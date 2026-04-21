Εκδήλωση στο Παν. Νεάπολις Πάφος για την επιχειρηματικότητα και καινοτομία στον πολιτιστικό τομέα

Το Πανεπιστήμιο Νεάπολις Πάφος διοργανώνει εκδήλωση με τίτλο «Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία στον Πολιτιστικό Τομέα», με κεντρική ομιλήτρια την Υφυπουργό Πολιτισμού, Δρα Βασιλική Κασσιανίδου, με στόχο την ανάδειξη του ρόλου της επιχειρηματικότητας και της καινοτομίας στην ανάπτυξη του πολιτιστικού οικοσυστήματος.

Η εκδήλωση θα πραγματοποιηθεί την Τρίτη, 28 Απριλίου 2026, από τις 18:00 έως τις 19:00, στο Αμφιθέατρο «Κερύνεια» του Πανεπιστημίου Νεάπολις Πάφος.

Στο πλαίσιο της εκδήλωσης, η Υφυπουργός Πολιτισμού θα αναπτύξει σύγχρονες προσεγγίσεις και πολιτικές που αφορούν την ενίσχυση της πολιτιστικής δημιουργίας και τη σύνδεσή της με την επιχειρηματικότητα και την καινοτομία.

Η συζήτηση θα εστιάσει στη διασύνδεση μεταξύ δημιουργικών επαγγελμάτων, ακαδημαϊκής κοινότητας και αγοράς, καθώς και στις προοπτικές αξιοποίησης της καινοτομίας για τη βιώσιμη ανάπτυξη του πολιτιστικού τομέα.

Η εκδήλωση διοργανώνεται από τον Δρ Χρίστο Παπαδημητρίου, Αναπληρωτή Καθηγητή και Διευθυντή της Μονάδας Παιδαγωγικού Σχεδιασμού και Μαθησιακής Διαδικασίας.

Η δράση απευθύνεται σε φοιτητές, ακαδημαϊκούς, επαγγελματίες του πολιτιστικού και δημιουργικού τομέα, καθώς και στο ευρύ κοινό.

 

