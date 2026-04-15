Ημέρες Καριέρας 2026 στο Πανεπιστήμιο Νεάπολις Πάφος

Το Πανεπιστήμιο Νεάπολις Πάφος διοργανώνει τις Ημέρες Καριέρας NUP 2026 από τις 5 έως τις 7 Μαΐου 2026, στις εγκαταστάσεις του Πανεπιστημίου.

Οι Ημέρες Καριέρας αποτελούν ετήσια δράση του Γραφείου Σταδιοδρομίας, Διασύνδεσης και Αποφοίτων και επικεντρώνονται στη διασύνδεση των φοιτητών και αποφοίτων με την αγορά εργασίας, καθώς και στην υποστήριξη της επαγγελματικής τους εξέλιξης.

Κατά τη διάρκεια των τριών ημερών, φοιτητές και απόφοιτοι θα έχουν τη δυνατότητα να έρθουν σε άμεση επαφή με εταιρείες και οργανισμούς, να ενημερωθούν για διαθέσιμες θέσεις εργασίας και πρακτικής άσκησης και να πραγματοποιήσουν σύντομες συναντήσεις γνωριμίας με εκπροσώπους της αγοράς εργασίας. Η εκδήλωση συγκεντρώνει οργανισμούς από ένα ευρύ φάσμα κλάδων, δημιουργώντας ένα περιβάλλον ουσιαστικής επαγγελματικής δικτύωσης.

Παράλληλα, θα πραγματοποιηθεί σειρά σεμιναρίων και εργαστηρίων επαγγελματικής ανάπτυξης με θεματικές που ανταποκρίνονται στις σύγχρονες απαιτήσεις της αγοράς εργασίας. Οι συμμετέχοντες θα έχουν την ευκαιρία να εξοικειωθούν με πρακτικά ζητήματα όπως η σύνταξη βιογραφικού σημειώματος και συνοδευτικής επιστολής, η προετοιμασία για συνεντεύξεις, η προσωπική και ψηφιακή επαγγελματική παρουσία, καθώς και στρατηγικές ένταξης και εξέλιξης στον εργασιακό χώρο.

Η δράση καλύπτει όλα τα επιστημονικά πεδία του Πανεπιστημίου, μεταξύ των οποίων η Διοίκηση Επιχειρήσεων, τα Οικονομικά και Χρηματοοικονομικά, η Πληροφορική και η Ψηφιακή Καινοτομία, η Νομική, οι Διεθνείς Σχέσεις και Ασφάλεια, η Πολιτική Μηχανική και η Αρχιτεκτονική, η Ψυχολογία και ο τομέας του Real Estate.

Οι Ημέρες Καριέρας NUP 2026 ενισχύουν τη διασύνδεση της ακαδημαϊκής κοινότητας με το παραγωγικό περιβάλλον και δημιουργούν προϋποθέσεις για την ουσιαστική προετοιμασία των φοιτητών για την είσοδό τους στην αγορά εργασίας.

Αναλυτικό πρόγραμμα και πληροφορίες συμμετοχής θα ανακοινωθούν σε επόμενη ενημέρωση.