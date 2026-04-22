Καλοκαιρινές Ακαδημίες ΤΕΠΑΚ 2026 για μαθητές/τριες Λυκείου/Τεχνικών Σχολών

Το Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο Κύπρου διοργανώνει και φέτος τις Καλοκαιρινές Ακαδημίες από τις 21 Ιουνίου - 26 Ιουνίου 2026.

Οι Καλοκαιρινές Ακαδημίες απευθύνονται σε μαθητές και μαθήτριες που κατά τη σχολική χρονιά 2026-2027 θα φοιτούν στην Α΄ ή Β ή Γ’ Λυκείου και Τεχνικής Σχολής (ηλικίας 14-17 χρονών).

Στις Καλοκαιρινές Ακαδημίες οι συμμετέχοντες/χουσες θα έχουν την ευκαιρία να γνωρίσουν το Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο Κύπρου και να έρθουν σε επαφή με τα επιστημονικά πεδία που τους/τις ενδιαφέρουν.

Μέσα από το πολυθεματικό πρόγραμμα των Ακαδημιών, θα αποκτήσουν καλύτερη εικόνα για τα προγράμματα σπουδών και τα επαγγέλματα, έτσι ώστε να μπορέσουν με μεγαλύτερη ευκολία να επιλέξουν τον κλάδο σπουδών που τους/τις ενδιαφέρει.

Παράλληλα, θα πάρουν μια «γεύση» από τη φοιτητική ζωή σε συνδυασμό με τη μάθηση, τη δικτύωση και τη ψυχαγωγία.

Οι Ακαδημίες που προσφέρονται είναι:

Ακαδημία Οικονομίας, Διοίκησης και Επικοινωνίας

Ακαδημία Υγείας και Τεχνολογίας

Ο τίτλος της κάθε Ακαδημίας προσδίδει τις θεματικές που θα αναπτυχθούν.

Το πρόγραμμα περιλαμβάνει εργαστήρια, διαλέξεις, πειράματα, συζητήσεις, ξεναγήσεις, επισκέψεις, αθλητικές, ψυχαγωγικές δραστηριότητες κ.α. Με τη λήξη του προγράμματος θα παρέχεται στους συμμετέχοντες/χουσες πιστοποιητικό φοίτησης.

Προθεσμία υποβολής αιτήσεων η Κυριακή, 24 Μαΐου 2026.

Για περισσότερες πληροφορίες και υποβολή αίτησης πατήστε ΕΔΩ.