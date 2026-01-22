Μερτς στο Νταβός: Κάθε απειλή κατάληψης ευρωπαϊκού εδάφους με χρήση βίας είναι απαράδεκτη

Κάθε απειλή κατάληψης ευρωπαϊκού εδάφους με τη χρήση βίας είναι απαράδεκτη, δήλωσε ο Καγκελάριος της Γερμανίας, Φρίντριχ Μερτς, στην ομιλία του στο Οικονομικό Φόρουμ του Νταβός.

Ο κ. Μερτς συμμερίστηκε και χαιρέτισε το γεγονός ότι οι ΗΠΑ λαμβάνουν σοβαρά υπόψιν τους την απειλή που προκύπτει για την Αρκτική από τη Ρωσία, προσθέτοντας πως και η ίδια η Γερμανία προτίθεται να εντείνει τις σχετικές προσπάθειές της.

«Συμμεριζόμαστε την άποψη ότι εμείς, ως Ευρωπαίοι εταίροι στο ΝΑΤΟ, πρέπει να κάνουμε περισσότερα για την προστασία του Βορρά (…). Η Δανία και οι άνθρωποι στη Γροιλανδία μπορούν να υπολογίζουν στην αλληλεγγύη μας. Θα προστατεύσουμε τη Γροιλανδία από την απειλή της Ρωσίας», ανέφερε. Πρόσθεσε ότι «νέοι δασμοί θα έπλητταν τα θεμέλια των διατλαντικών σχέσεων» και χαιρέτισε τις πρόσφατες δηλώσεις Τραμπ περί μη επιβολής δασμών κατά της Ευρώπης.

Επεσήμανε ότι «μια καινούρια εποχή έχει ξεκινήσει», παραπέμποντας καταρχάς στον πόλεμο της Ρωσίας στην Ουκρανία, και ακολούθως στην ισχύ της Κίνας και στη διαφοροποιημένη εξωτερική πολιτική των ΗΠΑ.

«Τα θεμέλια της παγκόσμιας τάξης συνταράσσονται, ωστόσο εμείς δεν είμαστε έρμαια αυτής της νέα παγκόσμιας τάξης. Η Ευρώπη μπορεί να συνδιαμορφώσει το μέλλον, ωστόσο για να γίνει αυτό πρέπει να αντιμετωπίσει τη σκληρή πραγματικότητα», ανέφερε.

Στη συνέχεια συμφώνησε με την άποψη του Καναδού Πρωθυπουργού ότι η Δύση δεν πρέπει πλέον να βασίζεται στη δύναμη των αξιών της, αλλά πρέπει να αναγνωρίσει την αξία της δύναμής της.

«Η ισχύς μας βασίζεται σε τρεις πυλώνες: Στην ασφάλειά μας, στην ανταγωνιστικότητά μας και στην αποφασιστικότητά μας», είπε.

Συνέχισε επισημαίνοντας ότι η Ευρώπη πρέπει να επενδύσει δυναμικά στην ικανότητά της να αμύνεται με ίδιες δυνάμεις και να καταστήσει την οικονομία της το ταχύτερο δυνατό πιο ανταγωνιστική. Και για τα δύο αυτά ζητήματα γίνονται ήδη βήματα, πρόσθεσε, επισημαίνοντας ότι εκτός αυτού εξίσου σημαντικό είναι η στενότερη μελλοντική συνεργασία της Ευρώπης με εταίρους που μοιράζονται τις ίδιες απόψεις.

«Ένας κόσμος στον οποίον αξία έχει μόνο η δύναμη είναι ένας επικίνδυνοσ κόσμος. Η μεγάλη δύναμη της Ευρώπης και των συμμάχων της είναι η ικανότητα, να χτίζουν επί ίσοις όροις συνέργειες και συμμαχίες, που βασίζονται στην αμοιβαία εμπιστοσύνη και στον σεβασμό», ανέφερε.

Ως προς τη Συμφωνία Mercosur ο Γερμανός Καγκελάριος εξέφρασε τη λύπη του για την απόφαση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου να την παραπέμψει εκ νέου στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο. Σημείωσε ότι ο απομονωτισμός και ο προστατευτισμός δεν έχουν θέση στην Ευρώπη, η οποία πρέπει να αποτελεί το αντίβαρο σε αθέμιτες εμπορικές πρακτικές, προστατευτισμό στις πρώτες ύλες και αυθαίρετους δασμούς. Υπογράμμισε πως οι δασμοί πρέπει να αντικατασταθούν από κοινούς κανόνες που να γίνονται σεβαστοί από όλους τους εμπορικούς εταίρους.

