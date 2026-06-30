Aυτές είναι οι χώρες της Ευρώπης που «διψάνε» - Στην πρώτη θέση η Κύπρος για λειψυδρία

Η Κύπρος βρίσκεται στην κορυφή των ευρωπαϊκών χωρών που αντιμετωπίζουν το εντονότερο πρόβλημα λειψυδρίας, σύμφωνα με στοιχεία του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Περιβάλλοντος.

Οι περιορισμένοι φυσικοί υδάτινοι πόροι, οι παρατεταμένες περίοδοι ανομβρίας, οι υψηλές θερμοκρασίες και η αυξημένη ζήτηση νερού, ιδιαίτερα κατά τους θερινούς μήνες, κατατάσσουν την Κύπρο στην πρώτη θέση της Ευρώπης όσον αφορά το υδατικό στρες.

Στις χώρες που ακολουθούν με ιδιαίτερα υψηλά επίπεδα υδατικού στρες περιλαμβάνονται η Μάλτα, η Ελλάδα, η Ισπανία και η Ιταλία, ενώ οι ειδικοί προειδοποιούν ότι η κλιματική αλλαγή αναμένεται να επιδεινώσει περαιτέρω την κατάσταση τα επόμενα χρόνια.

Το υδατικό στρες καταγράφεται όταν η ζήτηση νερού υπερβαίνει ή πλησιάζει τα διαθέσιμα αποθέματα, γεγονός που αυξάνει τον κίνδυνο ελλείψεων και καθιστά επιτακτική την ανάγκη για αποτελεσματικότερη διαχείριση των υδάτινων πόρων και μέτρα εξοικονόμησης.