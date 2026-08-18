«Καμπανάκι» από τους θαλασσαιμικούς για τα αποθέματα αίματος: Ελπίδες στην Εθνική Στρατηγική

Στην Εθνική Στρατηγική για το Αίμα προβλέπουν οι θαλασσαιμικοί και γενικότερα οι ασθενείς, για την αντιμετώπιση των χρόνιων προβλημάτων και αδυναμιών που εντοπίζονται στην κάλυψη των αναγκών τους σε αίμα, ιδιαίτερα σε περιόδους με περιορισμένη προσέλευση αιμοδοτών, όπως είναι η περίοδος πριν και μετά την αργία του Δεκαπενταύγουστου.

Μιλώντας στο ΚΥΠΕ ο Πρόεδρος του Παγκύπριου Συνδέσμου Θαλασσαιμίας, Μίλτος Μιλτιάδου, έκανε λόγο για προβλήματα που χρονίζουν στη λειτουργία του Κέντρου Αίματος, τα οποία, όπως είπε, σχετίζονται και με τα κενά στη στελέχωση, αλλά και με θέματα επικοινωνιακής στρατηγικής.

Πρόσθεσε, δε, ότι με τα προβλήματα αυτά συνδέεται και η δυσκολία κάλυψης αναγκών ασθενών σε αίμα κατά καιρούς, που στο παρελθόν είχε ως συνέπεια και την αναβολή μεταγγίσεων σε χρόνιους ασθενείς. Ο κ. Μιλτιάδου ανέφερε ότι, αν και υπάρχει στενότητα και τον φετινό Αύγουστο στα αποθέματα του Κέντρου Αίματος, δεν υπήρξαν προβλήματα μέχρι στιγμής, προσθέτοντας όμως ότι οι εβδομάδες μετά τον Δεκαπενταύγουστο είναι οι πιο δύσκολες.

Η εκπόνηση της Εθνικής Στρατηγικής για το Αίμα προωθήθηκε μετά και από παρεμβάσεις συνδέσμων ασθενών, ανέφερε ο κ. Μιλτιάδου, ο οποίος εξέφρασε την ελπίδα ότι μέχρι το 2027 θα βελτιωθεί και η λειτουργία του Κέντρου Αίματος, στη βάση της Στρατηγικής, η οποία παραδόθηκε στο Υπουργείο Υγείας τον περασμένο Ιούνιο και τυγχάνει μελέτης.

Πηγή: ΚΥΠΕ