Νίκη του λαού χαρακτήρισε το αποτέλεσμα των εκλογών στη Μάλτα ο Αμπέλα

Ο Πρωθυπουργός της Μάλτας Ρόμπερτ Αμπέλα, κατέγραψε την Κυριακή μια νίκη-ρεκόρ για το Εργατικό Κόμμα, την τέταρτη συνεχόμενη, στις γενικές εκλογές.

«Αυτή είναι μια νίκη όλου του λαού, βασισμένη στο πρόγραμμα που παρουσιάσαμε για όλο τον λαό», δήλωσε ο Αμπέλα στους δημοσιογράφους, λέγοντας ότι τα αποτελέσματα δείχνουν ότι το κόμμα του «είχε κερδίσει μια ισχυρή εντολή».

«Ας διατηρήσουμε το πνεύμα της εθνικής ενότητας και ας προχωρήσουμε τη χώρα μαζί μπροστά», είπε.

Ο Ρόμπερτ Αμπέλα

Οι δημοσιογράφοι που παρακολούθησαν την καταμέτρηση των ψήφων δήλωσαν ότι οι Εργατικοί είχαν κερδίσει μια άνετη κοινοβουλευτική πλειοψηφία, αν και φάνηκε να είναι μικρότερη από ό,τι το 2022, όταν έλαβαν το 55% όλων των ψηφοδελτίων.

Ο Τσαρλς Μπονέλο, Γενικός Γραμματέας του Εθνικιστικού Κόμματος της αντιπολίτευσης, παραδέχτηκε την ήττα των εκλογών σε δηλώσεις του στο TVM, τον κρατικό ραδιοτηλεοπτικό φορέα, αλλά είπε ότι το κόμμα του κατάφερε, παρ' όλα, αυτά να μειώσει την πλειοψηφία των Εργατικών.

Οι εκλογές διεξήχθησαν το Σάββατο και η συμμετοχή έφτασε το 87,4%, ελαφρώς υψηλότερη από τις τελευταίες γενικές εκλογές του 2022.

Οι Εργατικοί διεξήγαγαν εκστρατεία βασιζόμενοι σε μια ισχυρή οικονομία, εμπειρία και αξιοπιστία στην Κυβέρνηση. Το Εθνικιστικό Κόμμα υποστήριξε ότι η ποιότητα ζωής των πολιτών είχε επιδεινωθεί παρά την αναπτυσσόμενη οικονομία.

Ο Αμπέλα, ο οποίος διαδέχθηκε τον Τζόζεφ Μουσκάτ ως ηγέτης του Εργατικού Κόμματος το 2020, θα ορκιστεί τη Δευτέρα το πρωί.

