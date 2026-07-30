Γαλλία: Ο Τζορτζ και η Αμάλ Κλούνεϊ εγκατέλειψαν το σπίτι τους εξαιτίας των πυρκαγιών

Ο ηθοποιός του Χόλυγουντ Τζορτζ Κλούνεϊ και η βρετανίδα σύζυγός του Αμάλ, δικηγόρος που ασχολείται με τα ανθρώπινα δικαιώματα, εγκατέλειψαν σήμερα το πολυτελές τους σπίτι στο Μπρινιόλ λόγω των πυρκαγιών που μαίνονται στην νότια Γαλλία, δήλωσε σήμερα ο εκπρόσωπος Τύπου του Κλούνεϊ.

Ο εκπρόσωπος Τύπου του ηθοποιού έδωσε στο Reuters μία επιστολή την οποία ο ηθοποιός έστειλε στον δήμαρχο του Μπρινιόλ Ντιντιέ Μπρεμόν, εκφράζοντας την ανησυχία του την ώρα που πολλές περιοχές της Γαλλία είναι δίνουν μάχη ενάντια στις πυρκαγιές.

ΑΠΕ-ΜΠΕ