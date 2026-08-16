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Αποδοχή μετρητών από μικρομεσαίες επιχειρήσεις: Στην τελευταία θέση της Ευρωζώνης η Κύπρος

ΓΕΩΡΓΙΑ ΧΑΝΝΗ

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Ποσοστό 51% των κυπριακών ΜμΕ δηλώνει ότι ενδέχεται να μην δέχεται μετρητά στο μέλλον

Το χαμηλότερο ποσοστό αποδοχής μετρητών μεταξύ των χωρών της ευρωζώνης έχει η Κύπρος, όπως προκύπτει από έρευνα της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας για τη χρήση μετρητών από εταιρείες της ευρωζώνης. Σύμφωνα με τα αποτελέσματα της έρευνας που δημοσιεύτηκαν στις 13 Αυγούστου, τα μετρητά εξακολουθούν να γίνονται ευρέως αποδεκτά από εταιρείες σε ολόκληρη την ευρωζώνη. Το 2026, το 92% των εταιρειών που πωλούν τα αγαθά και τις υπηρεσίες τους σε φυσικές τοποθεσίες ανέφεραν ότι δέχονται μετρητά....

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