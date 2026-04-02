Λάρνακα: Σχολεία με υπερπληθυσμό και κτηριακές ελλείψεις

Το τεράστιο πρόβλημα υπερπληθυσμού των σχολείων, αλλά και οι σοβαρές κτηριακές ελλείψεις των υφιστάμενων εκπαιδευτηρίων ήταν στο επίκεντρο της συνάντησης γνωριμίας που διοργάνωσε η Ομοσπονδία Συνδέσμων Γονέων Δημοτικής Εκπαίδευσης Λάρνακας με προσκεκλημένους εκπροσώπους των ΜΜΕ. Κατά τη συνάντηση, τα μέλη της ομοσπονδίας είχαν την ευκαιρία να παρουσιάσουν και να αναλύσουν τα βασικότερα προβλήματα που αντιμετωπίζουν τα δημοτικά σχολεία της πόλης και επαρχίας, καθώς και τους στόχους και τις προτεραιότητες της ομοσπονδίας για τα επόμενα χρόνια. Όπως αναφέρθηκε, το μεγαλύτερο πρόβλημα των σχολείων σχετίζεται με τον υπερπληθυσμό των μαθητών, ένα ζήτημα που συνδέεται άμεσα και με τις κτηριακές ελλείψεις που παρουσιάζονται, με επακόλουθο να επηρεάζεται η καθημερινότητα των μαθητών και των εκπαιδευτικών, καθότι δημιουργούνται πιεστικές συνθήκες λειτουργίας και εργασίας. Παράλληλα, η Ομοσπονδία Συνδέσμων Γονέων Δημοτικής Εκπαίδευσης Λάρνακας ανέδειξε και το θέμα ασφάλειας στους χώρους των δημοτικών σχολείων, με ιδιαίτερη έμφαση στους χώρους άθλησης, οι οποίοι, όπως τονίστηκε, στις πλείστες των περιπτώσεων δεν ανταποκρίνονται στις αυξημένες ανάγκες των σχολικών μονάδων. Αναφορά έγινε και στην ανάγκη επιτάχυνσης των έργων υποδομής, όπως η ανέγερση καινούργιων σχολικών κτηρίων, αφού όπως έχει διαμορφωθεί η κατάσταση με την κατακόρυφη αύξηση του πληθυσμού στην πόλη και στα περίχωρα της Λάρνακας, μόνο η λειτουργία νέων μονάδων θα συμβάλει ουσιαστικά στην αποσυμφόρηση.

Εστιατόρια στο ολοήμερα

Κατά τη συνάντηση αναφέρθηκε, επίσης, πως βασική προτεραιότητα της ομοσπονδίας Λάρνακας είναι η αναβάθμιση της ποιότητας της σχολικής ζωής. Στο πλαίσιο αυτό, κατατέθηκε η πάγια θέση της ομοσπονδίας για δημιουργία εστιατορίων στα ολοήμερα σχολεία, ώστε οι μαθητές να σιτίζονται σε κατάλληλους χώρους και όχι στις αίθουσες διδασκαλίας. Ενόψει της εφαρμογής του θεσμού των ολοήμερων σχολείων σε όλα τα δημοτικά μέχρι το 2028, τονίστηκε η ανάγκη σωστού σχεδιασμού και επένδυσης σε υποδομές. Παράλληλα, προτάθηκε η δημιουργία ενός πρότυπου σχολείου, το οποίο θα λειτουργήσει ως παράδειγμα καλών πρακτικών. Περαιτέρω, στόχος της ομοσπονδίας κατά τη φετινή χρονιά είναι η ενίσχυση της συμμετοχής των γονέων στους οικείους συνδέσμους γονέων και η ενδυνάμωση της φωνής των γονέων στα συλλογικά όργανα. Προς αυτή την κατεύθυνση, προγραμματίζονται δράσεις ενημέρωσης και συνελεύσεις στα σχολεία, ώστε να ενισχυθεί η επαφή με τους γονείς και να αναδειχθούν οι πραγματικές ανάγκες των δημοτικών σχολείων.