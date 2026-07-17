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Από τον Πρωταρά μέχρι την Πάφο: Οι 46 παραλίες της Κύπρου με Γαλάζια Σημαία - Δες αν είναι και η δική σου αγαπημένη στη λίστα! (φώτος+βίντεο)

ΠΟΛΙΤΗΣ NEWS

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Παραλία Fig tree bay στον Πρωταρά | Shutterstock

Στην κορυφή της ποιότητας, της ασφάλειας και της περιβαλλοντικής διαχείρισης οι παραλίες του νησιού – Έμφαση στις υποδομές προσβασιμότητας με συστήματα Seatrac για ΑμΕΑ.

Συνολικά 46 παραλίες και δύο μαρίνες στην Κύπρο φέρουν τη Γαλάζια Σημαία μέχρι τις 17 Ιουλίου 2026, σύμφωνα με ανακοίνωση της CYMEPA, η οποία είναι ο εθνικός χειριστής του διεθνούς προγράμματος στη χώρα. 

Όπως αναφέρει η CYMEPA, οι βραβεύσεις αφορούν παραλίες που πληρούν τα διεθνή κριτήρια του προγράμματος σε θέματα ποιότητας υδάτων, περιβαλλοντικής διαχείρισης, ασφάλειας, παροχής υπηρεσιών και περιβαλλοντικής εκπαίδευσης.

Στον κατάλογο περιλαμβάνονται παραλίες σε όλες τις παράλιες επαρχίες της Κύπρου, μεταξύ των οποίων το Παραλίμνι, η Αγία Νάπα, η Λάρνακα, η Πάφος, η Γεροσκήπου, η Πισσούρι, η Επισκοπή και η Παρεκκλησιά. Παράλληλα, τη Γαλάζια Σημαία διατηρούν η Μαρίνα Λεμεσού και η Μαρίνα Αγίας Νάπας. 

Σύμφωνα με τα στοιχεία που δημοσιοποίησε η CYMEPA, αρκετές από τις βραβευμένες παραλίες διαθέτουν επίσης υποδομές προσβασιμότητας για άτομα με κινητικές δυσκολίες, όπως το σύστημα αυτόνομης πρόσβασης στη θάλασσα Seatrac, ειδικές διευκολύνσεις και πλωτά αναπηρικά αμαξίδια. 

Η Γαλάζια Σημαία αποτελεί ένα από τα πλέον αναγνωρισμένα διεθνή οικολογικά σύμβολα ποιότητας για ακτές και μαρίνες, με το πρόγραμμα να εφαρμόζεται σε δεκάδες χώρες παγκοσμίως.

Παραλίμνι (14)

  • Αρμυροπήγαδο
  • Κάππαρη
  • Σκουταρόσπηλιοι
  • Αγία Τριάδα
  • Βρυσούδια
  • Λούμα
  • Περνέρα
  • Ποτάμι
  • Βρυσί Γ΄
  • Βρυσί Β΄
  • Βρυσί Α΄
  • Πρωταράς
  • Βυζακιά
  • Νησιά

Αγία Νάπα (13)

  • Κόλπος Κόννου
  • Λιμνάρα
  • Άμμος του Καμπούρη
  • Γλυκή Νερό
  • Πανταχού
  • Περνέρα
  • Βαθειά Γωνιά
  • Νησί
  • Νησί Ππεΐ
  • Λάντα
  • Μακρόνησσος
  • Ζιάτσι
  • Αγία Θέκλα

Λάρνακα (3)

  • Φοινικούδες
  • Καστέλλα
  • Makenzy

Παρεκκλησιά (1)

  • Παραλία Παρεκκλησιάς

Επισκοπή (1)

  • Παραλία Κουρίου

Πισσούρι (1)

  • Πισσούρι

Γεροσκήπου (3)

  • Λαϊκή Παραλία
  • Δημοτική Παραλία
  • Παχυάμμος 2

Πάφος (7)

  • Παχυάμμος
  • Βρυσούδια Α΄
  • Βρυσούδια Β΄
  • Αλυκές
  • Δημοτικά Μπάνια
  • Παραλία Φάρου
  • Αλιακεστρά

Δήμος Ακάμα (3)

  • Κόλπος Κοραλλίων (ΜΑΑ)
  • Λαουρού
  • Καφίζης

Μαρίνες (2)

  • Μαρίνα Λεμεσού
  • Μαρίνα Αγίας Νάπας

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