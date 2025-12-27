Κατεχόμενα: Στους δρόμους και πάλι οι εκπαιδευτικοί - Ζητούν το επίδομα προετοιμασίας (βίντεο, φώτο)

«Η φίμωση των εκπαιδευτικών είναι φίμωση της αλήθειας, φίμωση του λαού» ήταν το κεντρικό σύνθημα της διαμαρτυρίας των τ/κ καθηγητών της συντεχνίας KTOEÖS χθες έξω από τα «υπουργεία παιδείας και οικονομικών» απαιτώντας και την άμεση καταβολή του επιδόματος προετοιμασίας.

Οι εκπαιδευτικοί κρατούσαν επίσης πανό που έγραφε «Δεν θα υποκύψουμε». Η πρόεδρος της συντεχνίας, Σέλμα Εϊλέμ μίλησε για παραβίαση των νόμιμων δικαιωμάτων τους, λέγοντας ότι οι εκπαιδευτικές πολιτικές χαράσσονται χωρίς να λαμβάνονται υπόψη «ο νόμος και το σύνταγμα».

Είχαν, συνέχισε, κατακτήσει τα δικαιώματά τους, όπως το επίδομα προετοιμασίας, μέσω «νομικών ενεργειών», αλλά αναγκάζονταν να ακολουθήσουν ξανά τον ίδιο δρόμο. «Ο αγώνας μας για τα νόμιμα δικαιώματά μας, για τη σύγχρονη, δημόσια, επιστημονική εκπαίδευση, για τα παιδιά μας και την κοινωνία μας θα συνεχιστεί», είπε.

Ο Ταχίρ Γκιοκτσεμπέλ, γενικός γραμματέας της KTOEÖS ανέφερε ότι διαμαρτύρονται συνεχώς μπροστά στο «υπουργείο παιδείας», αλλά η στάση που αντιμετωπίζουν δεν έχει αλλάξει και οι πρακτικές που βλάπτουν στην εκπαίδευση είναι μη αναστρέψιμες, τα δικαιώματα των παιδιών παραβιάζονται και ο «υπουργός» δεν έχει τίποτα άλλο να προσφέρει στη «χώρα» ή στην εκπαίδευση.

Ο Γκιοκτσεμπέλ είπε ότι οι εκπαιδευτικοί εργάζονται ανιδιοτελώς, αλλά το «υπουργείο» δεν καταβάλλει το επίδομα προετοιμασίας, το οποίο είναι «νόμιμο» δικαίωμα των εκπαιδευτικών, και τους ωθεί σε «νομικές ενέργειες», προκαλώντας ζημιά στο «κράτος».

Με πληροφορίες από ΚΥΠΕ