Υπό πλήρη έλεγχο δασική πυρκαγιά σε περιοχή της κοινότητας Αναρίτας

Υπό πλήρη έλεγχο τέθηκε δασική πυρκαγιά σε περιοχή της κοινότητας Αναρίτας της επαρχίας Πάφου.

Σύμφωνα με ανακοίνωση του Τμήματος Δασών του Υπουργείου Γεωργίας, Αγροτικής Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος σήμερα Τρίτη 21 Ιουλίου, 2026 και ώρα 15:53, εκδηλώθηκε πυρκαγιά σε τοποθεσία της κοινότητας Αναρίτας, της επαρχίας Πάφου, πλησίον του φράγματος Ασπρόκρεμμου.

Η επέμβαση των δασοπυροσβεστικών δυνάμεων ήταν άμεση, με αποτέλεσμα η πυρκαγιά να τεθεί υπό πλήρη έλεγχο στις 16:40, αφού έκαψε έκταση 3 δεκαρίων με ακαλλιέργητη γεωργική γη και χαμηλή άγρια βλάστηση.

Στην επιχείρηση κατάσβεσης, συμμετείχαν 7 άτομα του Τμήματος Δασών με 3 πυροσβεστικά οχήματα καθώς επίσης και 5 άτομα της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας με 2 πυροσβεστικά οχήματα.

Τα αίτια της πυρκαγιάς διερευνώνται.