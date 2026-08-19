Απίστευτο! Έστησαν ομπρέλες και τσαντίρια στην παραλία της Λάρας - Κραυγή αγωνίας για την προστατευόμενη παραλία [ΕΙΚΟΝΑ]

Έντονη ανησυχία για την κατάσταση που διαμορφώνεται στην παραλία της Λάρας εκφράζει ο Ανδρέας Κυριακού, πρόεδρος του Περιβαλλοντικού Πολιτιστικού Ομίλου Χλώρακας καλώντας τον νέο Επίτροπο Περιβάλλοντος να παρέμβει άμεσα, ώστε να διασφαλιστεί η προστασία της περιοχής και η αυστηρή εφαρμογή της σχετικής νομοθεσίας.

Η Λάρα αποτελεί έναν από τους σημαντικότερους φυσικούς θησαυρούς της Κύπρου, με ιδιαίτερη οικολογική αξία και καθοριστική σημασία για την αναπαραγωγή των θαλάσσιων χελωνών.

Ωστόσο, σύμφωνα με την καταγγελία, στην περιοχή κάνουν την εμφάνισή τους ομπρέλες, τσαντίρια και άλλες εγκαταστάσεις, δημιουργώντας εικόνα οργανωμένης παραλίας και προκαλώντας ερωτήματα για το κατά πόσο τηρούνται οι κανόνες προστασίας.

Το ζήτημα, όπως επισημαίνεται, δεν αφορά μόνο την αισθητική ή την εικόνα της παραλίας. Αφορά πρωτίστως το καθεστώς προστασίας μιας περιοχής ιδιαίτερης περιβαλλοντικής σημασίας και την αποτελεσματικότητα των αρμόδιων κρατικών μηχανισμών.

«Ποιος επιτρέπει αυτή την κατάσταση; Ποιος ελέγχει; Ποιος εφαρμόζει τη νομοθεσία και, κυρίως, ποιος θα αναλάβει την ευθύνη;», είναι τα ερωτήματα που τίθενται, ενώ παράλληλα διατυπώνεται ευθέως το ερώτημα κατά πόσο «υπάρχει κράτος» και κατά πόσο οι θεσμοί εφαρμόζουν στην πράξη τους κανόνες προστασίας.

Η κριτική στρέφεται στην ανάγκη για ουσιαστικούς ελέγχους και όχι απλώς για την ύπαρξη κανονισμών στα χαρτιά. Όπως υποστηρίζεται, η προστασία μιας προστατευόμενης περιοχής δεν μπορεί να περιορίζεται σε διακηρύξεις, αλλά απαιτεί συνεχή εποπτεία και αυστηρή εφαρμογή της νομοθεσίας.

Ιδιαίτερα αιχμηρή είναι και η αναφορά σε «περιβαλλοντική οπισθοδρόμηση», με το ερώτημα εάν η Κύπρος οδηγείται σε έναν «Περιβαλλοντικό Μεσαίωνα», όπου οι προστατευόμενες περιοχές προστατεύονται μόνο θεωρητικά.

Το αίτημα είναι ξεκάθαρο προσθέτει ο κ.Κυριακού άμεση παρέμβαση των αρμόδιων αρχών, έλεγχος των εγκαταστάσεων που έχουν τοποθετηθεί στην περιοχή και διασφάλιση ότι η Λάρα θα συνεχίσει να προστατεύεται με τρόπο αντάξιο της οικολογικής της σημασίας.

«Η Λάρα δεν χρειάζεται περισσότερες ομπρέλες. Δεν χρειάζεται τσαντίρια. Δεν χρειάζεται "αξιοποίηση" που αλλοιώνει τον χαρακτήρα της. Χρειάζεται σεβασμό, αυστηρή εφαρμογή της νομοθεσίας και ουσιαστική προστασία», αναφέρει χαρακτηριστικά ο Ανδρέας Κυριακού.

Το μήνυμα της παρέμβασης είναι ότι η Λάρα δεν μπορεί να αντιμετωπίζεται ως ακόμη μία παραλία προς εμπορική αξιοποίηση.

Πρόκειται για έναν φυσικό χώρο με μοναδική οικολογική αξία, ο οποίος, όπως υπογραμμίζεται, αποτελεί κληρονομιά όχι μόνο της σημερινής γενιάς αλλά και των επόμενων.