Νέες επιπλοκές στην επέκταση των φοιτητικών εστιών: Μετά τη μελέτη βιωσιμότητας το ΥΠΟΙΚ ζητά ανάλυση σύγκρισης μεθόδων κατασκευής

Νέες καθυστερήσεις καταγράφονται στη β΄ φάση των φοιτητικών εστιών του Πανεπιστημίου Κύπρου, ενός έργου που θεωρείται κομβικής σημασίας για εκατοντάδες φοιτητές οι οποίοι συνεχίζουν να δαπανούν χιλιάδες ευρώ ετησίως για ενοίκια. Το θέμα βρέθηκε χθες στο επίκεντρο της συζήτησης στην Επιτροπή Παιδείας της Βουλής, στο πλαίσιο εξέτασης του προϋπολογισμού του Πανεπιστημίου για το 2026.

Όπως ανέφερε ο αντιπρύτανης του ΠΚ Ιωάννης Γιαπιντζάκης, έχει ολοκληρωθεί η μελέτη βιωσιμότητας για τη β΄ φάση των εστιών, ωστόσο το Υπουργείο Οικονομικών ζήτησε επιπρόσθετα νέα ανάλυση με σύγκριση δύο μεθόδων κατασκευής, αρχιτεκτονικού διαγωνισμού και design and build. Την ανάλυση ανέλαβε ο ίδιος οίκος που εκπόνησε τη μελέτη βιωσιμότητας, με επιπλέον κόστος 15 χιλιάδων ευρώ, και αναμένεται να ολοκληρωθεί εντός Μαρτίου. Όπως επισημάνθηκε, το έργο έχει περάσει διαδοχικά από αίτημα για σημείωμα έργου, στη συνέχεια για μελέτη βιωσιμότητας και πλέον για νέα συγκριτική αξιολόγηση, γεγονός που έχει ως αποτέλεσμα να μην υπάρχει αυτή τη στιγμή σαφές χρονοδιάγραμμα για την υλοποίηση της β΄ φάσης.

Υποδομές και «άστεγες» Σχολές

Κατά τη συζήτηση του προϋπολογισμού, ο κ. Γιαπιντζάκης ανέφερε ότι το 66% των εσόδων του Πανεπιστημίου προέρχεται από κρατική χορηγία, ενώ ενημέρωσε για την πορεία έργων υποδομής. Όπως είπε, έχουν ολοκληρωθεί οι χώροι διδασκαλίας 3 (ΧΩΔ 03), ενώ προχωρούν οι διαδικασίες για το κτήριο της Ιατρικής Σχολής και το κτήριο 28.2, με προσωρινή παραλαβή εντός Μαρτίου.

Στο ίδιο πλαίσιο, το Πανεπιστήμιο απηύθυνε έκκληση προς το Υπουργείο Οικονομικών να του επιτραπεί να ξεκινήσει τις διαδικασίες ανέγερσης νέων κτηρίων, καθώς τέσσερις Σχολές παραμένουν σήμερα «άστεγες» και στεγάζονται σε ενοικιαζόμενους χώρους εκτός Πανεπιστημιούπολης: η Σχολή Κοινωνικών Επιστημών και Επιστημών της Αγωγής, η Φιλοσοφική Σχολή, η Σχολή Ανθρωπιστικών Επιστημών και η Σχολή Μεταπτυχιακών Σπουδών.

Νομοσχέδια που ταλαιπωρούν

Σημαντικό μέρος της συζήτησης αφιερώθηκε και σε θεσμικές εκκρεμότητες, με βουλευτές να επισημαίνουν ότι η καθυστέρηση στην ψήφιση κρίσιμων νομοσχεδίων επηρεάζει άμεσα τη λειτουργία του Πανεπιστημίου. Ιδιαίτερη αναφορά έγινε στο νομοσχέδιο για τις πανεπιστημιακές κλινικές, του οποίου η μη ψήφιση σε νόμο επηρεάζει σοβαρά τη στελέχωση και τη λειτουργία της Ιατρικής Σχολής, καθώς και στο νομοσχέδιο για τον βρεφονηπιακό σταθμό και νηπιαγωγείο που λειτουργεί εντός του Πανεπιστημίου, με προειδοποιήσεις ότι τυχόν περαιτέρω καθυστέρηση ενδέχεται να δημιουργήσει προβλήματα ακόμη και εν μέσω της ακαδημαϊκής χρονιάς.

Παράλληλα, βουλευτές εξέφρασαν προβληματισμούς για ζητήματα στελέχωσης, τον θεσμό των ειδικών επιστημόνων και τη διαχρονική ανάγκη καλύτερου προγραμματισμού, σημειώνοντας ότι ο προϋπολογισμός θα πρέπει να αντανακλά όχι μόνο τις τρέχουσες ανάγκες αλλά και τον αναπτυξιακό ρόλο του Πανεπιστημίου.

Ο προϋπολογισμός του ΠΚ για το 2026 ανέρχεται σε 226 εκατ. ευρώ και κατατέθηκε σε ένα περιβάλλον αυξημένων πιέσεων, όπου τα ζητήματα στέγασης, υποδομών και θεσμικού πλαισίου παραμένουν ανοιχτά.