Ένταση στα κατεχόμενα για την ασφάλεια: Κατέρρευσε έκτακτη συνεδρία της «βουλής» - Πακέτο μέτρων από το ΡΤΚ

Αντιπαράθεση ξέσπασε στα κατεχόμενα για το θέμα της «δημόσιας ασφάλειας» μετά την αποτυχία σύγκλισης χθες έκτακτης συνεδρίας της «βουλής», όπως είχε ζητήσει το ΡΤΚ, το οποίο ανακοίνωσε πακέτο δράσης 8 σημείων. Στην ολομέλεια δεν παρουσιάστηκε κανείς «βουλευτής» των τριών «συγκυβερνώντων» κομμάτων κι έτσι δεν υπήρξε απαρτία.

Μιλώντας σήμερα στον «Μπαϊράκ», ο πρόεδρος του ΚΕΕ, «πρωθυπουργός» Ουνάλ Ουστέλ είπε ότι πρόκειται για προσπάθεια δημιουργίας εντυπώσεων πως υπάρχει «κρίση ασφάλειας» με την επίκληση της αύξησης της εγκληματικότητας στους δρόμους, τους χώρους εργασίας, τα σχολεία και την κοινωνική ζωή. «Διαδίδουν προπαγάνδα σαν να υπάρχει πόλεμος στο νησί, απλώς για να μας σπρώξουν σε οικονομική κρίση. Επιπλέον, το κάνουν αυτό κατά την πιο πολυσύχναστη περίοδο για τον τουρισμό κινητήριο τομέα της οικονομίας μας κι ενώ η ε/κ πλευρά εμποδίζει την διέλευση τουριστών από τρίτες χώρες από το νότο στο βορρά», είπε.

Ο κ. Ουστέλ υποστήριξε ότι τα στοιχεία δεν αποδεικνύουν έξαρση της εγκληματικότητας,, ούτε το ΡΤΚ ζήτησε στοιχεία από τους «αρμόδιους θεσμούς» πριν ζητήσει την έκτακτη συνεδρίαση της «βουλής» και είπε πως έδωσαν «ειδικές άδειες» για οπλοκατοχή σε ιδιώτες, προσθέτοντας ότι εάν χρειαστεί, θα το κάνουν ξανά.

Δεν υπάρχει, συνέχισε, πρόβλημα ασφάλειας στο ψευδοκράτος αναφέροντας ότι προσέλαβαν πάνω από 1000 νέους «αστυνομικούς».

Ο πρόεδρος του ΚΚΔ, Ζεκί Τσελέρ ζήτησε από τον Ουνάλ Ουστέλ να εξηγήσει τί σημαίνει ότι η «ασφάλεια μετριέται στα νούμερα και όχι με τη δημιουργία εντυπώσεων» και τον κάλεσε σε ντιμπέιτ με άλλους κομματικούς αρχηγούς εάν θεωρεί ότι όντως δεν υπάρχει θέμα.

Ο κ. Τσελέρ κατηγόρησε τον κ. Ουστέλ ότι αποφεύγει τον διάλογο και πηγαίνει σε τηλεοπτικές εκπομπές όπου μιλά μόνος του. «Εφόσον αγαπά τόσο πολύ τους αριθμούς, υπόσχομαι ότι θα του φέρω πολλά στοιχεία και στατιστικά στοιχεία για να τα εξηγήσει», είπε.

Ο Τεκσέν Κιόρογλου, μέλος του κεντρικού εκτελεστικού συμβουλίου του Κόμματος του Λαού (του Κουντρέτ Οζερσάι) ζήτησε να γίνει απογραφή πληθυσμού λέγοντας ότι αν δεν ξέρουν πόσος είναι ο πληθυσμός «θα το πληρώσετε στα νοσοκομεία, στην κυκλοφορία, στο περιβάλλον, στις τιμές των κατοικιών, στις αγορές, στις υποδομές, στο νερό, στο ηλεκτρικό ρεύμα και στη δημόσια ασφάλεια».

Στο μεταξύ, το θέμα των περιστατικών βίας και εκφοβισμού στα σχολεία έθεσε η συντεχνία των Τ/κ δασκάλων (KTÖS) με τον γγ Μπουράκ Μαβίς να αναφέρει σε γραπτή του δήλωση ότι το ζήτημα πλέον χτυπάει καμπανάκι συναγερμού. «Είναι μια σημαντική παρανόηση να βλέπουμε τη βία αποκλειστικά ως ένα πειθαρχικό πρόβλημα. Η λύση είναι η ενίσχυση του εκπαιδευτικού συστήματος», είπε. Το πρόβλημα είναι διαρθρωτικό και η λύση απαιτεί «δημόσια» ευθύνη, πρόσθεσε λέγοντας ότι μία από τις πιο σημαντικές πτυχές αυτού του αγώνα είναι η ενίσχυση των υπηρεσιών ψυχολογικής συμβουλευτικής και προσανατολισμού στα σχολεία.

Σύμφωνα με τον κ. Μαβίς, σήμερα σε 110 σχολεία που υπάγονται στο «τμήμα δημοτικής εκπαίδευσης», εργάζονται μόνο 26 εκπαιδευτικοί ψυχολογικής συμβουλευτικής και προσανατολισμού που διορίζονται από την «επιτροπή δημόσιας υπηρεσίας», σημειώνοντας ότι αντιστοιχεί περίπου ένας εκπαιδευτικός προσανατολισμού για κάθε 850 μαθητές.

Πηγή: ΚΥΠΕ