Εξαγοράζονται ΜΕΔ της Alpha Bank Κύπρου- Ποιος ο αγοραστής

Η Υπηρεσία της Επιτροπής Προστασίας του Ανταγωνισμού ανακοίνωσε ότι παραλήφθηκε κοινοποίηση συγκέντρωσης αναφορικά με την απόκτηση ενός χαρτοφυλακίου μη εξυπηρετούμενων δανείων και σχετικών εξασφαλίσεων και διευκολύνσεων της Alpha Bank Cyprus Limited από την Cerberus Capital Management L.P, μέσω της Delta Credit Purchaser Limited (πρώην Delta CAC Limited).

Η Cerberus Capital Management L.P. (CCM) είναι εταιρεία εγγεγραμμένη στην Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς των ΗΠΑ. Η CCM είναι σύμβουλος επενδύσεων και ασχολείται με επενδύσεις σε ακίνητη και προσωπική περιουσία.

Η Delta Credit Purchaser Limited είναι εταιρεία εξαγοράς πιστώσεων, δεόντως εγγεγραμμένη σύμφωνα με τους νόμους της Κυπριακής Δημοκρατίας, που ιδρύθηκε από την Promontoria Holding 458 B.V. (η οποία είναι συνδεδεμένη με την CCM) με σκοπό την απόκτηση του Χαρτοφυλακίου δανείων από την Τράπεζα Κύπρου Δημόσια Εταιρεία Λτδ και την Alpha Bank.

Στόχος στην παρούσα πράξη συγκέντρωσης αποτελεί ένα Χαρτοφυλάκιο μη εξυπηρετούμενων δανείων και σχετικών εξασφαλίσεων και διευκολύνσεων της Alpha Bank Cyprus Limited, το οποίο αφορά δάνεια που δόθηκαν στο παρελθόν σε εμπορικούς εταιρικούς δανειολήπτες και λιανικούς (οικιστικούς) δανειολήπτες.