Δολοφονία Τάσου Ισαάκ: Υβριστική ανάρτηση Αρίκλι για νέο ένταλμα σύλληψης

Σε ανάρτηση με υβριστικούς χαρακτηρισμούς προέβη ο «υπουργός δημοσίων έργων και μεταφορών», Ερχάν Αρίκλι, μετά από πληροφορίες ότι η Κυπριακή Δημοκρατία προετοιμάζει νέο ένταλμα σύλληψης για τη δολοφονία του Τάσου Ισαάκ στη Δερύνεια το 1996.

Όπως μεταδίδει ο ηλεκτρονικός τουρκοκυπριακός Τύπος, ο Ε. Αρίκλι — ένας εκ των πέντε καταζητούμενων με διεθνή εντάλματα σύλληψης, που το 2012 είχε συλληφθεί στο αεροδρόμιο του Κιργιστάν βάσει διεθνούς εντάλματος, αλλά αφέθηκε ελεύθερος μετά από τουρκικές παρεμβάσεις, σε σχετική ανάρτηση του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, ισχυρίστηκε ότι η ε/κ πλευρά «ξανασκάβει» το θέμα και ετοιμάζει νέα εντάλματα «για ορισμένα ονόματα, μεταξύ των οποίων και το δικό μου».

Στην ανάρτησή του, ο Αρίκλι απάντησε με πρωτόγνωρους για πολιτικό πρόσωπο χαρακτηρισμούς, χρησιμοποιώντας μια υποτιμητική τουρκική παροιμία που χρησιμοποιείται για να περιγράψει ένα άτομο το οποίο, πιστεύοντας ότι δεν έχει πια τίποτα να χάσει, συμπεριφέρεται προκλητικά ή χωρίς αυτοσυγκράτηση.

Χαρακτήρισε «μπάσταρδους» τους Τουρκοκύπριους που τάσσονται υπέρ της κυπριακής πρωτοβουλίας, επικαλούμενος διήγημα της οθωμανικής περιόδου του λογοτέχνη Ομέρ Σεϊφεττίν, που αναφέρεται σε «προδότες».

Πηγή: ΚΥΠΕ