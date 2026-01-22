Πρόταση νόμου ΑΚΕΛ για ρύθμιση ή κατάργηση της «Χρυσής Βίζας»

Πρόταση νόμου του ΑΚΕΛ σε σχέση με το «Πρόγραμμα Χρυσής Βίζας» συζήτησε την Πέμπτη η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Εσωτερικών.

Σε δηλώσεις του μετά το πέρας της συνεδρίας της Επιτροπής Εσωτερικών της Βουλής, ο Βουλευτής του ΑΚΕΛ, Γιώργος Λουκαΐδης, είπε ότι σήμερα στην Επιτροπή Εσωτερικών είχαν την ευκαιρία να παρουσιάσουν την πρόταση νόμου του ΑΚΕΛ που αφορά στο «Πρόγραμμα Χρυσής Βίζας».

«Ο στόχος της πρότασης νόμου είναι πολύ απλός. Θέλουμε η Κυβέρνηση να έρθει στη Βουλή των Αντιπροσώπων και να φέρει Κανονισμούς, που θα διέπουν τη λειτουργία αυτού του συγκεκριμένου προγράμματος και στο βαθμό που δεν θα το πράξει η Κυβέρνηση εντός 3 μηνών, τότε το πρόγραμμα παραχώρησης της χρυσής βίζας καταργείται», πρόσθεσε.

Όπως είπε ο κ. Λουκαΐδης , «θέλουμε να πιστεύουμε ότι θα υπάρξει πλειοψηφία ώστε να υιοθετηθεί αυτή η πρόταση, αν και σε αυτό το σημείο δεν έχουν φανεί οι προθέσεις των υπολοίπων κομμάτων.

Ο κ. Λουκαίδης έκανε λόγο για "ένα πρόγραμμα υψηλού κινδύνου που η Ευρωπαϊκή Ένωση ζητεί την κατάργηση του από όλα τα κράτη μέλη". Είπε ακόμη πως "είδαμε και πάθαμε με τα χρυσά διαβατήρια και δεν πρέπει να επαναλάβουμε εαυτόν". Ακόμη ανέφερε πως "υπάρχουν μία σειρά από αρνητικές επισημάνσεις στην έκθεση της Ελεγκτικής Υπηρεσίας του 2023 που ενισχύουν τις έγνοιες, τις ανησυχίες μας, τις επιφυλάξεις μας και που κάνουν ακόμα πιο αναγκαία την υπερψήφιση της νομοθεσίας που έχουμε καταθέσει».

Σημείωσε εξάλλου πως «αυτό το πρόγραμμα, μαζί με άλλα ζητήματα που αφορούν στο θέμα της στεγαστικής κρίσης, επηρεάζει το στεγαστικό απόθεμα στη χώρα μας, δυσκολεύει ακόμα περισσότερο τους συμπολίτες μας να εξασφαλίσουν το κατά τα άλλα δικαίωμά τους σε προσιτή στέγη. Ως εκ τούτου αναμένουμε ότι το αμέσως επόμενο διάστημα θα οδηγηθεί αυτή η πρόταση νόμου στην Ολομέλεια και ελπίζουμε και ευχόμαστε ότι και οι υπόλοιπες πολιτικές δυνάμεις θα στηρίξουν αυτή την πρόταση νόμου», κατέληξε ο κ. Λουκαΐδης.

Πηγή: ΚΥΠΕ