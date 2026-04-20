Μπλόκαραν με οδοντογλυφίδες τις κλειδαριές σε περισσότερες από 10 αίθουσες διδασκαλίας σε Λύκειο και Τεχνική Σχολή στην Πάφο

Αναστάτωση προκλήθηκε το πρωί της Δευτέρας στα εκπαιδευτήρια της Πόλης Χρυσοχούς, καθώς μαθητές και εκπαιδευτικοί βρέθηκαν αντιμέτωποι με ένα περιστατικό παραβατικότητας, την πρώτη κιόλας ημέρα επαναλειτουργίας των σχολείων μετά τις διακοπές του Πάσχα.

Συγκεκριμένα, άγνωστοι προχώρησαν σε δολιοφθορά, μπλοκάροντας τις κλειδαριές σε περισσότερες από δέκα αίθουσες διδασκαλίας στο Λύκειο της Πόλης Χρυσοχούς, τοποθετώντας ξύλα και οδοντογλυφίδες στο εσωτερικό τους.

Το αποτέλεσμα ήταν να καταστεί αδύνατη η έγκαιρη πρόσβαση μαθητών και εκπαιδευτικών στους χώρους διδασκαλίας, προκαλώντας καθυστερήσεις στην έναρξη των μαθημάτων. Άμεση ήταν η κινητοποίηση της Σχολικής Εφορείας Πόλης Χρυσοχούς, με λειτουργούς της να επεμβαίνουν επιτόπου προκειμένου να αντικαταστήσουν τις κατεστραμμένες κλειδαριές. Με τη συνδρομή συντηρητή του σχολείου, οι αίθουσες άνοιξαν και η εκπαιδευτική διαδικασία ξεκίνησε με μικρή καθυστέρηση, σύμφωνα με δηλώσεις του προέδρου της Σχολικής Εφορείας Πόλης Χρυσοχούς Παύλου Χαραλάμπους.

Σε δηλώσεις του, ο πρόεδρος της Σχολικής Εφορείας Πόλης Χρυσοχούς, ανέφερε ότι παρόμοια περιστατικά παραβατικότητας καταγράφονται κατά καιρούς, κυρίως σε περιόδους που τα σχολεία παραμένουν κλειστά.

Όπως σημείωσε, ενημερώθηκε από τον Λυκειάρχη για το συμβάν, ο οποίος διαπίστωσε ότι οι κλειδαριές σε αίθουσες του πρώτου και δεύτερου ορόφου είχαν σκόπιμα μπλοκαριστεί. «Αποστείλαμε άμεσα προσωπικό μαζί με τον συντηρητή του σχολείου ώστε να ανοίξουν οι αίθουσες και να εισέλθουν οι μαθητές», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Ο κ. Χαραλάμπους υπογράμμισε ότι η Σχολική Εφορεία λαμβάνει ήδη μέτρα πρόληψης, όπως η ενίσχυση των περιπολιών στους σχολικούς χώρους. Παράλληλα, επεσήμανε ότι τα κτήρια των τριών βαθμίδων εκπαίδευσης στην περιοχή Δημοτικού, Γυμνασίου και Λυκείου βρίσκονται σε ενιαίο χώρο μεγάλης έκτασης, γεγονός που δυσχεραίνει την πλήρη επιτήρηση. Ιδιαίτερη έμφαση έδωσε και στα επόμενα βήματα για ενίσχυση της ασφάλειας, αποκαλύπτοντας ότι έχει ήδη ολοκληρωθεί μελέτη για την εγκατάσταση συστήματος καμερών ασφαλείας.

Όπως δήλωσε, εντός της επόμενης εβδομάδας ολοκληρώνεται η διαδικασία των προσφορών, ώστε να προχωρήσει άμεσα η τοποθέτηση καμερών και στα τρία εκπαιδευτήρια.

Το περιστατικό επαναφέρει στο προσκήνιο το ζήτημα της ασφάλειας των σχολικών μονάδων, ιδιαίτερα σε περιόδους που παραμένουν κλειστές, με τις αρχές να καλούνται να εντείνουν τα μέτρα πρόληψης και προστασίας, κατέληξε ο κ. Χαραλάμπους