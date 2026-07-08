Επ. Περιβάλλοντος: Έως 31 Αυγούστου η απόφαση για φόρο υγειονομικής ταφής σκυβάλων

Μέχρι τις 31 Αυγούστου η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Περιβάλλοντος θα κληθεί να αποφασίσει αν θα επιβάλει πρόσθετη φορολογία στις τοπικές αρχές σχετικά με τα σκύβαλα που καταλήγουν για υγειονομική ταφή, ανέφερε την Τετάρτη ο Βουλευτής του ΔΗΣΥ, Ανδρέας Κωνσταντίνου, σε δηλώσεις του μετά το τέλος συνεδρίασης της Επιτροπής.

«Κατανοούμε ότι αυτή η δέσμευση δόθηκε από το κράτος ώστε να ζητηθούν πόροι από την Ευρωπαϊκή Ένωση, αλλά έπρεπε να προηγηθεί η εφαρμογή του ‘’Πληρώνω όσο πετώ’’ ώστε ο πολίτης να έχει το κίνητρο τόσο οικονομικά όσο και περιβαλλοντικά να μειώσει τα σκύβαλά του», επεσήμανε. «Μοναδική επιλογή για μείωση του τέλους σκυβάλων των πολιτών είναι το ’Πληρώνω όσο πετώ’ και το κράτος έχει σοβαρές ευθύνες για τη μη εφαρμογή του», πρόσθεσεσ

«Οι τοπικές αρχές δεν έχουν προχωρήσει με εφαρμογή, αλλά η μεγάλη αστοχία παραμένει η ανετοιμότητα επεξεργασίας του οργανικού, αλλά και οι αποδοτικές μονάδες ανακύκλωσης», είπε ο κ. Κωνσταντίνου, σημειώνοντας ότι «ακόμα και στην επαρχία Πάφου το 100% των σκουπιδιών πάει για υγειονομική ταφή χωρίς να τυγχάνει καμίας ανακύκλωσης».

ΠΗΓΗ: ΚΥΠΕ