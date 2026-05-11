Συνελήφθησαν 43 πρόσωπα το τελευταίο τριήμερο για παράνομη διαμονή στη Δημοκρατία

Το τελευταίο τριήμερο έγιναν 43 συλλήψεις και 37 απελάσεις, στο πλαίσιο συντονισμένων επιχειρήσεων για αντιμετώπιση της παράνομης μετανάστευσης, της παράνομης παραμονής αλλοδαπών στη Δημοκρατία και της παραβατικότητας, ανακοίνωσε τη Δευτέρα το Υπουργείο Δικαιοσύνης και Δημόσιας Τάξης.

Στην ανακοίνωση σημειώνεται πως για αντιμετώπιση των φαινομένων αυτών συνεχίζονται με εντατικούς ρυθμούς οι κοινές επιχειρησιακές δράσεις του Υπουργείου Δικαιοσύνης και Δημοσίας Τάξεως, της Αστυνομίας Κύπρου και του Υφυπουργείου Μετανάστευσης και Διεθνούς Προστασίας και πως, στο πλαίσιο κοινών επιχειρήσεων της Υπηρεσίας Αλλοδαπών και Μετανάστευσης που πραγματοποιήθηκαν σήμερα σε Λευκωσία, Λεμεσό και Πάφο, συνελήφθησαν συνολικά 27 πρόσωπα, τα οποία διέμεναν παράνομα στο έδαφος της Δημοκρατίας.

Σύμφωνα, εξάλλου, με αστυνομική ανακοίνωση, από τα 27 πρόσωπα, 17 αναχωρούν σήμερα για τις χώρες καταγωγής τους, ενώ για τους υπόλοιπους βρίσκονται σε εξέλιξη οι διαδικασίες επαναπατρισμού τους.

Παράλληλα, σύμφωνα με την ανακοίνωση του Υπουργείου Δικαιοσύνης, κατά το Σαββατοκύριακο 9–10 Μαΐου πραγματοποιήθηκαν 16 συλλήψεις, 21 απελάσεις και 11 εθελούσιες αναχωρήσεις.

Επιπρόσθετα, στα αεροδρόμια Λάρνακας και Πάφου εντοπίστηκαν δύο περιπτώσεις χρήσης πλαστών ταξιδιωτικών εγγράφων.

Για αύριο, 12 Μαΐου, έχουν προγραμματιστεί 3 απελάσεις, 30 εθελούσιες αναχωρήσεις, εκ των οποίων οι 16 αφορούν υπηκόους Συρίας, αναφέρεται.

Επιπλέον, στις 13 Μαΐου η Κυπριακή Δημοκρατία θα συμμετάσχει σε Κοινή Πτήση Επιστροφής προς Πακιστάν και Γεωργία, κατά την οποία θα απελαθούν συνολικά 10 παράνομα διαμένοντες αλλοδαποί, συγκεκριμένα 8 υπήκοοι Γεωργίας και 2 υπήκοοι Πακιστάν.

Σύμφωνα με το Υπουργείο Δικαιοσύνης και Δημόσιας Τάξης, οι συντονισμένες επιχειρήσεις και οι στοχευμένοι έλεγχοι συνεχίζονται σε καθημερινή βάση, με στόχο την ενίσχυση του αισθήματος ασφάλειας των πολιτών, την αντιμετώπιση της παράνομης μετανάστευσης και την αποτελεσματική εφαρμογή της μεταναστευτικής πολιτικής της Κυπριακής Δημοκρατίας.

ΚΥΠΕ