Σάρωσαν τον κόσμο: Διπλός θρίαμβος για μαθητές της Τεχνικής Λάρνακας στη ρομποτική

Την 1η και 2η θέση στον Παγκόσμιο Διαγωνισμό Ρομποτικής κατέλαβαν μαθητές της Τεχνικής Σχολής Λάρνακας.

Όπως αναφέρει σε ανακοίνωση η Τεχνική Σχολή η επιτυχία των μαθητών της «αποτελεί ένα λαμπρό παράδειγμα επιμονής, αφοσίωσης και ομαδικής προσπάθειας». Με σκληρή δουλειά και αμέτρητες ώρες προετοιμασίας, κατάφεραν όχι μόνο να ανταποκριθούν στις υψηλές απαιτήσεις του διαγωνισμού, αλλά και να ξεπεράσουν κάθε προσδοκία, κατακτώντας την 1η και 2η θέση, σημειώνει.

Αναφέρει περαιτέρω ότι «η επιτυχία αυτή δεν είναι τυχαία· είναι αποτέλεσμα της εξαιρετικής καθοδήγησης και της άρτιας προετοιμασίας από τους εκπαιδευτικούς, οι οποίοι στάθηκαν δίπλα στους μαθητές σε κάθε τους  βήμα».

ΤΑ ΑΚΙΝΗΤΑ ΤΗΣ ΕΒΔΟΜΑΔΑΣ

Λογότυπο Altamira

