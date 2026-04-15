Το ΤΕΠΑΚ κατακτά τη Χρυσή Διάκριση του διεθνούς προτύπου Investors in People

Το Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο Κύπρου (ΤΕΠΑΚ) τιμήθηκε με τη Χρυσή Διάκριση (Gold) του διεθνούς προτύπου Investors in People (IiP), αναβαθμίζοντας τη διαπίστευσή του από το επίπεδο Silver στο επίπεδο Gold, επιβεβαιώνοντας έμπρακτα τη συνεχή του πρόοδο και τη συλλογική δέσμευση για αριστεία.

Η διάκριση αυτή απονέμεται σε οργανισμούς που επιδεικνύουν υψηλά πρότυπα στη διαχείριση ανθρώπινου δυναμικού, με έμφαση στην αποτελεσματική ηγεσία, στη θετική οργανωσιακή κουλτούρα και στην ανάπτυξη των εργαζομένων. Το επίπεδο Gold κατατάσσει το ΤΕΠΑΚ μεταξύ των οργανισμών που δεν διαθέτουν μόνο τις κατάλληλες πολιτικές, αλλά διασφαλίζουν ότι αυτές εφαρμόζονται στην πράξη από όλα τα επίπεδα του οργανισμού.

Ιδιαίτερα τιμητικά είναι τα σχόλια των αξιολογητών, οι οποίοι σημειώνουν:

«Το όραμα του Πανεπιστημίου περιλαμβάνει τις έννοιες του σύγχρονου, καινοτόμου, πρωτοποριακού, της αριστείας και της τεχνολογίας, και υπάρχουν σαφείς αποδείξεις ότι εργάζεστε συλλογικά προς αυτή την κατεύθυνση. Τα έργα στους τομείς της τεχνολογίας, καθώς και της ισότητας και της συμπερίληψης, αποτελούν πηγή έμπνευσης, ενώ έχετε διαμορφώσει ένα πρότυπο που πολλοί άλλοι θα επιδιώξουν να ακολουθήσουν.»

Η αξιολόγηση αυτή επιβεβαιώνει ότι το όραμα του Πανεπιστημίου για έναν σύγχρονο, καινοτόμο και πρωτοποριακό οργανισμό δεν αποτελεί απλώς διακήρυξη, αλλά υλοποιείται έμπρακτα μέσα από το συλλογικό έργο της πανεπιστημιακής κοινότητας. Ιδιαίτερη αναφορά γίνεται στα έργα του ΤΕΠΑΚ στους τομείς της ψηφιακής διακυβέρνησης, της τεχνολογίας, της ισότητας και της συμπερίληψης, τα οποία αναγνωρίζονται ως πρότυπα και πηγή έμπνευσης.

Σε μήνυμά του προς την πανεπιστημιακή κοινότητα, ο Πρύτανης του ΤΕΠΑΚ, Καθηγητής Παναγιώτης Ζαφείρης, ανέφερε: «Η σημαντική αυτή πρόοδος αποτελεί απτή απόδειξη της συνεχούς εξέλιξης και της συλλογικής μας δέσμευσης για αριστεία. Η διάκριση αυτή ανήκει σε όλα τα μέλη της πανεπιστημιακής μας κοινότητας, τα οποία με επαγγελματισμό, συνεργασία και αφοσίωση συμβάλλουν καθημερινά στην υλοποίηση του οράματός μας.»

Ο Πρύτανης εξέφρασε θερμές ευχαριστίες προς όλα τα μέλη του προσωπικού που συνέβαλαν στη διαδικασία αξιολόγησης, καθώς και ιδιαίτερα προς την Υπηρεσία Ανθρώπινου Δυναμικού για την καθοριστική της συμβολή, τονίζοντας ότι η λεπτομερής έκθεση των αξιολογητών θα αποτελέσει εργαλείο περαιτέρω βελτίωσης, με έμφαση τόσο στα θετικά στοιχεία όσο και στους τομείς που χρήζουν περαιτέρω ενίσχυσης.

Η Χρυσή Διάκριση Investors in People επιβεβαιώνει τη στρατηγική κατεύθυνση του ΤΕΠΑΚ για συνεχή αναβάθμιση της ποιότητας του εργασιακού περιβάλλοντος και ενίσχυση της ανθρώπινης διάστασης της ακαδημαϊκής και διοικητικής λειτουργίας, ενδυναμώνοντας περαιτέρω τον ρόλο του ως σύγχρονου και εξωστρεφούς πανεπιστημίου.