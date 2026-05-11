H Toyota επιταχύνει σταθερά τη μετάβασή της προς την ηλεκτροκίνηση

Η Toyota Motor Europe συνεχίζει να ενισχύει δυναμικά την παρουσία της στην ευρωπαϊκή αγορά, καταγράφοντας σημαντική άνοδο στις πωλήσεις αμιγώς ηλεκτρικών μοντέλων κατά το πρώτο τρίμηνο του 2026. Σύμφωνα με τα επίσημα στοιχεία της εταιρείας, οι πωλήσεις battery electric vehicles (BEV) αυξήθηκαν κατά 79% σε σχέση με την αντίστοιχη περσινή περίοδο, επιβεβαιώνοντας τη σταθερή δυναμική της στρατηγικής εξηλεκτρισμού της Toyota στην Ευρώπη.

Συνολικά, η Toyota Motor Europe πούλησε 318.103 οχήματα Toyota και Lexus στο διάστημα Ιανουαρίου – Μαρτίου 2026. Το πιο εντυπωσιακό στοιχείο αφορά το γεγονός ότι το 86% των συνολικών πωλήσεων αφορούσε εξηλεκτρισμένα μοντέλα, σημειώνοντας αύξηση κατά 8% σε σχέση με πέρσι. Η Toyota εξακολουθεί έτσι να στηρίζει τη γνωστή «multi-pathway» στρατηγική της, επενδύοντας ταυτόχρονα σε hybrid, plug-in hybrid, battery electric και υδρογονοκίνητες τεχνολογίες.

Καθοριστικό ρόλο στην αύξηση των πωλήσεων ηλεκτρικών μοντέλων έπαιξε η διεύρυνση της γκάμας BEV. Το ανανεωμένο Toyota bZ4X, το ολοκαίνουργιο Toyota C-HR+ και το νέο Toyota Urban Cruiser αποτέλεσαν τους βασικούς μοχλούς ανάπτυξης, με τις συνολικές πωλήσεις ηλεκτρικών Toyota να φτάνουν τις 25.640 μονάδες, σημειώνοντας άνοδο 85%.

Παράλληλα, η Toyota διατήρησε τη θέση της ως η δεύτερη πιο εμπορική μάρκα επιβατικών αυτοκινήτων στην Ευρώπη, με μερίδιο αγοράς 6,6%. Το Toyota Yaris Cross αναδείχθηκε το κορυφαίο μοντέλο της κατηγορίας B-SUV, ενώ ιδιαίτερα δημοφιλή παρέμειναν τα Yaris, Corolla και Toyota C-HR. Ιδιαίτερα θετική ήταν και η πορεία του τμήματος Toyota Professional, το οποίο σημείωσε ιστορικό ρεκόρ πωλήσεων με 40.039 επαγγελματικά οχήματα, αυξημένα κατά 8%. Η ζήτηση για το Toyota Hilux παραμένει ισχυρή, ενώ σημαντική άνοδο κατέγραψαν και οι ηλεκτρικές εκδόσεις της σειράς Proace. Από την πλευρά της Lexus, οι πωλήσεις έφτασαν τις 20.522 μονάδες, με το πολυτελές SUV Lexus RX να σημειώνει εντυπωσιακή αύξηση 60%. Παράλληλα, το compact Lexus LBX συνεχίζει να ενισχύει τη θέση της μάρκας στην premium compact κατηγορία.

Σε μια ευρωπαϊκή αγορά που αλλάζει γρήγορα, η ιαπωνική εταιρεία φαίνεται αποφασισμένη να παραμείνει πρωταγωνιστής στη νέα εποχή της αυτοκίνησης.