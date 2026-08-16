Θεραπεία στην απόρριψη και καύση πλαστικών γεωργικής χρήσης - Ενώπιον της Βουλής η νομοθεσία για δημιουργία συστήματος συλλογής και ανακύκλωσης

Μία σημαντική νομοθετική ρύθμιση βρίσκεται ενώπιον της Επιτροπής Περιβάλλοντος της Βουλής, ώστε μετά από εξέταση και συζήτηση να την οδηγήσει στην Ολομέλεια για ψήφιση. Πρόκειται για τη δέσμη κανονισμών που αφορούν τη διαχείριση αποβλήτων πλαστικών προϊόντων γεωργικής χρήσης. Η ανεξέλεγκτη απόρριψη και καύση τους ρυπαίνει το έδαφος, τα ύδατα, την ατμόσφαιρα, εντείνουν το φαινόμενο του θερμοκηπίου, βλάπτουν σοβαρά την ανθρώπινη υγεία και υποβαθμίζουν την αισθητική του τοπίου. Σκοπός των κανονισμών είναι η διαχείριση και η αξιοποίηση των συγκεκ...

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