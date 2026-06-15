8 Ιουνίου, Παγκόσμια Ημέρα Ωκεανών. Η Ευρώπη πρέπει να μετατρέψει τις δεσμεύσεις σε πράξη

Με αφορμή την Παγκόσμια Ημέρα των Ωκεανών, η Oceana καλεί σε άμεση δράση για την αποκατάσταση της υγείας και του πλούτου των ωκεανών. Το φετινό θέμα του ΟΗΕ, «Reimagine», αντικατοπτρίζει μια απλή αλήθεια: οι ωκεανοί μπορούν να αποκατασταθούν αν αλλάξουμε ριζικά τη συμπεριφορά μας. Αντί να εντείνουμε την εκμετάλλευση των θαλάσσιων πόρων προκειμένου να αντισταθμίσουμε τη μείωσή τους, η Oceana καλεί τους υπεύθυνους λήψης αποφάσεων να επιτρέψουν στη φύση να αποκαταστήσει ό,τι έχει υποστεί ζημιά και να προστατεύσουν αποτελεσματικά ό,τι παραμένει σε καλή κατάσταση, προς όφελος των μελλοντικών γενεών.

«Το να επαναπροσδιορίσουμε τη σχέση μας με τον ωκεανό σημαίνει να του δώσουμε ανάσα, σταματώντας την καταστροφή και επιτρέποντας στα οικοσυστήματα να ανακάμψουν», δήλωσε η Vera Coelho, Εκτελεστική Διευθύντρια και Αντιπρόεδρος της Oceana στην Ευρώπη. «Ένας υγιής ωκεανός δεν είναι πολυτέλεια. Είναι απαραίτητος για τους ανθρώπους και τον πλανήτη. Μας παρέχει τροφή, στηρίζει εκατομμύρια θέσεις εργασίας και εισοδήματα, προσφέρει καθαρή ενέργεια και μας προστατεύει από τις σοβαρότερες επιπτώσεις της κλιματικής αλλαγής».

Πέντε προτεραιότητες για τη διάσωση του ωκεανού

Από την εξάντληση των ιχθυαποθεμάτων μέχρι την καταστροφή οικοτόπων και την αυξανόμενη ρύπανση, η ανθρώπινη πίεση έχει οδηγήσει τα θαλάσσια οικοσυστήματα στα όριά τους. Ωστόσο, υπάρχουν λύσεις που βασίζονται στην επιστήμη και στις βέλτιστες πρακτικές, οι οποίες έχουν ήδη ενσωματωθεί στη νομοθεσία εδώ και χρόνια ή ακόμη και δεκαετίες. Η Oceana αναδεικνύει πέντε επείγουσες δράσεις που πρέπει να αναλάβουν οι κυβερνήσεις για να αποκαταστήσουν την υγεία και τoν πλούτο των ωκεανών:

Να εφαρμόσουν τη νομοθεσία που αποσκοπεί στην προστασία των ωκεανών και στη διασφάλιση της βιώσιμης εκμετάλλευσής τους από τον άνθρωπο. Να προστατεύσουν και να αποκαταστήσουν αποτελεσματικά τους θαλάσσιους οικοτόπους. Να διασφαλίσουν ότι η αλιεία παραμένει εντός βιώσιμων ορίων, ώστε οι πληθυσμοί των ψαριών να μπορούν να ανακάμψουν. Να αυξήσουν τη διαφάνεια στη θάλασσα και να τερματίσουν την ατιμωρησία για παράνομες δραστηριότητες. Να σταματήσουν τη ρύπανση στη ρίζα της.

«Η προστασία των θαλάσσιων οικοσυστημάτων και η διασφάλιση ευημερούντων βιοποριστικών μέσων σε βάθος χρόνου συμβαδίζουν. Δεν πρόκειται για επιλογή ανάμεσα στο ένα ή το άλλο», πρόσθεσε η Coelho. «Η πρόκληση στην Ευρώπη δεν είναι πλέον η έλλειψη νομοθεσίας. Είναι η εφαρμογή της, δηλαδή η μετατροπή των δεσμεύσεων σε ουσιαστική αλλαγή στη θάλασσα. Η ΕΕ διαθέτει μεγαλύτερη θαλάσσια έκταση από χερσαία, 5,37 εκατομμύρια km² έναντι 4,22 εκατομμυρίων km². Οφείλουμε να δώσουμε στον ωκεανό την προσοχή που αξίζουν η έκταση και η αξία του».