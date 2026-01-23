Νέο Διοικητικό Συμβούλιο στον Σύνδεσμο Αποδήμων & Φίλων Κελοκεδάρων

Με επιτυχία πραγματοποιήθηκε στις 13 Δεκεμβρίου 2025 η Γενική Συνέλευση του Συνδέσμου Αποδήμων & Φίλων Κελοκεδάρων, κατά τη διάρκεια της οποίας έγινε αναλυτική παρουσίαση του έργου και της δράσης του Συνδέσμου για το έτος 2025.

Ο Πρόεδρος του Συνδέσμου, κ. Νεοκλής Αγαθαγγέλου, προχώρησε στον απολογισμό του διοικητικού έργου, αναδεικνύοντας τις πρωτοβουλίες, τις εκδηλώσεις και τις δράσεις που υλοποιήθηκαν με στόχο τη σύσφιξη των δεσμών των αποδήμων με τον τόπο καταγωγής τους και την ενεργή στήριξη της τοπικής κοινότητας.

Ακολούθως, ο Ταμίας του Συνδέσμου, κ. Ιωακείμ Ιωακείμ, παρουσίασε τον οικονομικό απολογισμό, ο οποίος εγκρίθηκε από το σώμα.

Στο πλαίσιο της Συνέλευσης, το Διοικητικό Συμβούλιο υπέβαλε την παραίτησή του λόγω λήξης της θητείας του και ακολούθησε η εκλογική διαδικασία για την ανάδειξη νέου Διοικητικού Συμβουλίου.

Από τις εκλογές προέκυψε νέο 12μελές Δ.Σ., το οποίο αναλαμβάνει τη διοίκηση του Συνδέσμου για την επόμενη θητεία.

Η πρώτη συνεδρία του νέου Διοικητικού Συμβουλίου πραγματοποιήθηκε στις 16 Ιανουαρίου 2026, κατά την οποία συγκροτήθηκε σε σώμα ως εξής: Πρόεδρος: Νεοκλής Αγαθαγγέλου Αντιπρόεδρος: Γιώργος Αντωνίου Γραμματέας: Μυρτώ Θεμιστοκλέους Ταμίας: Ιωακείμ Ιωακείμ Μέλη: Άντρη Επιφανείου, Έλενα Παναγιώτου, Άντρεας Σωκράτους, Νίκη Αιφωτίτη, Δόμνα Αιφωτίτη, Χριστίνα Χρυσοστόμου, Γρηγορία Ευριπίδου και Χαρά Ευριπίδου.

Ο Σύνδεσμος Αποδήμων & Φίλων Κελοκεδάρων εύχεται στο νέο Διοικητικό Συμβούλιο καλή και δημιουργική θητεία, με επιτυχία στο έργο του και συνέχιση της προσφοράς προς την κοινότητα και τους απόδημους Κελοκεδάρες.