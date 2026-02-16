sCYence Fair 2026 στο Ινστιτούτο Κύπρου. Δημιούργησε, Πειραματίσου, Ξεχώρισε!

Το sCYence Fair επιστρέφει για έβδομη χρονιά, στις 3 και 4 Απριλίου 2026, στο Ινστιτούτο Κύπρου, σε ένα διήμερο γνώσης, έμπνευσης, δημιουργικότητας και ψυχαγωγίας.

Η μεγαλύτερη γιορτή της επιστήμης προσκαλεί μικρούς και μεγάλους να παρουσιάσουν τις ευφάνταστε ιδέες τους, καθώς και τα εντυπωσιακά projects και πειράματά τους, ζώντας την πιο συναρπαστική εμπειρία, σε ένα πολυεπίπεδο, διαδραστικό φεστιβάλ.

Το sCYence Fair 2026, το οποίο διοργανώνεται από το Ινστιτούτο Κύπρου και τελεί υπό την αιγίδα: Υπουργείο Παιδείας, Αθλητισμού και Νεολαίας, περιλαμβάνει τρεις ξεχωριστές δραστηριότητες, για άτομα κάθε ηλικίας, τα οποία έχουν πάθος με την έρευνα και την επιστήμη.

3 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2026

Σχολικός Διαγωνισμός Επιστήμης

Λάβετε μέρος στο σχολικό διαγωνισμό sCYence Fair 2026, παρουσιάστε την πιο ευφάνταστη και καινοτόμο ιδέα, και διεκδικείστε μοναδικά έπαθλα, για κάθε κατηγορία - Δημοτικά, Γυμνάσια, Λύκεια. Δικαίωμα συμμετοχής έχουν σχολικές ομάδες, ηλικίας 9 έως 18 χρόνων, χωρίς οποιαδήποτε χρηματική επιβάρυνση. Το ίδιο σχολείο μπορεί να συμμετάσχει με περισσότερες από μια επιστημονικές ομάδες.

Διαγωνισμός Τέχνης

Οι μαθητές Δημοτικού, Γυμνασίου, Λυκείου και Τεχνικών Σχολών μπορούν να λάβουν επίσης μέρος στο Διαγωνισμό Τέχνης, «Η επιστήμη μέσα από τα μάτια των παιδιών» αποτυπώνοντας τις επιστημονικές τους ιδέες μέσα από καλλιτεχνικές και ψηφιακές μορφές έκφρασης ή τρισδιάστατες κατασκευές. Όλα τα έργα θα παρουσιαστούν στο sCYence Fair 2026, ενώ οι καλύτερες συμμετοχές θα βραβευτούν.

4 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2026

Διαδραστική Έκθεση Επιστήμης

Για άλλη μια χρονιά το sCYence Fair ανοίγει τις πόρτες τους σε άτομα κάθε ηλικίας. Αν είστε μαθητής, ερευνητής, ή ανήσυχο πνεύμα με πάθος για τη γνώση, δηλώστε συμμετοχή και μοιραστείτε τις ανακαλύψεις σας με το κοινό. Όλοι οι συμμετέχοντες θα λάβουν μέρος σε κλήρωση για 3 ειδικά δώρα.

Γνωρίστε το Ινστιτούτο Κύπρου

Στις 4 Απριλίου, το κοινό θα έχει επίσης την ευκαιρία να επισκεφθεί και να ξεναγηθεί στα υπερσύγχρονα Ερευνητικά Κέντρα και Εργαστήρια του Ινστιτούτου Κύπρου, ανακαλύπτοντας τον κόσμο της σύγχρονης επιστημονικής έρευνας.

Βρείτε όλες τις πληροφορίες και οδηγίες για την υποβολή αιτήσεων στην ιστοσελίδα https://scyence.cyi.ac.cy/ και δηλώστε συμμετοχή, χωρίς καμία χρέωση, έως και τις 20 Μαρτίου 2026.

Μη χάσετε την ευκαιρία να γίνετε μέρος του μεγαλύτερου φεστιβάλ επιστήμης. Ενός διημέρου γεμάτου εκπλήξεις, πειράματα και διασκέδαση, ιδανικό για οικογένειες, παιδιά και φοιτητές.

Είσοδος και συμμετοχή, δωρεάν για όλους.

Για περισσότερες πληροφορίες: Τηλέφωνο: 22 208 702 | Φαξ: 22 208 625 | Email: scyence@cyi.ac.cy

Διοργανωτής: Ινστιτούτο Κύπρου

Μέγας Χορηγός: ExxonMobil

Υποστηρικτής: Lumoscribe

@scyencefair: Facebook | Instagram