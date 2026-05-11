Διαδικτυακή απάτη με θύμα 64χρονη - Της απέσπασαν €39.000

Άγνωστοι παρουσιάστηκαν ως επενδυτής, δικηγόρος και αξιωματούχος εποπτικής αρχής, πείθοντας τη γυναίκα να μεταφέρει μεγάλα χρηματικά ποσά χωρίς να της επιστραφεί κανένα ποσό.

Θύμα διαδικτυακής απάτης έπεσε 64χρονη γυναίκα, η οποία κατήγγειλε σήμερα στο ΤΑΕ Λευκωσίας, ότι εξαπατήθηκε με αποτέλεσμα να της αποσπαστεί χρηματικό ποσό ύψους €39.000.

Σύμφωνα με την καταγγελία της, η υπόθεση ξεκίνησε τον Σεπτέμβριο του 2024, όταν μέσω πλατφόρμας κοινωνικής δικτύωσης, γνώρισε πρόσωπο που παρουσιάστηκε ως χρηματοοικονομικός σύμβουλος και επενδυτής.

Ο φερόμενος ως επενδυτής έπεισε την παραπονούμενη να μεταφέρει συνολικά €10.000, δήθεν για επενδυτικούς σκοπούς.

Στη συνέχεια, η παραπονούμενη ενημερώθηκε ότι οι επενδύσεις της απέφεραν σημαντικά κέρδη και ότι το αρχικό της κεφάλαιο είχε πολλαπλασιαστεί.

Όταν όμως ζήτησε να αποσύρει τα χρήματά της, της αναφέρθηκε ότι είχαν καταχωρηθεί λανθασμένα στοιχεία λογαριασμού και ότι έπρεπε να καταβάλει ακόμη €5.000 για διόρθωση των τραπεζικών στοιχείων.

Η απαίτηση αυτή προκάλεσε τις υποψίες της και διέκοψε την επικοινωνία μαζί τους. Ωστόσο, λίγο αργότερα επικοινώνησαν μαζί της άλλα δύο πρόσωπα, τα οποία παρουσιάστηκαν ως δικηγόρος και επιθεωρητής της Ομοσπονδιακής Εποπτικής Αρχής Χρηματοοικονομικών Υπηρεσιών, υποστηρίζοντας ότι μπορούσαν να τη βοηθήσουν να ανακτήσει τα χρήματά της.

Η παραπονούμενη πείστηκε εκ νέου και προχώρησε σε νέες μεταφορές χρημάτων, καταβάλλοντας επιπλέον €29.000.

Μέχρι σήμερα, σύμφωνα με την καταγγελία, δεν της έχει επιστραφεί οποιοδήποτε χρηματικό ποσό.

Οι εξετάσεις συνεχίζονται από το ΤΑΕ Λευκωσίας.

Πολιτική Δημοσίευσης Σχολίων

Οι ιδιοκτήτες της ιστοσελίδας www.politis.com.cy διατηρούν το δικαίωμα να αφαιρούν σχόλια αναγνωστών, δυσφημιστικού και/ή υβριστικού περιεχομένου, ή/και σχόλια που μπορούν να εκληφθεί ότι υποκινούν το μίσος/τον ρατσισμό ή που παραβιάζουν οποιαδήποτε άλλη νομοθεσία. Οι συντάκτες των σχολίων αυτών ευθύνονται προσωπικά για την δημοσίευση τους. Αν κάποιος αναγνώστης/συντάκτης σχολίου, το οποίο αφαιρείται, θεωρεί ότι έχει στοιχεία που αποδεικνύουν το αληθές του περιεχομένου του, μπορεί να τα αποστείλει στην διεύθυνση της ιστοσελίδας για να διερευνηθούν. Προτρέπουμε τους αναγνώστες μας να κάνουν report / flag σχόλια που πιστεύουν ότι παραβιάζουν τους πιο πάνω κανόνες. Σχόλια που περιέχουν URL / links σε οποιαδήποτε σελίδα, δεν δημοσιεύονται αυτόματα.

