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Εικόνες ντροπής στον Μόλο Λεμεσού: Βίντεο δείχνει σκουπίδια να επιπλέουν στη θάλασσα

ΠΟΛΙΤΗΣ NEWS

Αντιδράσεις προκάλεσε ανάρτηση στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης με εικόνες από την αποβάθρα του Παλαιού Λιμανιού, όπου καταγράφονται σκουπίδια και λερωμένα νερά, ενώ σύμφωνα με τον πολίτη που δημοσίευσε το βίντεο, την ίδια ώρα παιδιά κολυμπούσαν και έκαναν βουτιές στην περιοχή.

Λερωμένα νερά και σκουπίδια να επιπλέουν στη θαλάσσια περιοχή του Μόλου της Λεμεσού καταγράφουν βίντεο που δημοσίευσε πολίτης στη διαδικτυακή ομάδα «Η Λεμεσός» στο Facebook.

Στην ανάρτησή του, ο χρήστης αναφέρει ότι το βίντεο λήφθηκε στις 11 Αυγούστου στον Μόλο Λεμεσού και εκφράζει ανησυχία για το γεγονός ότι, όπως υποστηρίζει, την ίδια ώρα παιδιά κολυμπούσαν και πραγματοποιούσαν βουτιές από την αποβάθρα.

«Μόλος Λεμεσού στην αποβάθρα στην είσοδο του Παλαιού Λιμανιού. 11/08. Και δίπλα κολυμπάνε παιδιά κάνοντας βουτιές από την αποβάθρα», έγραψε χαρακτηριστικά.

Παράλληλα, με σκωπτικό ύφος σχολίασε την ποιότητα των νερών, αναφέροντας: «Έφυγαν οι γαλάζιες σημαίες, τουλάχιστον ας βάλουν τις καφέ σημαίες».

Το βίντεο και η ανάρτηση προκάλεσαν σχόλια και αντιδράσεις από άλλους χρήστες του Facebook, οι οποίοι εκφράζουν την αγανάκτησή τους.

Μέχρι στιγμής δεν έχει υπάρξει επίσημη τοποθέτηση από τις αρμόδιες Αρχές σχετικά με τις εικόνες που καταγράφονται στο βίντεο.

Υπενθυμίζεται ότι στις 17 Ιουλίου, ο οργανισμός CYMEPA ανακοίνωσε τις κυπριακές παραλίες που κατέκτησαν την γαλάζια σημαία για καθαρά νερά, μεταξύ άλλων κριτηρίων, και ο Μόλος Λεμεσού όντως δεν περιλαμβάνεται στη λίστα.

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