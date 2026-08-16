Η λειτουργία του πρώτου υβριδικού φωτοβολταϊκού πάρκου με μονάδα αποθήκευσης στην Κύπρο αποτελεί ένα σημαντικό ορόσημο για την ενεργειακή μετάβαση της χώρας, ανοίγοντας τη συζήτηση για τον ρόλο που μπορούν να διαδραματίσουν οι μπαταρίες στην αξιοποίηση της πράσινης ενέργειας, στη σταθερότητα του ηλεκτρικού συστήματος αλλά και στη διαχείριση του υδατικού προβλήματος. Σε συνέντευξή του στον «Π», ο εκτελεστικός διευθύνων σύμβουλος της ιδιοκτήτριας εταιρείας του πρώτου υβριδικού φωτοβολταϊκού πάρκου Pavlina Memorial Energy Park, μηχανολόγος μηχανικός Νεόφυτος Βλασίου, εξηγεί ότι η αποθήκευση ενέργειας δεν αποτελεί πλέον τεχνολογία του μέλλοντος αλλά μια ώριμη λύση, η οποία μπορεί να μειώσει σημαντικά τις περικοπές πράσινης ενέργειας, να ενισχύσει την ενεργειακή ασφάλεια και να περιορίσει το κόστος για καταναλωτές και οικονομία. Παράλληλα, υποστηρίζει ότι η Κύπρος έχασε πολύτιμο χρόνο στην ανάπτυξη των αναγκαίων υποδομών, με αποτέλεσμα να συνεχίζονται οι μεγάλες περικοπές ΑΠΕ και να μην αξιοποιείται στο έπακρο η ηλιακή παραγωγή της χώρας. Η εμπειρία Η λειτουργία του πρώτου υβριδικού φωτοβολταϊκού πάρκου με σύστημα αποθήκευσης αποδεικνύει ότι η τεχνολογία δεν βρίσκεται πλέον στη θεωρία, αναφέρε...
Πράσινη ενέργεια που γίνεται νερό - Το πρώτο υβριδικό πάρκο στην Κύπρο και πώς οι μπαταρίες μπορούν να αλλάξουν το παιχνίδι
Η Κύπρος παράγει ολοένα περισσότερη ηλιακή ενέργεια, αλλά μεγάλο μέρος της χάνεται όταν το δίκτυο δεν μπορεί να την απορροφήσει. Τα στοιχεία από το πρώτο υβριδικό φωτοβολταϊκό πάρκο δείχνουν ότι οι μπαταρίες μπορούν να περιορίσουν τις περικοπές, ενώ η πλεονάζουσα ενέργεια μπορεί να αξιοποιηθεί ακόμα και για την παραγωγή νερού
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