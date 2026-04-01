|

Αμετακίνητο το ΥΠΟΙΚ για τη φοιτητική χορηγία - Στην Ολομέλεια την Πέμπτη το νομοσχέδιο αύξησης κονδυλίου και αλλαγές σε δικαιούχους

ΑΝΤΡΙΑ ΓΕΩΡΓΙΟΥ

Παρά τις αλλαγές, η στάση του υπουργείου δεν ικανοποιεί τις εμπλεκόμενες πλευρές.

Χωρίς πρόθεση για περαιτέρω αλλαγές στο ύψος και τα κριτήρια της φοιτητικής χορηγίας εμφανίζεται το Υπουργείο Οικονομικών, το οποίο, ενώπιον της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Παιδείας, ξεκαθάρισε ότι η κυβερνητική πρόταση παραμένει ως έχει. Όπως επισημάνθηκε, το προτεινόμενο πλαίσιο αποτελεί προϊόν συγκεκριμένων δημοσιονομικών ισορροπιών και δεν πρόκειται να διαφοροποιηθεί, παρά τις εισηγήσεις που κατατέθηκαν το προηγούμενο διάστημα. Με τη θέση αυτή, το νομοσχέδιο οδηγείται την Πέμπτη στην Ολομέλεια της Βουλής για ψήφιση.

Το τροποποιητικό νομοσχέδιο προβλέπει αύξηση του προϋπολογισμού της φοιτητικής χορηγίας, διεύρυνση των δικαιούχων και ενίσχυση των ποσών. Συγκεκριμένα, αυξάνονται τα εισοδηματικά όρια κατά 5.000 ευρώ, ενώ προβλέπεται αύξηση κατά 10% στο ύψος της χορηγίας για οικογένειες με εισόδημα έως 44.000 ευρώ. Παράλληλα, καταργούνται τα εισοδηματικά και περιουσιακά κριτήρια για οικογένειες με πέντε ή περισσότερα παιδιά, διευρύνοντας περαιτέρω την πρόσβαση στο σχέδιο.

Παρά τις αλλαγές, η στάση του υπουργείου δεν ικανοποιεί τις εμπλεκόμενες πλευρές. Οργανώσεις πολυτέκνων και οργανωμένοι φοιτητές εκφράζουν επιφυλάξεις, σημειώνοντας ότι, αν και κινούνται προς τη σωστή κατεύθυνση, ανέμεναν πιο ουσιαστικές ενισχύσεις.

Στο ίδιο μήκος κύματος κινούνται και βουλευτές, οι οποίοι επισημαίνουν ότι η αύξηση είναι περιορισμένη σε σχέση με τις πραγματικές ανάγκες των φοιτητών και των οικογενειών τους. Με το Υπουργείο Οικονομικών να παραμένει αμετακίνητο, το βάρος των τελικών αποφάσεων μεταφέρεται πλέον στην Ολομέλεια της Βουλής.

