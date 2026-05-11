Πολύ χαμηλός ο κίνδυνος από Χανταϊό, λέει το Υπουργείο Υγείας

Το Υπουργείο Υγείας διαβεβαιώνει ότι δεν υπάρχει λόγος ανησυχίας για τον γενικό πληθυσμό, ενώ οι αρμόδιες αρχές παρακολουθούν στενά την κατάσταση σε συνεργασία με το ECDC.

Πολύ χαμηλό αξιολογείται το επίπεδο κινδύνου για τον γενικό πληθυσμό στην Ευρώπη σε σχέση με τον Χανταϊό (Hantavirus), αναφέρει το Υπουργείο Υγείας, σημειώνοντας παράλληλα ότι η κατάσταση παρακολουθείται στενά από τις αρμόδιες διεθνείς και ευρωπαϊκές υγειονομικές Αρχές. 

Σε σημερινή ανακοίνωσή του με αφορμή πρόσφατες διεθνείς αναφορές για περιστατικά λοίμωξης σε κρουαζιερόπλοιο στον Νότιο Ατλαντικό., το Υπουργείο Υγείας σημειώνει ότι οι hantaviruses αποτελούν ομάδα ιών που μεταδίδονται κυρίως μέσω επαφής με τρωκτικά, όπως ποντίκια και αρουραίους, ή μέσω μολυσμένων σωματιδίων από το περιβάλλον τους.

Διευκρινίζει, παράλληλα, ότι η μετάδοση από άνθρωπο σε άνθρωπο είναι εξαιρετικά σπάνια και δεν αποτελεί συνήθη τρόπο διασποράς του ιού.

Όπως αναφέρεται, σύμφωνα με την αξιολόγηση κινδύνου του Ευρωπαϊκού Κέντρου Πρόληψης και Ελέγχου Νοσημάτων (ECDC), η κατάσταση παρακολουθείται στενά από τις αρμόδιες διεθνείς και ευρωπαϊκές υγειονομικές Αρχές.

Το Υπουργείο Υγείας επισημαίνει ακόμη ότι βρίσκεται σε συνεχή επικοινωνία και συνεργασία με ευρωπαϊκούς και διεθνείς οργανισμούς δημόσιας υγείας, αξιολογώντας διαρκώς τα επιδημιολογικά δεδομένα και εφαρμόζοντας, όπου απαιτείται, τα προβλεπόμενα πρωτόκολλα ετοιμότητας.

Παράλληλα, διαβεβαιώνει ότι το σύστημα υγείας παραμένει σε πλήρη ετοιμότητα τόσο σε επίπεδο εργαστηριακής υποστήριξης όσο και διαχείρισης πιθανών περιστατικών, σύμφωνα με τα ισχύοντα σχέδια δράσης για τη διασφάλιση της δημόσιας υγείας.

Καλεί το κοινό να ενημερώνεται αποκλειστικά από επίσημες και αξιόπιστες πηγές ενημέρωσης και να αποφεύγει την αναπαραγωγή μη επιβεβαιωμένων πληροφοριών.