Τέλος, ανέφερε ότι η Ευρώπη πρέπει να σταθεί ενωμένη, αποφασιστική και κυρίαρχη στη νέα εποχή των μεγάλων δυνάμεων, χωρίς να εγκαταλείψει το ΝΑΤΟ. Υπογράμμισε τη σημασία της διατλαντικής σχέσης, η οποία είναι ωφέλιμη και για τις ΗΠΑ, και αποτελεί το ισχυρότερο ανταγωνιστικό τους πλεονέκτημα. Κάλεσε επίσης την Ευρώπη να βασιστεί στις δικές της δυνάμεις, να επενδύσει στην ασφάλεια, να ενισχύσει την ανταγωνιστικότητα της οικονομίας της και να διατηρήσει τη συνοχή της.

Στο μεταξύ, έντονες υπήρξαν οι αντιδράσεις Γερμανών πολιτικών στη χθεσινή ομιλία του Αμερικανού Προέδρου, Ντόναλντ Τραμπ, στο Νταβός

Ο Πρόεδρος των Σοσιαλδημοκρατών και Αντικαγκελάριος, Κλίνγκμπειλ, αποδοκίμασε την έντονη ομιλία του Tραμπ και σημείωσε: «Αυτή είναι μια στιγμή κατά την οποία η Ευρώπη και η Γερμανία πρέπει να ξεκαθαρίσουν πολύ σαφώς ότι δεν πρόκειται να εκβιαστούμε σε αυτή την κατάσταση. Αφορά την κυριαρχία της Δανίας και της Γροιλανδίας και πρέπει να σταθούμε στο πλευρό αυτών των φίλων μας. Ενόψει των συζητήσεων με τις ΗΠΑ δεν πρέπει να παραλύσουμε από το σοκ, αλλά να αξιοποιήσουμε τη δική μας ισχύ ως μια αγορά 550 εκατ. ανθρώπων".

"Δεν χρειάζεται να περιμένουμε τους Αμερικανούς φίλους μας, εμείς μπορούμε να δράσουμε καλύτερα», ανέφερε. Επιπροσθέτως ανακοίνωσε ότι την επόμενη εβδομάδα θα πραγματοποιηθεί συνάντηση με τους Υπουργούς Οικονομικών της Γαλλίας, της Ισπανίας, της Πολωνίας, της Ολλανδίας και της Ιταλίας, προκειμένου να προωθηθεί μια κοινή ευρωπαϊκή ατζέντα.

Ο Πρόεδρος των Πρασίνων, Μπόρις Μπάναζακ, ζήτησε από τον Καγκελάριο να δώσει μια αποφασιστική απάντηση κατά τη σύνοδο του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου στις Βρυξέλλες. «Η εποχή της αυτό-υποτίμησης πρέπει να τελειώσει», είπε.

Κριτική εξέφρασε και ο Βουλευτής αρμόδιος για την εξωτερική πολιτική των Χριστιανοδημοκρατών, Ρόντεριχ Κισεβέτερ, στην εφημερίδα Tagesspiegel.

«Πρέπει να είσαι σχεδόν ψυχολόγος για να αποκρυπτογραφήσεις πλήρως τις δηλώσεις Τραμπ. Ο Tραμπ έδειξε στην ΕΕ τη στρατιωτική της αδυναμία και εκτόξευσε μια λεπτή απειλή: ‘Είτε θα βρεθεί μια συμφωνία με την οποία οι ΗΠΑ μπορούν να αγοράσουν τη Γροιλανδία είτε δεν θα προσφέρουν πλέον τίποτα στο ΝΑΤΟ’", ανέφερε.

Τέλος, ο Πρόεδρος του κόμματος Die Linke, Γαν Βαν Άκεν, απηύθυνε κάλεσμα να δημιουργηθούν νέες συμμαχίες και πρόσθεσε πως «στη βία των εκφοβιστών πρέπει να αντιπαρατάξουμε τη δύναμη της πλειοψηφίας των ανθρώπων στον πλανήτη μας».