Live: Δύσπιστο το Ιράν για την παράταση της κατάπαυσης πυρός – Τραμπ: «Καταρρέουν οικονομικά λόγω Ορμούζ»

Πολίτης 107.6 & 97.6 FM

|

Politis En Logo
| Παιδεία

Καλοκαιρινές Ακαδημίες ΤΕΠΑΚ 2026 για μαθητές/τριες Λυκείου/Τεχνικών Σχολών

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Header Image

Το Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο Κύπρου διοργανώνει και φέτος τις Καλοκαιρινές Ακαδημίες από τις 21 Ιουνίου - 26 Ιουνίου 2026.

Οι Καλοκαιρινές Ακαδημίες απευθύνονται σε μαθητές και μαθήτριες που κατά τη σχολική χρονιά 2026-2027 θα φοιτούν στην Α΄ ή Β ή Γ’ Λυκείου και Τεχνικής Σχολής (ηλικίας 14-17 χρονών).  

Στις Καλοκαιρινές Ακαδημίες οι συμμετέχοντες/χουσες θα έχουν την ευκαιρία να γνωρίσουν το Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο Κύπρου και να έρθουν σε επαφή με τα επιστημονικά πεδία που τους/τις ενδιαφέρουν.

Μέσα από το πολυθεματικό πρόγραμμα των Ακαδημιών, θα αποκτήσουν καλύτερη εικόνα για τα προγράμματα σπουδών και τα επαγγέλματα, έτσι ώστε να μπορέσουν με μεγαλύτερη ευκολία να επιλέξουν τον κλάδο σπουδών που τους/τις ενδιαφέρει.

Παράλληλα, θα πάρουν μια «γεύση» από τη φοιτητική ζωή σε συνδυασμό με τη μάθηση, τη δικτύωση και τη ψυχαγωγία.

Οι Ακαδημίες που προσφέρονται είναι:

  • Ακαδημία Οικονομίας, Διοίκησης και Επικοινωνίας
  • Ακαδημία Υγείας και Τεχνολογίας

Ο τίτλος της κάθε Ακαδημίας προσδίδει τις θεματικές που θα αναπτυχθούν.

Το πρόγραμμα περιλαμβάνει εργαστήρια, διαλέξεις, πειράματα, συζητήσεις, ξεναγήσεις, επισκέψεις, αθλητικές, ψυχαγωγικές δραστηριότητες κ.α. Με τη λήξη του προγράμματος θα παρέχεται στους συμμετέχοντες/χουσες πιστοποιητικό φοίτησης.

Προθεσμία υποβολής αιτήσεων η Κυριακή, 24 Μαΐου 2026.

Για περισσότερες πληροφορίες και υποβολή αίτησης πατήστε ΕΔΩ.

Tags

ΤΕΠΑΚ

ΤΑ ΑΚΙΝΗΤΑ ΤΗΣ ΕΒΔΟΜΑΔΑΣ

Λογότυπο Altamira

Πολιτική Δημοσίευσης Σχολίων

Οι ιδιοκτήτες της ιστοσελίδας www.politis.com.cy διατηρούν το δικαίωμα να αφαιρούν σχόλια αναγνωστών, δυσφημιστικού και/ή υβριστικού περιεχομένου, ή/και σχόλια που μπορούν να εκληφθεί ότι υποκινούν το μίσος/τον ρατσισμό ή που παραβιάζουν οποιαδήποτε άλλη νομοθεσία. Οι συντάκτες των σχολίων αυτών ευθύνονται προσωπικά για την δημοσίευση τους. Αν κάποιος αναγνώστης/συντάκτης σχολίου, το οποίο αφαιρείται, θεωρεί ότι έχει στοιχεία που αποδεικνύουν το αληθές του περιεχομένου του, μπορεί να τα αποστείλει στην διεύθυνση της ιστοσελίδας για να διερευνηθούν. Προτρέπουμε τους αναγνώστες μας να κάνουν report / flag σχόλια που πιστεύουν ότι παραβιάζουν τους πιο πάνω κανόνες. Σχόλια που περιέχουν URL / links σε οποιαδήποτε σελίδα, δεν δημοσιεύονται αυτόματα.

