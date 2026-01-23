Ο κακός χαμός στο Δημοτικό Συμβούλιο Λεμεσού

Ντροπιαστικά ήταν τα όσα διαδραματίστηκαν χθες βράδυ στο Δημοτικό Συμβούλιο Λεμεσού, που είχαν ως αποτέλεσμα την άρον άρον αναβολή της συνεδρίας, πριν καν αυτή ξεκινήσει. Η συμπεριφορά και τα ειρωνικά και προσβλητικά σχόλια του αντιδημάρχου Μέσα Γειτονιάς Μάριου Πρωτοπαπά τόσο κατά του Δημάρχου Γιάννη Αρμεύτη αλλά και ιδιαίτερα κατά του αντιδήμαρχου Λεμεσού Δήμου Κάτσιη, έφεραν την έντονη αντίδραση του τελευταίου που ζήτησε τον λόγο με έντονο ύφος. Για να καταλάβετε… χρειάστηκαν να μπουν στην μέση άλλοι σύμβουλοι για να μην πιαστούν στα χέρια, ενώ ακούστηκαν και ατάκες του στυλ «έλα έξω να λογαριαστούμε», παρά την έκκληση να ηρεμίσουν. Στα πηγαδάκια μετά την ακύρωση της επεισοδιακής συνεδρίας η συντριπτική πλειοψηφία των συμβούλων βρήκε απόλυτο δίκαιο στον Αντιδήμαρχο Λεμεσού, λέγοντας μεταξύ άλλων ότι ο κόμπος έφτασε στο χτένι και ότι κάποια στιγμή έπρεπε να υπάρξει μια αντίδραση. Αναμένουμε πάντως να δούμε πώς θα χειριστεί το θέμα το σώμα ως σύνολο και αν θα υπάρξουν επίσημες τοποθετήσεις. Όπως έχουμε πει, δεν πρόκειται για το πρώτο περιστατικό.

