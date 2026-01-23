Το Δημοτικό Σχολείο Μεσόγης ανοίγει ευρωπαϊκούς ορίζοντες μέσα από το Erasmus+

Για τρίτη συνεχόμενη σχολική χρονιά, το Περιφερειακό Δημοτικό Σχολείο Μεσόγης συμμετέχει ενεργά στο ευρωπαϊκό πρόγραμμα Erasmus+ KA121-SCH ως διαπιστευμένος οργανισμός, επιβεβαιώνοντας τον σταθερό του προσανατολισμό στην καινοτομία, τη συνεχή επιμόρφωση και τον εκσυγχρονισμό της εκπαιδευτικής διαδικασίας. Μέχρι σήμερα έχουν υλοποιηθεί τρεις κινητικότητες επιμόρφωσης εκπαιδευτικών και μία κινητικότητα σκιώδους εργασίας (job shadowing), ενώ τον προσεχή Μάρτιο έχει προγραμματιστεί ομαδική κινητικότητα μαθητών, ενισχύοντας περαιτέρω τη διεθνή διάσταση του σχολείου.

Σύμφωνα με σχετικό δελτίο τύπου, η πρώτη κινητικότητα αφορούσε σε σεμινάριο κατάρτισης με τίτλο «AI and the 6Cs for Future-Ready Teaching», το οποίο πραγματοποιήθηκε στο Ελσίνκι της Φινλανδίας από τις 14 έως τις 19 Ιουλίου 2025. Σε αυτό συμμετείχε ο βοηθός διευθυντής του σχολείου, κ. Θανάσης Σαββίδης. Οι συμμετέχοντες εκπαιδευτικοί είχαν την ευκαιρία να εμπλακούν σε διαδραστικά εργαστήρια και συνεργατικές δραστηριότητες με έμφαση στην αξιοποίηση εργαλείων Τεχνητής Νοημοσύνης και στην καλλιέργεια των λεγόμενων 6Cs: Δημιουργικότητα, Κριτική Σκέψη, Επικοινωνία, Συνεργασία, Χαρακτήρας και Ιδιότητα του Πολίτη. Ιδιαίτερη βαρύτητα δόθηκε και στα ηθικά ζητήματα που ανακύπτουν από τη χρήση της Τεχνητής Νοημοσύνης στην εκπαίδευση, προωθώντας μια ολιστική και υπεύθυνη προσέγγιση στη διδασκαλία.

Η δεύτερη κινητικότητα πραγματοποιήθηκε στο Βερολίνο από 1 έως 5 Δεκεμβρίου 2025, με τη συμμετοχή της εκπαιδευτικού κ. Αναστασίας Χατζηκυριάκου, στο σεμινάριο «Από την Εκπαίδευση STEM στην STEAM: Μια Νέα Προσέγγιση Μάθησης». Το σεμινάριο εισήγαγε μια σύγχρονη παιδαγωγική μεθοδολογία που συνδυάζει τις Επιστήμες, την Τεχνολογία, τη Μηχανική και τα Μαθηματικά με τις Τέχνες, ενισχύοντας τη δημιουργικότητα και την ενεργή συμμετοχή των μαθητών. Μέσα από βιωματικές δραστηριότητες και διαθεματικά σενάρια μάθησης, αναδείχθηκε η σημασία του παιχνιδιού, της χαράς και της καλλιτεχνικής έκφρασης ως βασικών παραγόντων ενός σύγχρονου και ελκυστικού μαθησιακού περιβάλλοντος.

Η τρίτη κινητικότητα αφορούσε επίσης εκπαιδευτικό σεμινάριο, στο οποίο συμμετείχε η δασκάλα του σχολείου κ. Λίζα Τοουλιά. Το σεμινάριο με τίτλο «A Happy Lesson: Valuable Tips to Create a Joyful Classroom» πραγματοποιήθηκε στην Αθήνα από τις 15 έως τις 20 Δεκεμβρίου 2025. Στόχος του ήταν η ενσωμάτωση δημιουργικών δραστηριοτήτων και παιχνιδιών στη διδακτική πράξη, ώστε η μάθηση να γίνεται ευχάριστη και ουσιαστική. Παράλληλα, παρουσιάστηκαν τρόποι αξιοποίησης εργαλείων Τεχνητής Νοημοσύνης και εξωτερικών χώρων μάθησης, με έμφαση στη βιωματική προσέγγιση και στη βελτίωση των μαθησιακών αποτελεσμάτων.

Τέλος, στο πλαίσιο της κινητικότητας job shadowing, η εκπαιδευτικός κ. Νατάσα Φλουρή πραγματοποίησε εκπαιδευτική επίσκεψη στο 19ο Δημοτικό Σχολείο Νίκαιας Αθηνών από τις 14 έως τις 19 Δεκεμβρίου 2025. Μέσα από την παρατήρηση εκπαιδευτικών και διοικητικών πρακτικών, απέκτησε πολύτιμες γνώσεις σχετικά με την οργάνωση και λειτουργία του σχολείου, τις εφαρμοζόμενες διδακτικές μεθοδολογίες, την ενσωμάτωση των ΤΠΕ και της Τεχνητής Νοημοσύνης, καθώς και την περιβαλλοντική εκπαίδευση και την εκπαίδευση για την αειφορία.

Παράλληλα, η ανταλλαγή εμπειριών με τους εκπαιδευτικούς του σχολείου υποδοχής συνέβαλε στην εμβάθυνση της κατανόησης αποτελεσματικών παιδαγωγικών πρακτικών και στρατηγικών προσαρμοσμένων στις ανάγκες των μαθητών. Η συμμετοχή του Δημοτικού Σχολείου Μεσόγης στο Erasmus+ επιβεβαιώνει τη δέσμευσή του για μια ανοιχτή, σύγχρονη και ποιοτική εκπαίδευση, με επίκεντρο τον μαθητή και με σταθερό προσανατολισμό στη δια βίου μάθηση και τη συνεργασία σε ευρωπαϊκό επίπεδο.