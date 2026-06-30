Πολίτης 107.6 & 97.6 FM

|

Politis En Logo
| Περιβάλλον

Aυτές είναι οι χώρες της Ευρώπης που «διψάνε» - Στην πρώτη θέση η Κύπρος για λειψυδρία

ΠΟΛΙΤΗΣ NEWS

Header Image

Οι περιορισμένοι φυσικοί υδάτινοι πόροι, οι παρατεταμένες περίοδοι ανομβρίας, οι υψηλές θερμοκρασίες και η αυξημένη ζήτηση νερού, ιδιαίτερα κατά τους θερινούς μήνες, κατατάσσουν την Κύπρο στην πρώτη θέση της Ευρώπης όσον αφορά το υδατικό στρες

Η Κύπρος βρίσκεται στην κορυφή των ευρωπαϊκών χωρών που αντιμετωπίζουν το εντονότερο πρόβλημα λειψυδρίας, σύμφωνα με στοιχεία του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Περιβάλλοντος.

Οι περιορισμένοι φυσικοί υδάτινοι πόροι, οι παρατεταμένες περίοδοι ανομβρίας, οι υψηλές θερμοκρασίες και η αυξημένη ζήτηση νερού, ιδιαίτερα κατά τους θερινούς μήνες, κατατάσσουν την Κύπρο στην πρώτη θέση της Ευρώπης όσον αφορά το υδατικό στρες.

Στις χώρες που ακολουθούν με ιδιαίτερα υψηλά επίπεδα υδατικού στρες περιλαμβάνονται η Μάλτα, η Ελλάδα, η Ισπανία και η Ιταλία, ενώ οι ειδικοί προειδοποιούν ότι η κλιματική αλλαγή αναμένεται να επιδεινώσει περαιτέρω την κατάσταση τα επόμενα χρόνια.

Το υδατικό στρες καταγράφεται όταν η ζήτηση νερού υπερβαίνει ή πλησιάζει τα διαθέσιμα αποθέματα, γεγονός που αυξάνει τον κίνδυνο ελλείψεων και καθιστά επιτακτική την ανάγκη για αποτελεσματικότερη διαχείριση των υδάτινων πόρων και μέτρα εξοικονόμησης.

Tags

ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΕΝΩΣΗλειψυδρίαΥΔΑΤΙΚΟνερο

ΤΑ ΑΚΙΝΗΤΑ ΤΗΣ ΕΒΔΟΜΑΔΑΣ

Λογότυπο Altamira

Πολιτική Δημοσίευσης Σχολίων

Οι ιδιοκτήτες της ιστοσελίδας www.politis.com.cy διατηρούν το δικαίωμα να αφαιρούν σχόλια αναγνωστών, δυσφημιστικού και/ή υβριστικού περιεχομένου, ή/και σχόλια που μπορούν να εκληφθεί ότι υποκινούν το μίσος/τον ρατσισμό ή που παραβιάζουν οποιαδήποτε άλλη νομοθεσία. Οι συντάκτες των σχολίων αυτών ευθύνονται προσωπικά για την δημοσίευση τους. Αν κάποιος αναγνώστης/συντάκτης σχολίου, το οποίο αφαιρείται, θεωρεί ότι έχει στοιχεία που αποδεικνύουν το αληθές του περιεχομένου του, μπορεί να τα αποστείλει στην διεύθυνση της ιστοσελίδας για να διερευνηθούν. Προτρέπουμε τους αναγνώστες μας να κάνουν report / flag σχόλια που πιστεύουν ότι παραβιάζουν τους πιο πάνω κανόνες. Σχόλια που περιέχουν URL / links σε οποιαδήποτε σελίδα, δεν δημοσιεύονται αυτόματα.

Διαβάστε περισσότερα