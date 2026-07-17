Από τον Πρωταρά μέχρι την Πάφο: Οι 46 παραλίες της Κύπρου με Γαλάζια Σημαία - Δες αν είναι και η δική σου αγαπημένη στη λίστα! (φώτος+βίντεο)

Συνολικά 46 παραλίες και δύο μαρίνες στην Κύπρο φέρουν τη Γαλάζια Σημαία μέχρι τις 17 Ιουλίου 2026, σύμφωνα με ανακοίνωση της CYMEPA, η οποία είναι ο εθνικός χειριστής του διεθνούς προγράμματος στη χώρα.

Όπως αναφέρει η CYMEPA, οι βραβεύσεις αφορούν παραλίες που πληρούν τα διεθνή κριτήρια του προγράμματος σε θέματα ποιότητας υδάτων, περιβαλλοντικής διαχείρισης, ασφάλειας, παροχής υπηρεσιών και περιβαλλοντικής εκπαίδευσης.

Στον κατάλογο περιλαμβάνονται παραλίες σε όλες τις παράλιες επαρχίες της Κύπρου, μεταξύ των οποίων το Παραλίμνι, η Αγία Νάπα, η Λάρνακα, η Πάφος, η Γεροσκήπου, η Πισσούρι, η Επισκοπή και η Παρεκκλησιά. Παράλληλα, τη Γαλάζια Σημαία διατηρούν η Μαρίνα Λεμεσού και η Μαρίνα Αγίας Νάπας.

Η CYMEPA, Εθνικός Χειριστής του διεθνούς Προγράμματος Γαλάζια Σημαία στην Κύπρο, ενημερώνει το κοινό ότι μέχρι και τις 17 Ιουλίου 2026, η χώρα μας αριθμεί 46 βραβευμένες παραλίες και δύο μαρίνες που φέρουν τη Γαλάζια Σημαί... Περισσότερα: https://t.co/jTALH769a8 #γαλάζιεςσημαίες pic.twitter.com/IcGUtvqg4k — CYMEPA (@CYMEPA1992) July 17, 2026

Σύμφωνα με τα στοιχεία που δημοσιοποίησε η CYMEPA, αρκετές από τις βραβευμένες παραλίες διαθέτουν επίσης υποδομές προσβασιμότητας για άτομα με κινητικές δυσκολίες, όπως το σύστημα αυτόνομης πρόσβασης στη θάλασσα Seatrac, ειδικές διευκολύνσεις και πλωτά αναπηρικά αμαξίδια.

Η Γαλάζια Σημαία αποτελεί ένα από τα πλέον αναγνωρισμένα διεθνή οικολογικά σύμβολα ποιότητας για ακτές και μαρίνες, με το πρόγραμμα να εφαρμόζεται σε δεκάδες χώρες παγκοσμίως.

Παραλίμνι (14)

🌊🏖 Discover Protaras Beach! With crystal-clear waters and golden sands, it’s the perfect spot for relaxation and adventure. Come enjoy the beauty! #ProtarasBeach #CyprusParadise pic.twitter.com/mpdn7dHJEA — Cyprus Momentz (@CyprusMomentz) October 17, 2024

Αρμυροπήγαδο

Κάππαρη

Σκουταρόσπηλιοι

Αγία Τριάδα

Βρυσούδια

Λούμα

Περνέρα

Ποτάμι

Βρυσί Γ΄

Βρυσί Β΄

Βρυσί Α΄

Πρωταράς

Βυζακιά

Νησιά

Αγία Νάπα (13)

Κόλπος Κόννου

Λιμνάρα

Άμμος του Καμπούρη

Γλυκή Νερό

Πανταχού

Περνέρα

Βαθειά Γωνιά

Νησί

Νησί Ππεΐ

Λάντα

Μακρόνησσος

Ζιάτσι

Αγία Θέκλα

Turquoise all year round. 💙

Even in winter, Nissi Beach knows how to show off. 😎

Quiet sands, crystal waters… enjoy the calm before the summer buzz returns. ☀️#VisitCyprus #NissiBeach #AyiaNapa

🎥 IG marcel_f_p_v pic.twitter.com/ylj7M7Krfo — VisitCyprus (@visitcyprus) March 10, 2026

Λάρνακα (3)

Good morning from #Foinikoudes beach! 🌴 The sun is shining 🌞 The beach is still full! 🏖 pic.twitter.com/boZcMu6VMF — Cyprus Passion (@CyprusPassion) October 14, 2024

Φοινικούδες

Καστέλλα

Makenzy

Παρεκκλησιά (1)

Παραλία Παρεκκλησιάς

Επισκοπή (1)

Παραλία Κουρίου

Thinking I need to hold this view in my mind's eye after we head home later this week, although it's not great inspiration for writing #ghost #stories!👻#kourionbeach #Cyprus pic.twitter.com/wURhxZfYi8 — Sally Harris (@salharris1) November 20, 2023

Πισσούρι (1)

Πισσούρι

Wild and serene 🌊🤍

Prolimnos Beach near Pissouri offers dramatic cliffs, turquoise waters, and peaceful coastal walks along the Genesis Aphrodite’s Trail 🐾⛰️

One of Cyprus’ quiet coastal gems - and pet-friendly ✨ #VisitCyprus #Pissouri

📷 IG https://t.co/mafIflPBQ8 pic.twitter.com/gGXP4QLXB4 — VisitCyprus (@visitcyprus) January 5, 2026

Exploring Cyprus off the beaten path! 🗺️ Venture beyond the tourist hotspots and discover the hidden gems of this mesmerizing island. 🏞️ Let Cyprus unveil its secrets to you. 🌅 #visitcyprus #lovecyprus #pissouri #limassoltourism

📷 @bokehm0n pic.twitter.com/XCOtrYZsL0 — VisitCyprus (@visitcyprus) February 23, 2024

Γεροσκήπου (3)

Λαϊκή Παραλία

Δημοτική Παραλία

Παχυάμμος 2

Πάφος (7)

Παχυάμμος

Βρυσούδια Α΄

Βρυσούδια Β΄

Αλυκές

Δημοτικά Μπάνια

Παραλία Φάρου

Αλιακεστρά

Δήμος Ακάμα (3)

Κόλπος Κοραλλίων (ΜΑΑ)

Λαουρού

Καφίζης

Μαρίνες (2)