειτουργίας, ώστε να μπορεί να παρεμβαίνει έγκαιρα και ουσιαστικά σε σοβαρά περιστατικά, αντί να λειτουργεί αποσπασματικά.

Επιπλέον, στα αιτήματα των καθηγητών περιλαμβάνεται και η ενίσχυση της συνεργασίας με την Αστυνομία μέσω περιοδικής παρουσίας και περιπολιών σε σχολεία που χαρακτηρίζονται ως υψηλού κινδύνου, καθώς και η παροχή νομικής στήριξης από το Υπουργείο Παιδείας στις αποφάσεις των Καθηγητικών Συλλόγων και των Πειθαρχικών Συμβουλίων.