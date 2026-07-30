Στο μικροσκόπιο της Κομισιόν το σχέδιο της FIFA για τη δημιουργία της FIFA Forward Enterprise

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή παρακολουθεί το σχέδιο της FIFA για τη δημιουργία της εμπορικής εταιρείας FIFA Forward Enterprise (FFE), μέσω της οποίας η παγκόσμια ομοσπονδία ποδοσφαίρου σχεδιάζει να αντλήσει κεφάλαια από ιδιώτες επενδυτές, δήλωσε την Τετάρτη εκπρόσωπος της Επιτροπής.

Σύμφωνα με τον εκπρόσωπο, η Κομισιόν θα εξετάσει οποιαδήποτε καταγγελία υποβληθεί σχετικά με την πρωτοβουλία, στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων της.

Το σχέδιο της FIFA προβλέπει τη μεταφορά των εμπορικών δραστηριοτήτων και των μεγάλων διοργανώσεών της, όπως το Παγκόσμιο Κύπελλο, στη νέα εταιρεία, στην οποία ιδιώτες επενδυτές θα μπορούν να αποκτήσουν μειοψηφικό μερίδιο. Η FIFA εκτιμά ότι μπορεί να αντλήσει έως 4,2 δισ. δολάρια, με αποτίμηση της εταιρείας στα 20 δισ. δολάρια.

Επιφυλάξεις για την πρόταση εξέφρασε ο Επίτροπος Αθλητισμού της ΕΕ, Γκλεν Μικάλεφ, ο οποίος ανέφερε ότι η περαιτέρω εμπορευματοποίηση του ποδοσφαίρου εγείρει ζητήματα διακυβέρνησης, συγκρούσεων συμφερόντων και δίκαιου ανταγωνισμού, τονίζοντας ότι οι σχετικές προτάσεις θα εξεταστούν προσεκτικά από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή.

Παράλληλα, η Συνομοσπονδία Αφρικανικού Ποδοσφαίρου (CAF) ανακοίνωσε ότι θα εξετάσει την πρόταση στην επόμενη συνεδρίαση της εκτελεστικής της επιτροπής, καλώντας τις ομοσπονδίες-μέλη της να συμμετάσχουν στη διαδικασία διαβούλευσης.

ΚΥΠΕ