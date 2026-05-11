Βγήκε από τη ΜΕΘ ο Γιώργος Μυλωνάκης – Μεταφέρεται σε κέντρο αποκατάστασης στη Γερμανία

Πολίτης 107.6 & 97.6 FM

|

Politis En Logo
| Auto

H Toyota επιταχύνει σταθερά τη μετάβασή της προς την ηλεκτροκίνηση

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Header Image

Σε μια ευρωπαϊκή αγορά που αλλάζει γρήγορα, η ιαπωνική εταιρεία φαίνεται αποφασισμένη να παραμείνει πρωταγωνιστής στη νέα εποχή της αυτοκίνησης.

Η Toyota Motor Europe συνεχίζει να ενισχύει δυναμικά την παρουσία της στην ευρωπαϊκή αγορά, καταγράφοντας σημαντική άνοδο στις πωλήσεις αμιγώς ηλεκτρικών μοντέλων κατά το πρώτο τρίμηνο του 2026. Σύμφωνα με τα επίσημα στοιχεία της εταιρείας, οι πωλήσεις battery electric vehicles (BEV) αυξήθηκαν κατά 79% σε σχέση με την αντίστοιχη περσινή περίοδο, επιβεβαιώνοντας τη σταθερή δυναμική της στρατηγικής εξηλεκτρισμού της Toyota στην Ευρώπη.

Συνολικά, η Toyota Motor Europe πούλησε 318.103 οχήματα Toyota και Lexus στο διάστημα Ιανουαρίου – Μαρτίου 2026. Το πιο εντυπωσιακό στοιχείο αφορά το γεγονός ότι το 86% των συνολικών πωλήσεων αφορούσε εξηλεκτρισμένα μοντέλα, σημειώνοντας αύξηση κατά 8% σε σχέση με πέρσι. Η Toyota εξακολουθεί έτσι να στηρίζει τη γνωστή «multi-pathway» στρατηγική της, επενδύοντας ταυτόχρονα σε hybrid, plug-in hybrid, battery electric και υδρογονοκίνητες τεχνολογίες.

Καθοριστικό ρόλο στην αύξηση των πωλήσεων ηλεκτρικών μοντέλων έπαιξε η διεύρυνση της γκάμας BEV. Το ανανεωμένο Toyota bZ4X, το ολοκαίνουργιο Toyota C-HR+ και το νέο Toyota Urban Cruiser αποτέλεσαν τους βασικούς μοχλούς ανάπτυξης, με τις συνολικές πωλήσεις ηλεκτρικών Toyota να φτάνουν τις 25.640 μονάδες, σημειώνοντας άνοδο 85%.

Παράλληλα, η Toyota διατήρησε τη θέση της ως η δεύτερη πιο εμπορική μάρκα επιβατικών αυτοκινήτων στην Ευρώπη, με μερίδιο αγοράς 6,6%. Το Toyota Yaris Cross αναδείχθηκε το κορυφαίο μοντέλο της κατηγορίας B-SUV, ενώ ιδιαίτερα δημοφιλή παρέμειναν τα Yaris, Corolla και Toyota C-HR. Ιδιαίτερα θετική ήταν και η πορεία του τμήματος Toyota Professional, το οποίο σημείωσε ιστορικό ρεκόρ πωλήσεων με 40.039 επαγγελματικά οχήματα, αυξημένα κατά 8%. Η ζήτηση για το Toyota Hilux παραμένει ισχυρή, ενώ σημαντική άνοδο κατέγραψαν και οι ηλεκτρικές εκδόσεις της σειράς Proace. Από την πλευρά της Lexus, οι πωλήσεις έφτασαν τις 20.522 μονάδες, με το πολυτελές SUV Lexus RX να σημειώνει εντυπωσιακή αύξηση 60%. Παράλληλα, το compact Lexus LBX συνεχίζει να ενισχύει τη θέση της μάρκας στην premium compact κατηγορία.

Σε μια ευρωπαϊκή αγορά που αλλάζει γρήγορα, η ιαπωνική εταιρεία φαίνεται αποφασισμένη να παραμείνει πρωταγωνιστής στη νέα εποχή της αυτοκίνησης.

Tags

Toyota

ΤΑ ΑΚΙΝΗΤΑ ΤΗΣ ΕΒΔΟΜΑΔΑΣ

Λογότυπο Altamira

Πολιτική Δημοσίευσης Σχολίων

Οι ιδιοκτήτες της ιστοσελίδας www.politis.com.cy διατηρούν το δικαίωμα να αφαιρούν σχόλια αναγνωστών, δυσφημιστικού και/ή υβριστικού περιεχομένου, ή/και σχόλια που μπορούν να εκληφθεί ότι υποκινούν το μίσος/τον ρατσισμό ή που παραβιάζουν οποιαδήποτε άλλη νομοθεσία. Οι συντάκτες των σχολίων αυτών ευθύνονται προσωπικά για την δημοσίευση τους. Αν κάποιος αναγνώστης/συντάκτης σχολίου, το οποίο αφαιρείται, θεωρεί ότι έχει στοιχεία που αποδεικνύουν το αληθές του περιεχομένου του, μπορεί να τα αποστείλει στην διεύθυνση της ιστοσελίδας για να διερευνηθούν. Προτρέπουμε τους αναγνώστες μας να κάνουν report / flag σχόλια που πιστεύουν ότι παραβιάζουν τους πιο πάνω κανόνες. Σχόλια που περιέχουν URL / links σε οποιαδήποτε σελίδα, δεν δημοσιεύονται αυτόματα.

Διαβάστε περισσότερα