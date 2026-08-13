Βρετανικές Βάσεις: «Ευρηματικοί» λαθρέμποροι με ταξί και κάμπριο – Μεγάλες κατασχέσεις καπνικών(εικόνες)

Σημαντικές ποσότητες καπνικών προϊόντων κατασχέθηκαν από τις αρχές Ιουλίου στα σημεία διέλευσης των Βρετανικών Βάσεων, με το Τμήμα Τελωνείων και Μετανάστευσης να καταγράφει 17.500 τσιγάρα, 21 κιλά καπνού για στριφτά τσιγάρα και 5.500 ηλεκτρονικά τσιγάρα. Την ίδια περίοδο επιβλήθηκαν πρόστιμα που αγγίζουν τις 11.000 ευρώ.

Σύμφωνα με τα στοιχεία των Βρετανικών Βάσεων, από την 1η Ιουλίου 115.000 οχήματα χρησιμοποίησαν τα σημεία διέλευσης, όπου περίπου 50 μέλη του Τελωνείου πραγματοποιούν ελέγχους σε 24ωρη βάση.

Δύο από τις μεγαλύτερες κατασχέσεις καταγράφηκαν στο σημείο διέλευσης Περγάμου.

Δύο επιβάτες σε διαφορετικά ταξί

Το πρώτο περιστατικό σημειώθηκε στις 4 Ιουλίου και αφορούσε δύο επιβάτες που ταξίδευαν με διαφορετικά ταξί, τα οποία έφτασαν διαδοχικά στο σημείο διέλευσης.

Η Κατερίνα Χριστοφή, Ανώτερη Λειτουργός του Τελωνείου και Μετανάστευσης των Ανατολικών Βρετανικών Βάσεων (ESBA), δήλωσε: «Σε αυτή την σημαντική κατάσχεση εμπλέκονταν δύο επιβάτες που ταξίδευαν με διαφορετικά ταξί, τα οποία έφτασαν το ένα μετά το άλλο».

«Οι τελωνειακοί υπάλληλοι υποψιάστηκαν ότι τα άτομα αυτά ταξίδευαν μαζί, αλλά είχαν επιλέξει διαφορετικά οχήματα σε μια προσπάθεια να αποφύγουν τον εντοπισμό τους.

«Στην κατοχή του πρώτου επιβάτη εντοπίστηκαν 13,1 κιλά καπνού για στριφτά τσιγάρα, ενώ ο δεύτερος μετέφερε 5,65 κιλά. Τα συνολικά πρόστιμα που επιβλήθηκαν έφτασαν τις 6.300 ευρώ».

Καπνικά κρυμμένα σε κάμπριο

Δεύτερη μεγάλη υπόθεση εντοπίστηκε στις 4 Αυγούστου, όταν οι τελωνειακοί βρήκαν 2.400 τσιγάρα, 500 γραμμάρια καπνού για στριφτά τσιγάρα και 600 ηλεκτρονικά τσιγάρα.

Τα προϊόντα ήταν κρυμμένα στον χώρο της αναδιπλούμενης οροφής κάμπριο οχήματος, με την υπόθεση να οδηγεί στην επιβολή προστίμου ύψους 1.680 ευρώ.

«Κάθε παρανομία θα αντιμετωπίζεται χωρίς καμία ανοχή»

Σε δηλώσεις της από το γραφείο της στη Δεκέλεια, η Κατερίνα Χριστοφή υπογράμμισε τον ρόλο των ελέγχων στα δύο σημεία διέλευσης.

«Το προσωπικό του Τελωνείου βρίσκεται στην πρώτη γραμμή επί 24ώρου βάσεως και στα δύο σημεία διέλευσης, για τον εντοπισμό παράνομων αγαθών και την επιβολή αυστηρών χρηματικών ποινών στους παραβάτες.

«Λόγω της αυξημένης κίνησης κατά την περίοδο αιχμής του καλοκαιριού, είναι αναγκαίο το προσωπικό μας να παραμένει σε εγρήγορση για την τήρηση των κανονισμών, και κάθε παρανομία θα αντιμετωπίζεται χωρίς καμία ανοχή».