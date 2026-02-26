Γερμανία: Εντοπίστηκε η 16χρονη Λόρα που είχε φύγει από το σπίτι της στην Πάτρα – Βρίσκεται σε δομή ανηλίκων στο Βερολίνο

Όλα όσα πρέπει να γνωρίζετε για τον αφθώδη πυρετό - Μπορεί να φαγωθεί το κρέας μετά τον εμβολιασμό;

Οι γερμανικές αρχές ενημέρωσαν πριν λίγες ώρες τις ελληνικές για τον εντοπισμό της 16χρονης - Ενημερώθηκαν και οι γονείς της.

Σε σπίτι στη Γερμανία εντοπίστηκε από την αστυνομία η 16χρονη Λόρα, η οποία είχε φύγει από το σπίτι της στην Πάτρα στις 8 Ιανουαρίου.

Το νεαρό κορίτσι είχε εγκαταλείψει το σπίτι της στο Αίγιο, όπου έμενε με τους γονείς της, με προορισμό τη Γερμανία όπου διαπιστώθηκε ότι έφτασε στη Φρανκφούρτη με πτήση της Lufthansa.

Από τότε, ξεκίνησε μια τεράστια προσπάθεια να εντοπιστεί στην Αθήνα και συγκεκριμένα στην περιοχή του Ζωγράφου, όπου αρχικά έμεινε, πριν φτάσει στη Γερμανία και χαθούν τα ίχνη της.

Οι πρώτες πληροφορίες θέλουν τις γερμανικές αρχές να έχουν ενημερώσει σήμερα το μεσημέρι τις ελληνικές για τον εντοπισμό της 16χρονης, η οποία σύμφωνα με πληροφορίες βρίσκεται σε δομή ανηλίκων στο Βερολίνο. Οι ίδες πηγές αναφέρουν, ότι στις επόμενες ώρες η ανήλικη θα επικοινωνήσει με τους γονείς της, παρουσία κοινωνικού λειτουργού, ενώ παραμένει άγνωστο πότε και εάν θα συναντηθεί μαζί τους.

Ωστόσο, αναφέρεται ότι ο πατέρας της, που βρίσκεται ήδη στη Γερμανία τις τελευταίες μέρες, θα κληθεί να δώσει στις αρχές πειστικές εξηγήσεις για τα αίτια που οδήγησαν την 16χρονη στην φυγή.

