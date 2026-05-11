Εγκαινιάστηκε ο αναβαθμισμένος δρόμος Δερύνειας – Σωτήρας

Ο Υπουργός Μεταφορών, Επικοινωνιών και Έργων, Αλέξης Βαφεάδης τέλεσε, τη Δευτέρα, τα εγκαίνια του έργου που αφορά στη βελτίωση του δρόμου Δερύνειας - Σωτήρας, το οποίο, όπως επεσήμανε βελτιώνει ουσιαστικά τη σύνδεση της Δερύνειας με τη Σωτήρα, αναβαθμίζοντας την καθημερινότητα των πολιτών και την οδική ασφάλεια της περιοχής.

Το έργο, συνολικού κόστους €13,3 εκατ. πλέον ΦΠΑ, περιλαμβάνει τη βελτίωση του κύριου οδικού δικτύου μήκους περίπου 3,6 χλμ., καθώς και δευτερεύοντος οδικού δικτύου περίπου 2 χλμ, ανέφερε σε χαιρετισμό του κατά τα εγκαίνια ο Υπουργός, προσθέτονατς πως, παράλληλα, υλοποιήθηκαν σημαντικές παρεμβάσεις που αφορούν πεζοδρόμια, ποδηλατόδρομο, διαβάσεις πεζών, υπερυψωμένες συμβολές, υπόγεια δίκτυα υπηρεσιών κοινής ωφελείας, οδικό φωτισμό και έργα διαχείρισης ομβρίων υδάτων. Οι εργαίες άρχισαν τον Αύγουστο του 2022 και το έργο ολοκληρώθηκε τον Μάρτιο του 2026.





Πρόκειται "για ένα έργο που ενισχύει τη συνδεσιμότητα μεταξύ των δύο δημοτικών διαμερισμάτων και συμβάλλει στη δημιουργία καλύτερων και ασφαλέστερων συνθηκών διακίνησης για οδηγούς, πεζούς και ποδηλάτες", ανέφερε ο κ. Βαφεάδης.

Σημείωσε πως "η Κυβέρνηση συνεχίζει να επενδύει σε έργα που έχουν άμεσο κοινωνικό όφελος και ανταποκρίνονται στις πραγματικές ανάγκες των τοπικών κοινωνιών. Η αναβάθμιση του οδικού δικτύου της ελεύθερης επαρχίας Αμμοχώστου ενισχύει την ασφαλή διακίνηση, στηρίζει την ανάπτυξη της περιοχής και δημιουργεί καλύτερες συνθήκες καθημερινότητας για κατοίκους και επισκέπτες", πρόσθεσε.

Είπε πως "ιδιαίτερη σημασία έχει και η περιβαλλοντική διάσταση του έργου, με την κατασκευή τριών λιμνών κατακράτησης και σύγχρονου συστήματος διαχείρισης ομβρίων υδάτων, που συμβάλλουν στην προστασία της λεκάνης της Λίμνης Παραλιμνίου".

Το έργο εκτελέστηκε εργολαβικά από την Κοινοπραξία Lois Builders Ltd - Wade Adams Contracting (Cyprus) Ltd JV, ύστερα από προκήρυξη ανοικτού διαγωνισμού.

Ο κ. Βαφεάδης ευχαρίστησε "όλους όσοι συνέβαλαν στην ολοκλήρωση αυτού του σημαντικού έργου, το προσωπικό του Τμήματος Δημοσίων Έργων, τις Υπηρεσίες Κοινής Ωφελείας, την Αστυνομία, το Τμήμα Πολεοδομίας και Οικήσεως που μελέτησε το ρυθμιστικό σχέδιο, την Τοπική Αυτοδιοίκηση, τον ανάδοχο και τους κατοίκους της περιοχής για την υπομονή και τη συνεργασία τους καθ’ όλη τη διάρκεια των εργασιών".

"Παραδίδουμε σήμερα ένα έργο ουσίας, που ενισχύει την ασφάλεια, τη συνδεσιμότητα και τις προοπτικές ανάπτυξης της περιοχής", κατέληξε.

ΚΥΠΕ