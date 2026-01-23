Πολίτης 107.6 & 97.6 FM

|

Politis En Logo
| Οικονομία

Εξαγοράζονται ΜΕΔ της Alpha Bank Κύπρου- Ποιος ο αγοραστής

ΠΟΛΙΤΗΣ NEWS

Header Image

Σύμφωνα με ανακοίνωση της ΕΠΑ, ο αγοραστής είναι η Cerberus Capital Management L.P, μέσω της Delta Credit Purchaser Limited (πρώην Delta CAC Limited)

Η Υπηρεσία της Επιτροπής Προστασίας του Ανταγωνισμού ανακοίνωσε ότι παραλήφθηκε κοινοποίηση συγκέντρωσης αναφορικά με την απόκτηση ενός χαρτοφυλακίου μη εξυπηρετούμενων δανείων και σχετικών εξασφαλίσεων και διευκολύνσεων της Alpha Bank Cyprus Limited από την Cerberus Capital Management L.P, μέσω της Delta Credit Purchaser Limited (πρώην Delta CAC Limited).

Η Cerberus Capital Management L.P. (CCM) είναι εταιρεία εγγεγραμμένη στην Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς των ΗΠΑ. Η CCM είναι σύμβουλος επενδύσεων και ασχολείται με επενδύσεις σε ακίνητη και προσωπική περιουσία.

Η Delta Credit Purchaser Limited είναι εταιρεία εξαγοράς πιστώσεων, δεόντως εγγεγραμμένη σύμφωνα με τους νόμους της Κυπριακής Δημοκρατίας, που ιδρύθηκε από την Promontoria Holding 458 B.V. (η οποία είναι συνδεδεμένη με την CCM) με σκοπό την απόκτηση του Χαρτοφυλακίου δανείων από την Τράπεζα Κύπρου Δημόσια Εταιρεία Λτδ και την Alpha Bank.

Στόχος στην παρούσα πράξη συγκέντρωσης αποτελεί ένα Χαρτοφυλάκιο μη εξυπηρετούμενων δανείων και σχετικών εξασφαλίσεων και διευκολύνσεων της Alpha Bank Cyprus Limited, το οποίο αφορά δάνεια που δόθηκαν στο παρελθόν σε εμπορικούς εταιρικούς δανειολήπτες και λιανικούς (οικιστικούς) δανειολήπτες.

Tags

Alpha Bankκόκκινα δάνειαΜη εξυπηρετούμενα δάνειαΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥΕΞΑΓΟΡΑ

ΤΑ ΑΚΙΝΗΤΑ ΤΗΣ ΕΒΔΟΜΑΔΑΣ

Λογότυπο Altamira

Πολιτική Δημοσίευσης Σχολίων

Οι ιδιοκτήτες της ιστοσελίδας www.politis.com.cy διατηρούν το δικαίωμα να αφαιρούν σχόλια αναγνωστών, δυσφημιστικού και/ή υβριστικού περιεχομένου, ή/και σχόλια που μπορούν να εκληφθεί ότι υποκινούν το μίσος/τον ρατσισμό ή που παραβιάζουν οποιαδήποτε άλλη νομοθεσία. Οι συντάκτες των σχολίων αυτών ευθύνονται προσωπικά για την δημοσίευση τους. Αν κάποιος αναγνώστης/συντάκτης σχολίου, το οποίο αφαιρείται, θεωρεί ότι έχει στοιχεία που αποδεικνύουν το αληθές του περιεχομένου του, μπορεί να τα αποστείλει στην διεύθυνση της ιστοσελίδας για να διερευνηθούν. Προτρέπουμε τους αναγνώστες μας να κάνουν report / flag σχόλια που πιστεύουν ότι παραβιάζουν τους πιο πάνω κανόνες. Σχόλια που περιέχουν URL / links σε οποιαδήποτε σελίδα, δεν δημοσιεύονται αυτόματα.

Διαβάστε περισσότερα