Αποφάσεις για πυρκαγιές: Αύξηση εναέριων και επίγειων περιπολιών εν μέσω πορτοκαλί πρειδοποίησης

Δεδομένου ότι οι μετεωρολογικές συνθήκες των προσεχών 10 περίπου ημέρων είναι ανησυχητικές, καθιστώντας ακόμα πιο δύσκολο το έργο των δυνάμεων πυρόσβεσης σε περίπτωση έκρηξης και επέκτασης πυρκαγιών, λήφθηκαν έκτακτα μέτρα, κατά τη σημερινή σύσκεψη των εμπλεκόμενων υπηρεσιών.

Σύμφωνα με πληροφορίες, στη σύσκεψη που συγκάλεσε ο αρχιπύραρχος της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας και εκτελών χρέη εθνικού συντονιστή πυρκαγιών, Νίκος Λογγίνος, αποφασίστηκε να αυξηθούν οι περιπολίες των έμφορτων πτητικών μέσων, κατά τη διάρκεια της ημέρας, ώστε, εν ώρα πτήσης να σβήνονται εν τη γενέσει τους οι φωτιές. Παράλληλα αποφασίστηκε όπως αυξηθούν οι επιτηρήσεις και περιπολίες των επίγειων δυνάμεων.

Κατά τη συνάντηση έγινε μία ανασκόπηση και αξιολόγηση της ανταπόκρισης των εμπλεκόμενων υπηρεσιών στις πυρκαγιές. Σύμφωνα με πληροφορίες, αναφέρθηκε ότι από τον φετινό Ιανουάριο μέχρι σήμερα, έχουν προκληθεί 1.350 πυρκαγιές στην ύπαιθρο, θέτοντας την Πυροσβεστική και εθελοντές σε εγρήγορση. Εδώ αναφέρθηκε ότι οι μετεωρολογικές συνθήκες, τους προηγούμενους μήνες, δεν ευνοούσαν τυχόν επέκταση των πυρκαγιών. Αντιθέτως, τουλάχιστον μέχρι το τέλος του μήνα, αναμένονται συνθήκες καύσωνα, με πολύ υψηλές θερμοκρασίες, χαμηλή υγρασία κάτω από το 20% και ισχυροί άνεμοι.

Όλοι αυτοί οι παράγοντες, όπως τόνισε ο εθνικός συντονιστής για τις πυρκαγιές, ενδέχεται να κάνουν ακόμα πιο δύσκολο το έργο των δυνάμεων πυρόσβεσης σε περίπτωση έκρηξης και επέκτασης πυρκαγιών. Για τον λόγο αυτό, στη σύσκεψη αποφασίστηκε όπως αυξηθούν οι εναέριες και επίγειες περιπολίες.

Αυτές οι μετεωρολογικές συνθήκες απαιτούν καλύτερο συντονισμό, για αυτό ο κ. Λογγίνος ζήτησε όπως οι επιχειρησιακές ομάδες ενημερωθούν για τον βαθμό δυσκολίας και λάβουν σχετικές οδηγίες, ώστε να ενεργοποιείται εγκαίρως και αποτελεσματικά ο μηχανισμός κατάσβεσης πυρκαγιών.

Πορτοκαλί προειδοποίηση

Περαιτέρω άνοδο αναμένεται να παρουσιάσει σήμερα (43 βαθμοί στο εσωτερικό) και αύριο η θερμοκρασία, σύμφωνα με το Τμήμα Μετεωρολογίας, το οποίο την Τετάρτη θα θέσει σε ισχύ πορτοκαλί προειδοποίηση, από τις 12 το μεσημέρι μέχρι τις 6 το απόγευμα, χωρίς να αποκλείει την ίδια προειδοποίηση και για την Πέμπτη.

«Η Τετάρτη και η Πέμπτη αναμένεται να είναι ιδιαίτερα δύσκολες ημέρες, τόσο για τις ευάλωτες ομάδες του πληθυσμού όσο και για όσους εργάζονται σε εξωτερικούς χώρους. Επίσης οι πολύ υψηλές θερμοκρασίες αυξάνουν σημαντικά τον κίνδυνο εκδήλωσης πυρκαγιών», δήλωσε στον ΠΟΛΙΤΗ 107.6 ο διευθυντής του Τμήματος Μετεωρολογίας, Φίλιππος Τύμβιος, απευθύνοντας έκκληση προς το κοινό να είναι ιδιαίτερα προσεκτικό.

Διευκρίνισε, ωστόσο, ότι θερμοκρασίες αυτού του επιπέδου δεν θεωρούνται πρωτοφανείς ή εξαιρετικά σπάνιες για την Κύπρο κατά τον Ιούλιο.

Σε σύγκριση με τις ημέρες των καταστροφικών πυρκαγιών του περασμένου καλοκαιριού, ο κ. Τύμβιος σημείωσε ότι αυτήν τη φορά δεν αναμένονται άνεμοι αντίστοιχης έντασης. Όπως ανέφερε, πέρυσι οι υψηλές θερμοκρασίες συνοδεύονταν από ισχυρούς ανέμους και ριπές, στοιχείο που είχε συμβάλει καθοριστικά στην ταχεία εξάπλωση της πυρκαγιάς. «Οι άνεμοι αναμένεται να ενισχυθούν κυρίως από την Παρασκευή και κατά τη διάρκεια του Σαββατοκύριακου, χωρίς ωστόσο να προβλέπονται προς το παρόν οι ακραίες συνθήκες της περσινής περιόδου», είπε.

Από την Παρασκευή αναμένεται αλλαγή στο σκηνικό του καιρού, με σταδιακή πτώση της θερμοκρασίας, αύξηση των νεφώσεων και μικρή πιθανότητα εκδήλωσης τοπικών βροχών ή καταιγίδων στις ορεινές περιοχές. Ο κ. Τύμβιος διευκρίνισε ότι οι καλοκαιρινές βροχές είναι συνήθως ιδιαίτερα τοπικές και δεν αναμένεται να επηρεάσουν ουσιαστικά ούτε τη γενική θερμοκρασία ούτε το υδατικό ισοζύγιο.

Η πτώση της θερμοκρασίας ενδέχεται να διατηρηθεί για αρκετές ημέρες, ακόμη και για περίπου ένα δεκαήμερο, με τις τιμές να επιστρέφουν κοντά στα κανονικά επίπεδα για την εποχή.