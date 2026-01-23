Πολίτης 107.6 & 97.6 FM

Κασεμίρο: «Για πάντα κόκκινος διάβολος»

Ο Βραζιλιάνος διεθνής μέσος της Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ, Κασεμίρο, θα αποχωρήσει από την ομάδα της Premier League στο τέλος της σεζόν, με τη λήξη του συμβολαίου του, όπως ανακοίνωσε σχετικά ο αγγλικός σύλλογος. 

 

Η διοίκηση είχε τη δυνατότητα να επεκτείνει για έναν ακόμη χρόνο τη συνεργασία της με τον 33χρονο άσο, αλλά αποφάσισε να τον αφήσει να φύγει το καλοκαίρι ως ελεύθερος, έχοντας προτάσεις να επιστρέψει στη χώρα του ή να παίξει στο πρωτάθλημα της Σαουδικής Αραβίας.

 

Ο Βραζιλιάνος σταρ, που αποκτήθηκε από τη Ρεάλ Μαδρίτης τον Αύγουστο του 2022 και μετρά συνολικά 146 συμμετοχές με 21 γκολ, με μήνυμα του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης τόνισε πως θα κάνει τα πάντα για να βοηθήσει τη Γιουνάιτεντ μέχρι το τέλος της σεζόν:

 

«Γνωρίζοντας πως πλησιάζει το τέλος της διαδρομής. Γνωρίζοντας πως όταν μπεις αντίο θα πρέπει να σε θυμούνται όλοι με σεβασμό για τα όσα πρόσφερες. Τέσσερις μήνες ακόμη και θα δώσω τα πάντα για να πραγματοποιήσει η ομάδα τους στόχους της. Για πάντα σεβασμός και αγάπη για τη Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ και τους καταπληκτικούς οπαδούς της. Για πάντα κόκκινος διάβολος.»

